Los habitantes de Cuenca, España no salen de su asombro por el asesinato de dos niñas de 9 y 11 años, presuntamente, a manos de su propia madre, quien se habría suicidado.

Según El País de España, los hechos se presentaron en una vivienda que las tres mujeres ocupaban en la casa cuartel del instituto armado en Quintanar del Rey (Cuenca).



La madre de las niñas era la agente Paola B. C., de 42 años, quien estaba en trámites de separación de su pareja, según detallaron fuentes de la Guardia Civil.

Estas mismas fuentes señalaron que el proceso de separación no estaba siendo amistoso debido a las diferencias entre ambos progenitores sobre la custodia de las niñas. La madre quería marcharse de Quintanar para regresar a Algeciras, en Cádiz, su tierra natal. Su expareja, electricista de profesión, no estaba de acuerdo e instauró una demanda para quedarse con la custodia de sus hijas.



El diario El Español reveló que las niñas también querían quedarse en Quintanar para no separarse de su padre y de sus abuelos paternos. Agregó que las diferencias de la expareja causaron fisuras en la relación de Paola con su familia política, aunque sus exsuegros cuidaban a las dos niñas mientras ella estaba trabajando.



Para las festividades de este fin de año, Paola y su expareja acordaron que las niñas pasarían la Nochebuena con su padre y la Nochevieja con su madre.



Sin embargo, el jueves 15 de diciembre pasado, un compañero de la agente fue a la vivienda de esta porque no había ido a trabajar, ni contestó las llamadas que se le hicieron. Debido a que no le abrieron, el guardia civil forzó la puerta para entrar. En la vivienda encontró los tres cuerpos sin vida. El de la mujer tenía una pistola en la mano.

El País detalló que según la primera inspección ocular, y a falta de los estudios forenses y de criminalística, cada una de las pequeñas presentaba dos impactos de bala efectuados a corta distancia. El arma con la que se cometió el crimen es, supuestamente, la reglamentaria de la agente.



Hasta el lugar del suceso se desplazó un médico y una ambulancia de urgencia que tan solo pudieron confirmar el fallecimiento de las tres mujeres.



La Guardia Civil abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.



La ministra de Igualdad, Irene Montero, lamentó el hecho. "Consternada ante el asesinato de las dos niñas de 9 y 11 años en Cuenca. Todo el cariño a su familia en estos momentos de inmenso dolor. La protección de la infancia ante todas las violencias debe ser una prioridad para toda la sociedad", afirmó.



Fernando Umaña Mejía

Redacción TENDENCIAS

*Con inform​ación de El País y El Español

