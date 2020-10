A cuatro días de elecciones en EE. UU., así va la carrera presidencial

A cuatro días de los comicios, casi 90 millones de personas ya depositaron sus votos batiendo todos los récord previos de sufragio anticipado. Los expertos predicen, de hecho, que si se mantiene el paso de aquí al martes en la noche los números totales podrían sumar 155 millones de votos, 20 millones más que en el 2016 y la cifra más alta registrada en toda la historia.

Así mismo, se habla de un porcentaje de participación superior al 60 por ciento, que también sería un nuevo hito en la democracia estadounidense.



El interés, por supuesto, ha estado marcado por la profunda polarización que existe en un país donde la victoria de Donald Trump o Joe Biden es visto como un tema de vida o muerte para sus simpatizantes.



Las cifras parciales indican que por ahora han votado más demócratas que republicanos (46 por ciento vs 35 por ciento). Pero esa diferencia se ha ido acortando con cada día que pasa y se espera que muchos más republicanos voten el mismo día de la elección.



Por lo pronto tanto las encuestas nacionales como las estatales siguen apuntando a una victoria de Biden.

Esta es la campaña de Joe Biden. Foto: EFE / EPA / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Pero en las últimas han surgido una serie de encuestas que muestran un panorama más apretado para el ex vicepresidente. Especialmente en Pennsylvania, uno de los llamados estados ¨indecisos¨ que es visto en esta ocasión como clave para las aspiraciones de ambos.



Si bien Biden había mantenido una ventaja de 5 puntos o más hasta hace algunos días, los últimos sondeos ya hablan de cuatro puntos o menos, que está dentro del margen error.



Este estado fue uno de tres (junto con Wisconsin y Michigan) que le dieron la espalda a los demócratas en el 2016 tras décadas de respaldo y que podrían sellar otra vez su suerte el próximo martes.



Es por eso que ambos candidatos están dedicando estos últimos días de campaña a esos tres estados. Trump visitó Pennsylvania en dos ocasiones esta semana mientras que Biden lo hará este sábado.

Por supuesto con discursos muy diferentes. El presidente insistiendo que los demócratas acabarán con la industria de los hidrocarburos y el "fracking", que aún genera mucho empleo en el estado (Biden lo niega), y su rival resaltando el fracaso de Trump en el manejo de la pandemia, que ha cobrado casi 230.000 vidas y parece fuera de control.



El otro eje en estos últimos días de la campaña han sido los latinos, especialmente, en la Florida, Carolina del Norte, Arizona y Nevada. Otros cuatro estados que estarán en juego y que ambos necesitan. Especialmente Trump en caso de que no pueda replicar la sorpresa que dio en los tres primeros cuatro años.



Ambos coincidieron este jueves en el estado del Sol y mientras los candidatos a la vicepresidencia, Kamala Harris y Mike Pence, concentraron sus esfuerzos en Carolina, Arizona y Nevada donde las encuestas favorecen a Biden pero también dentro del margen de error.



La campaña de Biden, de hecho, ha comenzado a ampliar su mapa de posibles triunfos y le está dedicando tiempo y recursos a estados que no parecían competitivos como Texas, Georgia, Ohio y Iowa, donde las encuestas se han apretado. Y si bien es improbable que los gane, nadie descarta que dé una sorpresa en alguno de ellos y eso acabe con las aspiraciones presidenciales del presidente.



Además, es una movida estratégica pues ha forzado a Trump a que dedique tiempo y recursos a defenderlo en lugar de concentrarse únicamente en los que están realmente en juego.



Su campaña, también le está poniendo mucha energía a promover la participación de la base del partido que no salió a votar en masa en el 2016 como lo hizo en 2012 y en 2008 por Barack Obama.



"Como muchos de los simpatizantes de Biden ya votaron de manera anticipada hemos podido dirigir nuestros recursos para tratar de llegar directamente a los que lo respaldan pero no suelen votar. Es allí donde está el potencial de crecimiento", dice Becca Siegel, la directora de la unidad de análisis en la campaña del ex vicepresidente.



Si bien Trump se pasó la semana insistiendo en que el covid-19 ya está derrotado y que su impacto ha sido sobredimensionado por los demócratas, este viernes dio un sorprendente giro al decir durante un evento que había que "mantener el distanciamiento social" y "usar máscaras en caso de no poder hacerlo".

Donald Trump en campaña en Estados Unidos. Foto: AFP / MANDEL NGAN

Algo que vienen diciendo desde hace meses los expertos pero que Trump había ignorado. De hecho en ese mismo evento, muy pocos tenían tapabocas y estaban ubicados hombro contra hombro.



El cambio de tono del presidente quizá se explica por el impresionante avance del coronavirus en todo el país, y particularmente en los estados indecisos que debe ganar donde una mayoría lo raja por el manejo de la crisis.



Pero a solo 72 horas de las elecciones pocos creen que el giro pueda tener resultados tras meses de remar en la dirección contraria.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington