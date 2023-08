La egiptóloga española Marina Escolano Poveda ha descubierto los fragmentos que hacían falta para descifrar un antiguo texto filosófico.



Se trata del Debate entre un Hombre y su Ba (su alma), uno de los primeros textos filosóficos de la historia de la humanidad, al que le hacía falta una parte, que fue encontrada hasta ahora por la investigadora.

Dicho texto filosófico es un debate acerca de si vale la pena vivir, y que podrá ser entendido gracias a que ahora, 4.000 años después, la científica española encontró las partes que hacían falta.



Marina Escolano descubrió que unos trozos de pergamino que se encontraban en el Museo Bíblico de Mallorca, en España, y a los que no se les había dado mayor importancia, eran en realidad la parte inicial del valioso pergamino egipcio que está guardado en el Museo Egipcio de Berlín.



“Faltaba la primera parte. Por eso no se entendía bien. No se sabía porque se daba esa conversación. El fragmento de Mallorca, al explicar que se trata de un hombre moribundo, lo desvela”, dijo la científica al diario 'El País' de España.



Ahora, gracias a su descubrimiento, se está a la espera de poder unir los pergaminos que se encuentran en España con los que están en Berlín y así completar el estudio de este texto.

