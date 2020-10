¿Qué se puede esperar del último debate entre Trump y Biden?

El republicano Donald Trump y su rival electoral demócrata Joe Biden sostendrán este jueves el último debate en la carrera presidencial de Estados Unidos por la Casa Blanca.



A menos de 15 días de las elecciones del 3 de noviembre, y luego del caótico encuentro entre ambos candidatos a finales de septiembre, la gran pregunta es: ¿qué se puede esperar de este debate?

Hora, fecha del debate, temas y moderadora

El debate entre Donald Trump y Joe Biden empieza a las 8 p.m. (hora de Colombia). Tendrá lugar en Nashville, Tennessee, y será moderado por la periodista Kristen Welker, de la cadena televisiva NBC.



La Comisión de Debates Presidenciales (CPD, por sus siglas en inglés) que organiza estos eventos en el país, anunció el pasado viernes que el debate tendrá seis temas: la lucha contra la covid-19, las familias estadounidenses, la raza en Estados Unidos, el cambio climático, la seguridad nacional y el liderazgo.

¿Cuál será la estrategia?

Donald Trump llega nuevamente a este debate por detrás de las encuestas frente a Joe Biden. Por lo tanto, el actual presidente tratará de mantener su tono agresivo y polémico para tratar de desestabilizar al demócrata.



Antes de enfrentarse el jueves en un último debate decisivo, Donald Trump volvió a enfatizar sus ataques personales a la integridad de su adversario. El tono del inquilino de la Casa Blanca, que teme ser presidente de un solo mandato, es más agresivo que nunca.



El mandatario republicano insiste desde hace varias semanas, sin elementos concretos de apoyo, en que la familia Biden es una “empresa criminal”. ¿Su ángulo de ataque? Los negocios del hijo de Biden, Hunter Biden, en Ucrania y China, cuando su padre era vicepresidente de Obama (2009-2017).



En este contexto, el último debate entre los dos candidatos promete ser tenso, después de un primer duelo televisado particularmente caótico plagado de interrupciones y golpes bajos.



Por su parte, Joe Biden completó este martes dos días sin ningún evento de campaña. Biden, según medios locales, estaría preparándose para el debate. Entre tanto, este miércoles asistirá a Pensilvania junto al expresidente Barack Obama para seguir sumando apoyos.

El debate entre Trump y Biden es este jueves a las 8 p.m. Foto: AFP

Nueva medida para el debate

Para evitar las interrupciones del primer enfrentamiento, la CPD decidió silenciar los micrófonos de los dos candidatos cuando no tengan la palabra. "Lo haré pase lo que pase, pero es injusto", afirmó Trump.



¿Cambiará el magnate conservador su táctica del primer debate, durante el cual interrumpió permanentemente a su rival demócrata?



"Algunos dicen que hay que dejarlo hablar porque siempre termina perdiendo el hilo", respondió Trump en alusión a Biden, luego de meses en los que busca retratar a su oponente como un anciano senil.



Las peticiones de la campaña Trump

La campaña Trump arremetió contra la Comisión de Debates Presidenciales sobre los temas y los posibles cambios en las reglas para el enfrentamiento final del presidente contra el candidato Biden.



En una carta de dos páginas a la Comisión, el director de la campaña Trump no llegó a amenazar con retirarse del debate, pero dijo que las “payasadas a favor de Biden de la Comisión han convertido toda la temporada de debates en un fiasco”.



“Por el bien de la integridad de la campaña y el beneficio del pueblo estadounidense, los instamos a que reconsideren y vuelvan a publicar un conjunto de temas para el debate, con énfasis en la política exterior”, agregó.



Lo que buscarían los republicanos es evitar que la pandemia tenga tanto protagonismo durante el debate, un aspecto por el cual se ha visto afectado Trump durante esta campaña electoral.

