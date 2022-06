En julio pasado usted escribió que los economistas e inversores tenían razón al estar preocupados por el gasto deficitario, la deuda pública y el riesgo de un crecimiento sostenido de los precios, pero que “sería un error responder a estas preocupaciones frenando la economía”. La inflación en Estados Unidos ha alcanzado su nivel más alto en décadas, y la Reserva Federal está tomando medidas cada vez más agresivas para controlarla. ¿Está la Fed haciendo lo suficiente? ¿Qué tan preocupado está usted de que el fuerte endurecimiento sofoque la recuperación económica, especialmente dadas las presiones inflacionarias adicionales derivadas de la guerra en Ucrania?

Bueno, estoy preocupado. Es difícil no estarlo. Lo que enfaticé en julio fue que la alta inflación y el gasto deficitario conllevan riesgos significativos, pero no tratar de salvar la democracia estadounidense conlleva otros aún mayores. Hemos sacado lo peor de ambos mundos: las tasas de inflación son muy altas, y la democracia está en aún más problemas ahora que entonces.



A casi cinco meses de las elecciones de mitad de período en Estados Unidos, parece incontrovertible que el Partido Republicano se ha convertido en el partido de Donald Trump, cuyo apoyo explícito se ha convertido prácticamente en un requisito previo para la candidatura republicana. Para muchos estadounidenses bien educados y de tendencia izquierdista, esto sigue siendo incomprensible, y eso, sospecho, es una parte importante del problema. Para salvaguardar la democracia estadounidense del trumpismo, primero debemos entender por qué la gente se siente atraída por esta corriente.



En lugar de etiquetar a los partidarios de Trump equivocados o incluso ‘deplorables’, un enfoque que simplemente profundiza el cisma en la sociedad estadounidense, debemos reconocer que una gran parte de los estadounidenses que no se han beneficiado del crecimiento económico y que se han sentido dejados de lado, tanto económica como socialmente, apoyan a Trump. Debemos reconocer su sufrimiento y trabajar para aliviarlo.



Es por eso por lo que es tan importante generar crecimiento en el empleo y los salarios, y así mostrar que la democracia estadounidense funciona. Está claro que Trump es un emisario enormemente defectuoso, de hecho, verdaderamente horrible, para los estadounidenses descontentos y económicamente desfavorecidos. Es un aspirante a autoritario corrupto, mendaz e inestable. Entonces, la pregunta definitoria de la política estadounidense es: ¿puede alguien arrebatar a estos votantes descontentos de las garras de Trump? Preocupantemente, la respuesta puede ser no, al menos en un futuro próximo.



¿Qué tan grave ve el tema de la inflación?



La alta inflación también es un problema importante. La expectativa de que los precios subirán y los salarios seguirán aumentando elimina las inhibiciones de aumento de precios de las empresas. Con eso, la inflación se vuelve autosostenible. El problema es la sensación de que nos enfrentamos a una inflación desbocada, que alimenta el descontento y crea inestabilidad. Y, por supuesto, la guerra en Ucrania no está ayudando, y no solo porque está ejerciendo una presión al alza sobre los precios de la energía y los alimentos. El conflicto también genera una enorme cantidad de incertidumbre. El peligro de que podamos caminar sonámbulos hacia un conflicto mucho más grande sigue siendo muy real. Son tiempos preocupantes.

El sistema financiero internacional en general ha sido alimentado por dinero mal obtenido de Rusia, Ucrania, China y el Medio Oriente FACEBOOK

TWITTER

En marzo, usted argumentó que la guerra debería estimular la acción para cerrar los paraísos fiscales, arguyendo que los oligarcas rusos y otras élites no tenían ningún incentivo para controlar a los líderes autoritarios porque las políticas y los sistemas financieros de los países occidentales les proporcionaban un refugio para ocultar sus ganancias mal habidas. Hoy, los líderes occidentales parecen convencidos de que las sanciones contra los oligarcas pueden afectar los cálculos del presidente ruso, Vladimir Putin, en Ucrania. ¿Pueden, o estos dineros ya están demasiado integradas en las economías occidentales?



