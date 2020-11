Así es la reñida batalla por el triunfo en Florida

La Florida, con sus 29 codiciados votos electorales, hasta el cierre de esta edición (1 de la madrugada de este miércoles) era para el presidente Donald Trump, a quien el voto hispano de los condados del sur del estado, incluido el de los colombianos, le ayudaba a adjudicarse por el momento el llamado ‘estado del sol’.

La reñida batalla anoche tenía a Trump con una ventaja de 51 por ciento sobre el 47,7 por ciento de Joe Biden, según el conteo de The New York Times.



La votación cerró a las 7 p. m. en gran parte de la península, excepto en la zona del Panhandle, que tiene la hora del centro del país (una hora menos), y a partir de las 7:15 p.m. se empezaron a conocer los primeros resultados del voto anticipado y por correo, que este año llegó al récord histórico de 9 millones de votos emitidos en todo el estado. Esto era más del 93 por ciento del total de votos emitidos en toda la elección de 2016.



Y el condado de Miami-Dade, el más grande del estado, no fue la excepción. Un 80 por ciento de los electores inscritos lo hizo de forma anticipada o por correo. Además, en varios precintos se vieron largas colas para ejercer el sufragio, dentro de un ambiente extremadamente polarizado, especialmente entre los hispanos.

En otras elecciones esta masiva participación electoral habría ayudado a los demócratas, pero no en esta, en la que se rompieron varios de los paradigmas existentes.



“En la Florida tuvimos varios escenarios interesantes, blancos que votaron por Trump en el 2016 -adultos mayores en los suburbios y mujeres– que esta vez no lo respaldaron e hispanos que votaron por Hillary Clinton y que ahora votaron por el presidente”, le dijo a EL TIEMPO Eduardo Gamarra, profesor y analista político de la Universidad Internacional de la Florida.



“La encuesta a boca de urna que nosotros hicimos daba una diferencia de 1 por ciento a favor de Trump, los hispanos en Miami-Dade son quienes hicieron la diferencia. Definitivamente hay cambios muy notables en esta elección y será muy interesante analizarlos después”, añadió Gamarra.



Para el analista y autor cubanoamericano Carlos Alberto Montaner, estas elecciones serán un referéndum para el presidente.



“Trump es un anciano que tiene dificultades como todos los ancianos. Yo tengo 77 años y lo sé, Biden también tiene algunas dificultades” y agregó: “La diferencia es que, como le dijo Marco Rubio en la campaña del 2016, Trump es un conman, es un delincuente”.



Acerca del voto colombiano, Montaner se mostró sorprendido que estuvieran con Trump.



“Leí eso y me pareció rarísimo, la colombiana es una inmigración muy exitosa y es difícil de creer que estén con Trump”, declaró a EL TIEMPO.



La comunidad de colombo-estadounidenses, elegibles para votar en la Florida, asciende a 248.000. Estas cifras del Pew Research Center del 2018 lo convierten en el segundo grupo hispano con más votantes en el sur de la Florida, después de los cubanos.



De ahí su importancia en las contiendas locales, como la del distrito 26 por una silla en el congreso federal, que incluye a Kendall, un área con una fuerte concentración de colombianos.



“Colombia es una de las naciones más importantes de nuestro hemisferio y debemos tener unas buenas relaciones con ella y siempre respaldar a su democracia y trabajar por sus residentes en el distrito 26”, le dijo a EL TIEMPO el republicano Carlos Giménez, quien por 10 años fungió como alcalde del condado Miami-Dade y que está a punto de arrebatarle la curul del congreso federal a la demócrata ecuatoriana, Debbie Mucarsel-Powell.



Donald Trump y Joe Biden Foto: AFP

El socialismo como enemigo

Muchos analistas coinciden en afirmar que el mensaje de Trump al relacionar a Biden con el socialismo tuvo un enorme impacto en los exilios cubano, nicaragüense y venezolano. Adicionalmente, el comentario que hizo Gustavo Petro, que de poder votar en Estados Unidos lo hubiera hecho por Biden, le ayudó al presidente a conquistar el voto colombiano.



“Es muy claro que la desinformación que propiciaron los trumpistas les funcionó, consiguieron votos a través del miedo, una forma muy desalmada de hacerlo. El problema es que aún no entienden las consecuencias negativas que esto va a dejar a nivel bipartidista para Colombia, después de esta elección”. le dijo a EL TIEMPO la estratega demócrata colombiana Evelyn Perez-Verdia.



Finalmente, anoche se conoció que Lucía Báez-Geller y Luisa Santos, dos colombianas del sur de la Florida, fueron electas en la junta escolar del condado Miami-Dade, cuya labor es supervisar el cuarto distrito escolar más grande del país. Y el colombiano David Borrero, comisionado de la ciudad de Sweetwater, obtuvo un escaño para el congreso estatal de la Florida por el distrito 105.



