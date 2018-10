Brasil, a punto de definir su nuevo presidente

Lo denominan el 'Donald Trump brasileño'. Este general retirado, que estudió en la Academia Militar de las Agujas Negras, ingresó a la Cámara de Diputados de Brasil en 1990.

En su carrera política ha sido integrante de 8 partidos políticos. Desde enero de 2018 entró a formar parte del Partido Social Liberal (PSL) y actualmente actúa como su líder.

Entre sus más recientes declaraciones, Bolsonaro ha prometido mano dura contra la delincuencia, pues según él prefiere “una cárcel repleta de bandidos a un cementerio lleno de inocentes”. Para esto planea usar a las fuerzas armadas para patrullajes de rutina en las calles.

Sobre los opositores, advirtió que los “marginales rojos” serán prohibidos. “Sólo que ahora la limpieza será mucho más amplia. Esa banda, si quiere quedarse aquí, va a tener que someterse a la ley de todos”, dijo Bolsonaro en un video.

Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del ultraderechista y diputado federal del estado de São Paulo, fue el centro de una polémica esta semana por decir que basta con mandar “un soldado y un cabo” para cerrar la Corte Suprema de Brasil, en un video grabado antes de la primera vuelta. Si bien tanto él como el candidato presidencial pidieron disculpas a la Corte por la declaración, el juez Alexandre de Moraes solicitó que se abra una investigación pues pudieran suponer una “amenaza contra la seguridad nacional”.

El 6 de septiembre fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en la ciudad Juiz de Fora. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y el 29 de septiembre salió de la clínica. Aunque perdió importantes días de campaña, el ataque le sirvió para subir su popularidad en las encuestas.

El candidato ha realizado declaraciones misóginas y discriminatorias, tal como sucedió en 2014 cuando le dijo a la diputada María do Rosario “no te violo porque no te lo mereces”, o al decir en 2017 que los negros “no sirven ni para procrear”. Sus palabras y posturas han desatado reacciones en contra. El mismo día que salió del hospital, en varias ciudades del país, y en esta semana miles de mujeres se han manifestado bajo la campaña #EleNão (Él no).

No está de acuerdo con la ideología de género, defiende que todos tengan el derecho de poseer y portar armas de fuego, quiere privatizar las empresas estatales y prometió sacar a Brasil de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Acuerdo de París sobre el cambio climático.