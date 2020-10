Los puntos claves de Trump y Biden en sus tertulias separadas

Este jueves por la noche los candidatos a la presidencia de EE. UU. Donald Trump y Joe Biden compitieron, tras la cancelación del debate, por audiencia en dos canales de televisión diferentes.



El presidente dijo que hizo un "trabajo increíble" manejando la pandemia de coronavirus y defendió sus retuits de teorías de conspiración, mientras Biden en el mismo momento criticaba al liderazgo del presidente sobre la pandemia y la administración de la economía.



Los dos candidatos contrastaron marcadamente en estilo y sustancia, con Biden dando lo que equivalía a un seminario de políticas públicas mientras Trump discutía temas que incluyen el movimiento de teoría de la conspiración de extrema derecha de QAnon sobre la pedofilia.

¿Sobre qué temas claves habló Donald Trump?

Trump "vivió una acalorada noche en la que fue presionado por votantes y por la moderadora Savannah Guthrie sobre su respuesta al coronavirus, el supremacismo blanco, sus impuestos, la teoría de conspiración QAnon o sus planes para una alternativa al programa de seguro de salud Obamacare", informó la BBC.

"Salvamos a dos millones de personas", dijo Trump en NBC en Miami, mientras elogiaba su manejo del coronavirus, que ha matado a más de 217.000 personas en Estados Unidos y ha dejado millones infectados.



Trump también cuestionó el uso de máscaras para frenar la propagación del virus, un paso respaldado por sus propios Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, diciendo que las personas aún se enferman después de usarlas.



En respuesta a las preguntas, el mandatario repudió la supremacía blanca, luego de recibir intensas críticas por no hacerlo en su primer debate con Biden el 29 de septiembre.



Pero también defendió su retweet de una teoría de la conspiración que afirmaba sin fundamento que el equipo SEAL Six mató sólo un cuerpo doble de Osama bin Laden y que el presidente Barack Obama y Biden como vicepresidente hicieron matar a miembros del equipo para encubrirlo.



Trump dijo que estaba publicando la información para que la gente tomara sus propias decisiones. "Hago muchos retweets y, francamente, debido a que los medios son tan falsos y corruptos, si no tuviera medios sociales (...) no podría obtener el palabra ", dijo Trump.



Cuando se le preguntó sobre QAnon, una teoría de la conspiración desacreditada, Trump afirmó que no podía rechazarla porque no sabía lo suficiente al respecto: "Sé que están muy en contra de la pedofilia".



Trump pareció confirmar los informes de que debe 400 millones de dólares, pero no especificó a sus acreedores. "La cantidad de dinero, 400 millones de dólares, es un cacahuete, está muy poco apalancado (...) Y está apalancado con bancos normales. Bancos normales. No es gran cosa", aseguró.

El republicano Donald Trump habló para la cadena de televisión NBC. Foto: AFP

También repitió su afirmación de que protegería la cobertura de salud para personas con afecciones preexistentes a pesar de que su Departamento de Justicia está demandando para poner fin a Obamacare. "El problema con Obamacare es que no es bueno (...) Nos gustaría terminarlo", dijo Trump.



Cuando se le preguntó si continuará con los esfuerzos anteriores para poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia que protege a ciertos inmigrantes jóvenes e indocumentados de la deportación, Trump declaró: "Vamos a encargarnos de DACA, nos ocuparemos de Dreamer, está funcionando en este momento, estamos negociando diferentes aspectos de la inmigración y la ley de inmigración ".



¿Qué dijo Joe Biden?

Biden, hablando en ABC desde Filadelfia, dijo que Trump no tomó las medidas necesarias para frenar la propagación del coronavirus: "Es responsabilidad presidencial liderar y él no hizo eso".

El demócrata Joe Biden habló para la cadena de televisión ABC. Foto: AFP

Biden dijo que la administración no proporcionó suficientes pruebas y rastreo de contactos y que las empresas y las escuelas necesitan más fondos y orientación para reabrir y contener el virus.



