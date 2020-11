Cuál es la situación del escrutinio en los 6 estados claves de EE. UU.

Los estadounidenses se mantienen en suspenso por los resultados de las

elecciones presidenciales en estados clave donde el recuento de votos seguía este miércoles, en una carrera demasiado reñida para declarar un ganador.



He aquí una actualización sobre la situación en cada uno de ellos. Cada estado asigna un cierto número de grandes electores o votos electorales. Con los que ya están escrutados, Joe Biden tiene actualmente 238 electores y Donald Trump, 213. Se necesitan 270 para llegar a la Casa Blanca.



Los tres grandes electores de Alaska aún no han sido atribuidos a ningún candidato, pero los demócratas no han ganado allí en décadas. La incertidumbre, sin embargo, domina sobre seis estados.

Michigan

Aquí hay 16 grandes electorales en juego, los cuales son claves en la carrera por la Casa Blanca luego de que el candidato demócrata Joe Biden ganó frente a Donald Trump en Wisconsin, uno de los estados claves en una elección muy reñida, donde el presidente no pudo mantener su victoria de hace cuatro años, proyectaron este miércoles CNN y The New York Times, citando a la agencia AP. Este estado le otorga a Biden 10 votos para el Colegio Electoral, lo que aumenta su ventaja a 248 frente a 213 de Trump.



De hecho, la campaña de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este miércoles una demanda ante un tribunal de Michigan para exigir que se detenga el recuento en ese estado, por considerar que no se le ha dado el acceso suficiente a lugares de votación.



Este anuncio lo hizo el jefe de campaña de Trump, Bill Stepien, en un comunicado poco después de adelantar que su equipo pedirá además un recuento en el estado clave de Wisconsin.



Wisconsin

Este estado aporta 10 grandes electores. El 97 % de los votos ya se contaron en este otro estado del norte, principalmente agrícola, que Trump ganó por escaso margen hace cuatro años. Por el momento, Biden está a la cabeza, con alrededor del 49,5 % sobre los 48,8 % de Trump. El resultado final está previsto para el miércoles, tras una triple verificación. Ante esa situación Trump pedirá un recuento de votos, dijo su jefe de campaña, Bill Stepien, citando "irregularidades en varios condados (...) que plantean serias dudas sobre la validez de los resultados".

Nevada

Tiene seis grandes electores en juego. El escrutinio alcanza el 86 % de los votos en este estado del desierto occidental que había elegido a Hillary Clinton en 2016. Biden lidera la pelea con 49,3% contra 48,7% de Trump. Las autoridades electorales locales dijeron el miércoles por la mañana que el conteo de votos se había suspendido y no se reanudaría hasta el jueves. De ganar los votos electorales de Michigan, Wisconsin y Nevada (16 + 10 + 6), Biden obtendría los 32 que aún le faltan para alcanzar el 'número mágico' de 270.



Georgia

Este estado del sureste que tradicionalmente vota a los republicanos tiene 16 grandes electores en juego. El conteo alcanza el 92 % de los votos. Trump tiene actualmente una ligera ventaja sobre Biden, 50,5 % contra 48,3 %, pero la brecha se reducirá según las proyecciones de los medios estadounidenses. Se espera el resultado final durante el miércoles.

Carolina del Norte

Aquí hay 15 grandes electores en juego. El 95 % de los votos ya se contabilizaron en este otro estado del sureste, tradicionalmente republicano. La ventaja también por el momento es para Trump (50,1 %) sobre Biden (48,6 %), pero los votos por correo enviados hasta el martes, día de las elecciones, serán válidos allí hasta al 12 de noviembre.



Pensilvania

El candidato que gane aquí se lleva 20 votos electorales. El 79 % de los votos populares ya han sido escrutados en este estado industrial del Rust Belt ('cinturón de óxido'), en el noreste, donde ambos candidatos realizaron una fuerte campaña.



Trump estaba cómodamente a la cabeza el miércoles por la mañana (53,9 % frente al 44,8 % de Biden), pero según los medios estadounidenses, el recuento de los muchos votos por correo debería favorecer al candidato demócrata, oriundo de Pensilvania. Las autoridades locales dijeron que el resultado final debería conocerse el viernes.



