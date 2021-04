Republicanos buscan restringir voto en EE. UU. tras perder elecciones

La pelea por el derecho al voto en Estados Unidos se ha convertido en una monumental. Mientras decenas de estados donde los republicanos son mayoría en congresos estatales han aprobado leyes o presentado propuestas que limitarían el acceso a las urnas otros, dominados por demócratas, empujan iniciativas que pretenden exactamente lo contrario.



El tema genera intensa polémica en el país. Especialmente en estados como Georgia y Arizona, donde Donald Trump perdió por un estrecho margen en las pasadas elecciones y que en cierta medida terminaron dándole la Casa Blanca a Joe Biden.

Estados, además, que se consideraban sólidos bastiones republicanos pero que en este ocasión respaldaron a los demócratas.



Es algo que también están intentando en otros como Texas, Michigan, Wisconsin y Pennsylvania que también fueron claves en la derrota de noviembre (aunque Texas sí se inclinó por Trump el margen de su victoria fue muy pequeño).



Lo que sorprende de estas iniciativas es que están basadas en la idea de que en las pasadas elecciones se cometió un fraude que terminó afectando al candidato republicano.



Algo que las mismas cortes y autoridades electorales en estos estados ya descartaron por ausencia absoluta de pruebas y que terminó alimentando la narrativa de que Trump simplemente se inventó el fraude para aferrarse al poder.



La puja por las elecciones en Georgia, en enero de este año, terminaron con una enorme pérdida para los republicanos. Foto: Erik S. Efe

El caso más emblemático es el de Georgia, donde el Congreso estatal ya aprobó una ley que ha sido denunciada por muchos como un flagrante esfuerzo por suprimir el voto de las minorías, especialmente el de los afroamericanos.



Fue este grupo, y su alta participación en los comicios de noviembre, el que inclinó la balanza para los demócratas no solo a nivel presidencial sino en las dos curules al senado que estaban en juego.



(En contexto: Con victorias en Georgia, los demócratas tendrán el control del Senado)



La nueva ley introduce varios cambios que han sido catalogados ¨segregacionistas y de otra era¨ por los demócratas, entre ellos el propio presidente Biden. Si bien los republicanos los defienden y llaman las quejas una exageración, no hay duda que muchos de ellos son inquietantes.



La ley, por ejemplo, prohíbe enviar un tarjetón a todos los ciudadanos del estado para que tengan la opción de votar por correo. Ahora solo se le enviará a quienes lo soliciten y siempre y cuando proporcionen un documento de identidad que pueda ser verificado.



Además, suspende las aplicaciones para recibir el tarjetón 11 días antes de las elecciones y limita el número de cajas de votación que se habilitan en el estado para depositar los votos. Dado que la comunidad afroestadounidense se inclina por votar por correo y utiliza las cajas de votación para sufragar, las restricciones impuestas se ven como un intento para dificultar o desmotivar su acceso.

Elecciones en Estados Unidos Foto: AFP

De la misma manera la ley establece que los domingos previos a las elecciones ya no serán días de votación como sucedía antes sino solo ¨opcionales". Algo que también impacta a esta comunidad que tiene como tradición votar los domingos tras ir a misa.



De hecho muchos organizadores arman sus estrategia de votación enfocándose en las iglesias pues es allí donde tienen más impacto. La ley, además, prohíbe cosas tan sencillas como ofrecer un vaso con agua a una persona que hace cola para votar.



Dado que habrá menos puestos de votación y siempre se forman largas colas, eso también es visto como una táctica para desestimular a una población que suele ser menos disciplinada que los blancos a la hora de sufragar.



"Lo que está pasando en Georgia es grave y el país debe saberlo. Le están quitando el agua al sediento como si darles algo de beber fuera un crimen. Crearon una solución para un problema que no existía simplemente por que no les gustó perder en las pasadas elecciones", decía en estos días el pastor Carl McRae.



Lo de Georgia se ha comenzado a replicar en otros estados. De hecho, desde que comenzó el año, los republicanos han presentado 365 proyectos de ley en 47 de ellos y todos buscan restringir el acceso a voto. Muchos se enfocan en eliminar las facilidades para votar que se aprobaron el año pasado producto del coronavirus y los retos que la pandemia planteó en términos de distanciamiento social para evitar contagios.



Pero otros simplemente están aprovechando la coyuntura creada por Trump con sus denuncias falsas de fraude para elevar los controles a la hora de registrarse y limitar el voto por correo.



El Congreso de Estados Unidos, por ahora, tiene una mayoría demócrata. Foto: Chip Somodevilla. AFP - Archivo EL TIEMPO

Los demócratas han respondido con más de 600 proyectos de ley que buscan expandir las oportunidades de votación. Pero estos solo tienen esperanza en estados donde ese partido tiene la mayoría en el Congreso.



"Básicamente, el derecho a votar en EE. UU. y las facilidades para sufragar dependen del estado donde uno viva. Y esa fractura está creciendo todos los días", afirma Jon Greenbaum, del Comité para los Derechos Civiles y la ley.



En gran parte eso tiene que ver por que en este país, cada estado diseña su propio sistema electoral bajo unas guías mínimas que establece la constitución.



Los demócratas vienen empujando una ley en el Congreso que busca garantizar un amplio acceso al voto y que sería obligatoria para los estados. Pero no cuentan con el suficiente respaldo de los republicanos para aprobarla.



Paralelamente, decenas de organizaciones han elevado demandas judiciales contra las leyes aprobadas en Georgia y otros estados que probablemente terminarán en la Corte Suprema de Justicia. Pero la mayoría conservadora que hoy existe en la alta corte no augura buenos presagios para estas querellas.



Las cosas han llegado a tal punto que muchas grandes empresas como Delta, Coca Cola, Target y otras 170 han criticado abiertamente las leyes y amenazan con tomar represalias. Las Grandes Ligas del Béisbol, por ejemplo, decidió cancelar el juego de las estrellas que estaba previsto en Atlanta durante el verano.



Pero se trata de un tema complejo pues muchas de estas compañías son grandes generadoras de empleos y cualquier castigo contra el estado terminaría afectando a las comunidades que quieren defender.



El tema, en todo caso, está lejos de desaparecer. Antes se irá tornando más explosivo en la medida que se sigan aprobando leyes que contribuyen al ambiente de polarización que ya de por si existe.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