El sistema de evasión de impuestos y lavado de dinero que tenemos para los ultra-ricos del mundo es verdaderamente vergonzoso, y doblemente, porque esto no es un pecado de omisión, sino de comisión. El Reino Unido, por ejemplo, se ha posicionado a propósito como el banquero y el mayordomo de los torcidos. El sistema financiero internacional en general ha sido alimentado por dinero mal obtenido de Rusia, Ucrania, China y el Medio Oriente. Poner fin a estos flujos de dinero ilícito es esencial para construir mejores instituciones, y es un imperativo moral.



También creo genuinamente que Putin no estaría donde está hoy, después de haber convertido a Rusia en un estado mafioso controlado por antiguos lacayos del KGB, si no hubiera sido por la generosidad que Occidente ha mostrado a los oligarcas rusos actuales y pasados. Es por eso por lo que me sentí alentado cuando vi que Occidente tomaba medidas significativas contra Rusia y sus oligarcas. ¿Las sanciones derrocarán a Putin? No estoy seguro. Tiene un control tan fuerte sobre las instituciones rusas, y sus servicios de seguridad son tan poderosos y despiadados, que hay muy poco margen de maniobra. Pero su régimen se debilitará, sobre todo porque su base ideológica está siendo cuestionada.



Los rusos podrían estar enfrentando la represión al estilo soviético, pero estos no son tiempos soviéticos. Con solo una VPN, e incluso sin una, pueden acceder a información de todo el mundo. Muchos tienen contactos personales en Ucrania e incluso en Occidente. Las opiniones cambiarán con el tiempo. Por ahora, Occidente debería hacer más para apoyar a Ucrania, comenzando con el fin de todas las importaciones de energía de Rusia. También hay espacio para aumentar la presión sobre los oligarcas rusos. Incluso si algunos de sus yates y mansiones han sido confiscados, muchas de sus familias continúan viviendo vidas de lujo en los países occidentales, financiadas por activos que fueron robados al pueblo ruso. Y, por supuesto, Occidente debe anunciar un plan creíble para prevenir el lavado futuro de la riqueza mal habida.



La administración del presidente Joe Biden también está tomando medidas enérgicas contra las empresas de criptomonedas para evitar que ayuden a Rusia a evadir las sanciones. En octubre, usted sugirió que el bitcóin en última instancia tiene poco que ofrecer más allá de una “fantasía libertaria pueril”. ¿Qué tan destacado es el riesgo de evasión de sanciones a través de monedas alternativas? Y ¿la adopción de Ucrania de las criptomonedas para ayudar a financiar su esfuerzo de guerra apunta a beneficios genuinos que deben tenerse en cuenta?



Es un riesgo enorme. Las monedas digitales son parte de la razón por la cual la lucha contra el lavado de dinero es mucho más difícil hoy que en el pasado. En cuanto a Ucrania, no creo que las criptomonedas realmente estén ayudando; después de todo, tiene el apoyo de Occidente, por lo que no necesita criptomonedas para recibir fondos. Por lo que puedo ver, las criptomonedas solo están ayudando a Rusia. Así que ahora podemos agregar a sus antecedentes penales ‘ayudar a un régimen verdaderamente malvado’, justo debajo de ‘aumentar las emisiones de carbono’ y ‘facilitar el crimen’.



El desempleo disminuyó en marzo a solo 3,6 por ciento en Estados Unidos, casi una caída del 3 por ciento desde que Biden asumió el cargo. Claramente, EE. UU. Ha progresado en la creación de empleos. Pero ¿hasta qué punto son el tipo de ‘buenos trabajos’ que usted ha pedido?



El desempleo general es solo una de las estadísticas que debemos considerar. La tasa de empleo entre los hombres en su mejor edad de trabajar, por ejemplo, es mucho más baja que hace unas décadas. Más importante aún, muchos de los empleos que se están creando no son ‘buenos empleos’. Si bien los salarios han aumentado en los últimos años, la inflación ha aumentado más rápido, lo que significa que los salarios reales han disminuido para muchos trabajadores.



Es cierto que los salarios en la parte inferior de la distribución han aumentado más rápido, y las condiciones de algunos de los trabajadores del sector de la hospitalidad, los peor pagados, han mejorado. Pero, si bien esto debe celebrarse, mi creencia sigue siendo que Estados Unidos tiene un problema de buen empleo, que solo puede abordarse con esfuerzos mucho más concertados para redirigir la tecnología y crear instituciones del mercado laboral que fomenten las inversiones en mano de obra e innovación complementaria laboral.



