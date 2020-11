Republicanos quedan a un escaño de la mayoría en el Senado de EE. UU.

El Partido Republicano, al cual pertenece el presidente Donald Trump, retuvo un escaño adicional en el Senado de Estados Unidos el miércoles, con una victoria en Alaska, lo cual le coloca a un lugar de la mayoría en la cámara alta del Congreso.



(Lea también: ¿Por qué se dice que camino de Joe Biden no será fácil en EE. UU.?)

Dan Sullivan fue reelegido fácilmente, con más del 57% de los votos, según las proyecciones de las cadenas de televisión CNN y NBC.



Su victoria confirma el buen desempeño del Partido Republicano en las elecciones al Congreso, que se celebraron el 3 de noviembre al mismo tiempo que las presidenciales que dieron la victoria al demócrata Joe Biden.



Con este triunfo, los republicanos acumulan 50 escaños contra 48 de los demócratas en esta cámara de 100 bancas. Aún quedan dos lugares que se disputarán en una doble elección parcial el 5 de enero en el conservador estado de Georgia.



(Le interesa: Biden pide uso de tapabocas e insiste en que 'no es un gesto político')



Los demócratas tendrían que ganar esos dos escaños para alcanzar a los republicanos y darle a Joe Biden más libertad para implementar su política. Entonces sería la voz de la vicepresidenta Kamala Harris la que decidiría los votos en caso de empate 50-50.



No se puede aprobar ninguna ley en Estados Unidos sin luz verde de la Cámara Alta, que también tiene el poder de aprobar los nombramientos del presidente: sus ministros, embajadores y jueces, incluso ante la Corte Suprema.



(Lea aquí: Biden ve 'vergonzosa' obstrucción de Trump y dice que no lo afectará)



AFP