Respecto a este, dijo que lo contendría "siendo racional" y señaló el plan que lanzó para ayudar a las empresas y las escuelas a navegar por la nueva realidad. También cuestionó la afirmación de Trump sobre la velocidad de la recuperación.



"Habla de una recuperación en forma de V, es una recuperación en forma de K", dijo Biden, que también afirmó que él personalmente tomaría una vacuna contra el coronavirus si los científicos se aseguran de que está lista y que pasó por los ensayos clínicos apropiados.



Pero Biden cubrió su respuesta sobre si ordenaría una vacuna a nivel nacional una vez que se desarrolle, diciendo que sería difícil pedirles a todos que la tomen, el mismo dice que es complicado exigir máscaras a nivel nacional.



En otro tema, el demócrata dijo que su promesa de derogar los recortes de impuestos de 2017 solo se aplicaría a los ricos y que dejaría intactos los recortes de la clase media.



Biden intervino en las audiencias de la nominada a la Corte Suprema Amy Coney Barrett en Capitol Hill esta semana y dijo que proceder con una confirmación antes de las elecciones es "inconsistente cuando millones de personas ya han votado para poner a alguien en la corte".

Nuevamente aseguró que "no es un fanático" de una propuesta de algunos grupos liberales para ampliar el número de jueces en el tribunal superior. Pero dejó la puerta abierta para hacerlo.



"Estoy abierto a considerar lo que ocurra a partir de ese momento", dijo, dando a entender que pensaría en reformas a la corte si se confirma a Barrett.



¿Qué queda como conclusión de las charlas?

Las apariciones simultáneas fueron uno de los momentos más extraños de la campaña de 2020, fracturando la audiencia televisiva cuando los candidatos entregaron sus mensajes sin la tensión y el drama adicionales de un debate.

Donald Trump y Joe Biden tuvieron su primer cara a cara en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio. Foto: AFP

Originalmente, se suponía que los dos candidatos debían debatir este jueves por la noche. En lugar de pelear entre ellos, el formato del ayuntamiento les dio a los candidatos una oportunidad menos polémica para exponer sus posiciones e interactuar uno a uno con los votantes sobre los temas que les preocupan. Pero no pudieron responder las declaraciones de los demás.



Trump se retiró del debate sobre el formato del ayuntamiento inicialmente programado después de que su campaña rechazara los planes revisados ​​de la Comisión de Debates Presidenciales no partidista para que los candidatos aparecieran de forma remota debido a su infección con covid-19.



La campaña insistió en que el presidente y sus asistentes, varios de los cuales también dieron positivo por coronavirus, no representaban ningún riesgo para la salud. Trump no dijo si fue examinado antes del debate del 29 de septiembre en Cleveland.



La decisión de NBC de programar el ayuntamiento de Trump al mismo tiempo que la de Biden generó críticas de un grupo de más de 100 actores, escritores y productores que se quejaron en una carta a Comcast Corp. y NBCUniversal, calificándola de "un flaco favor al público estadounidense".

"Creemos que este tipo de indiferencia hacia las normas y reglas de nuestra democracia es lo que ha llevado a nuestro país a este peligroso estado", según la carta, firmada por el director J.J. Abrams, el actor Jon Hamm y el guionista y director Aaron Sorkin.



NBC dijo que su decisión de emitir el ayuntamiento de Trump al mismo tiempo que comenzó Biden fue por un deseo de "justicia" después de recibir a Biden en esa hora la semana pasada.



"Si tuviéramos que trasladar nuestro ayuntamiento con el presidente Trump a un horario posterior, estaríamos violando nuestro compromiso de ofrecer a ambas campañas acceso a la misma audiencia y al mismo foro", dijo el presidente de NBCUniversal News Group, César Conde, en un comunicado.



Con 19 días para las elecciones, la votación anticipada ya está en marcha en dos docenas de estados. La votación en persona y por correo está superando los récords en medio de las preocupaciones sobre la transmisión de covid-19 en los lugares de votación y lo que los estrategas de ambos partidos dicen es un mayor interés en la carrera.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Bloomberg