Su libro de 2012, ‘Por qué fracasan las naciones: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza’, en coautoría con James A. Robinson, examina el papel de las instituciones políticas y económicas en el desarrollo de los países. Cuando llegue el momento de que Ucrania se reconstruya, es probable que haya mucho apoyo internacional. ¿Cómo se pueden aprovechar estos recursos para ayudar a Ucrania, donde la gobernanza estaba plagada de debilidades antes de la guerra, a establecer un marco institucional capaz de apoyar la reconstrucción del país?



La reconstrucción de Ucrania será una prioridad, y el éxito requerirá no solo verter recursos en el país, sino también construir mejores instituciones. En ese frente, creo que hay razones para tener esperanza. Antes de la invasión rusa, la democracia ucraniana estaba en una trayectoria positiva, con la juventud ucraniana, especialmente en las principales ciudades, entre los grupos políticamente más activos y prodemocráticos de Occidente. La guerra ha unido a los ucranianos y ha profundizado su compromiso con la libertad y la democracia.



Espero que esto se traduzca en un consenso de posguerra sobre la necesidad de construir instituciones que sean capaces de impartir justicia, controlar la corrupción y crear un campo de juego nivelado para nuevas inversiones en tecnologías. Occidente puede ayudar, pero espero que Occidente también aprenda de sus errores pasados, sobre todo en Afganistán, donde su aventura de 20 años de ‘construcción de la nación’ fue un fracaso colosal. La lección clave es que Occidente no puede simplemente verter dinero en un país y repartir consejos sin comprender el contexto local. La democracia ucraniana sólo puede ser construida por los ucranianos, y Occidente debería reconocerlo humildemente.

Usted ha descrito su libro ‘El pasillo estrecho: estados, sociedades y el destino de la libertad’ (2019), también escrito con Robinson, como una especie de continuación de ‘Por qué fracasan las naciones’, ya que tiene una visión más amplia del desarrollo político y económico y la dinámica de las instituciones...



En 'El pasillo estrecho', James Robinson y yo desafiamos los puntos de vista más comunes de dónde viene la libertad. Argumentamos que la libertad no se origina ni en constituciones bien diseñadas y élites bien intencionadas, ni en la capacidad de las personas para huir de la autoridad estatal.



Más bien, la libertad, y las instituciones que amplían la participación política, es el resultado de un largo proceso de desarrollo político y social, que tiene lugar solo cuando hay un equilibrio de poder entre las instituciones estatales y las élites, por un lado, y las no élites que intentan resolver sus problemas y organizarse contra las élites, por el otro. El ‘corredor’ se refiere al espacio creado por este equilibrio entre el estado y la sociedad. Desafortunadamente para el futuro de la libertad y la democracia, realmente es estrecho, y se necesita mucho trabajo para mantenerlo.



¿Qué temas está abordando en su próximo libro?



Actualmente estoy trabajando con Simon Johnson en un libro sobre tecnología y desigualdad. El argumento principal es que los formuladores de políticas y los economistas han quedado hipnotizados por la tecnología, como si por sí misma creara prosperidad compartida y resolviera nuestros problemas sociales más profundamente arraigados. Usando una rica gama de evidencia histórica, Simon y yo argumentamos que la tecnología trae beneficios para la mayoría de las personas solo cuando no está sesgada contra el trabajo, y cuando se inserta en un marco institucional que empodera a los trabajadores y a los ciudadanos.



La prosperidad compartida es mucho más relevante y trascendente de lo que hemos llegado a creer. Esto es importante hoy en día, porque las tecnologías digitales actuales y, cada vez más, la inteligencia artificial, van en la dirección opuesta: aumentan la desigualdad, empobrecen a los trabajadores poco calificados y fortalecen a los gobiernos autoritarios y a las grandes empresas centralizadas (y, en esencia, antidemocráticas). Más allá de dilucidar el problema, Simon y yo tratamos de articular nuevas ideas sobre cómo revertir estas tendencias.(*) Economista turco nacido el 3 de septiembre de 1967 en Estambul. Hoy vive en Estados Unidos donde es profesor de Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

