El presidente francés, el liberal Emmanuel Macron, criticó este lunes a su rival ultraderechista en la elección presidencial Éric Zemmour por no acallar a una multitud que lo tildaba de "asesino" durante un mitin, a dos semanas de la primera vuelta.



"Hay dos hipótesis: la primera es la falta de dignidad. Es la que me parece más creíble, aunque no es una sorpresa", declaró Macron durante una visita a Dijon (este), en el marco de la campaña electoral.

"La segunda, es el desconocimiento de una reforma muy importante de mi mandato. Ahora, la Seguridad Social reembolsa las prótesis auditivas", aseguró el centrista, llamando a su rival a "equiparse a menor coste".



El domingo, cuando Zemmour aseguraba ante miles de personas en la plaza parisina de Trocadéro que "el Estado no supo proteger" a las víctimas de ataques yihadistas, el público gritó "Macron asesino".

Durante el mitin, videos de padres de víctimas de yihadistas o de atacantes presentados como extranjeros llamando a votar por el ultraderechista se intercalaron entre los discursos. Gran parte de la clase política en Francia condenó la inacción de Zemmour para acallar a sus simpatizantes, máxime cuando poco antes respondió a los mensajes del público que lo aclamaba.



"Zemmour deja que una multitud grite 'Macron asesino'. Yo lucho con fuerza contra el presidente saliente, pero tratar a un rival de asesino es peligroso", tuiteó la candidata de derecha Valérie Pécresse".



El entorno del candidato de íReconquista! aseguró que "él no escuchó" el mensaje y que "condena lo que dijo la muchedumbre en ese momento". "Nunca utilizó ni insinuó ese término en su discurso", agregó. Según los últimos sondeos, Zemmour quedaría en cuarta posición en la primera vuelta del 10 de abril. La ultraderechista Marine Le Pen y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon se disputarían la segunda plaza del balotaje que los enfrentaría a Macron dos semanas después.







AFP

