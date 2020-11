Lo que se espera de la agenda de Joe Biden para Colombia

Como lo dijo el propio Joe Biden en una entrevista exclusiva con EL TIEMPO a un día de las elecciones presidenciales, Colombia seguirá siendo un aliado estratégico de Estados Unidos a partir del año entrante, cuando su administración demócrata asuma las riendas de la Casa Blanca.



Para Biden, el país no es solo clave desde la perspectiva de seguridad nacional, sino la “piedra angular” de su visión para América Latina. Pero como sucede cada vez que cambian los colores en la Oficina Oval, la relación bilateral probablemente tendrá nuevos matices.

Bajo la presidencia de Donald Trump, el énfasis estuvo puesto en la lucha contra el narcotráfico y la crisis en Venezuela. Con Biden, si bien estos dos temas permanecerán en lo más alto de la agenda, es previsible que se introduzcan cambios.



El presidente electo de Estados Unidos, como se recuerda, fue uno de los autores originales del Plan Colombia y sabe que la lucha contra las drogas es esencial para la gobernabilidad del país. Y si bien continuará respaldando los esfuerzos de erradicación, es viable –y eso se vio durante los años que estuvo con Barack Obama en la Casa Blanca– que les preste más atención a programas de desarrollo alternativo que generen empleo en zonas afectadas por este problema.



Si bien nadie cree que se opondría a que se reanude la fumigación aérea, sí es claro que dentro de su partido hay voces que no comparten esta aproximación. Pero apoyarla o no es algo que depende en buena parte de lo que decida el Congreso, que es quien aprueba los recursos y donde el Partido Republicano seguirá presionando para que se utilice como método de erradicación.

En el caso de Venezuela, los expertos opinan que seguirá empujando por la aprobación de recursos que ayuden a capotear la emergencia provocada por el ingreso de millones de refugiados e invertirá capital político en construir una coalición de países que trabajen por el regreso de la democracia en este país, pero sin el discurso guerrerista que caracterizó los años de Trump.



Así mismo, se anticipa que subirá la presión para que se implementen los acuerdos de paz que se firmaron con las Farc. No se puede olvidar que la administración de Obama, en la cual Biden estuvo ocho años, respaldó las negociaciones desde el inicio y luego dio vida a Paz Colombia, una iniciativa presentada al Congreso para financiar los compromisos.



De paso, también se puede esperar que bajo Biden crezcan la atención por la defensa de los derechos humanos, la inclusión de comunidades afro e indígenas, la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático.



En lo económico no se prevén mayores cambios. Pero sí es probable que desaparezcan de su agenda dos temas que generaron tensión con la administración republicana: la imposición unilateral de aranceles a productos colombianos, como sucedió en el caso del aluminio, y el fantasma de la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

Canales diplomáticos

En términos generales, bajo una administración Biden regresarán los canales diplomáticos de antaño, donde el peso de la relación bilateral estaba distribuido entre el Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad.

Y donde el país tendrá acceso, pues se cree que dos colomboestadounidenses podrían ocupar cargos de relevancia. Se habla de Juan González como asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental y Dan Restrepo en algún cargo de alto nivel en la cancillería estadounidense.



Así mismo, saldrá de la baraja el carácter impredecible de Trump, que un día amenazaba con descertificar a Colombia por no cumplir en la lucha contra las drogas y lanzaba dardos contra el presidente Iván Duque, y al siguiente estaba en los mejores términos.



“Se espera que la relación bipartidista entre Estados Unidos y Colombia continúe como ha sido históricamente. El estilo de Biden es multilateral y moderado. En América Latina su énfasis será en temas ambientales y comerciales con un mayor énfasis en la protección de derechos humanos y la lucha contra la corrupción. Para Colombia, un gobierno de Biden y su equipo preparado y con experiencia será positivo”, afirma Muni Jensen, que se encarga de los temas de América Latina en Albright Stonebridge Group.

Lo que aún está por verse es qué tanto daño causó a la relación el abierto respaldo que ofrecieron algunos políticos colombianos a Trump, especialmente del Centro Democrático.



Según Jensen, esa supuesta interferencia “generó un ruido innecesario, que empaña el estilo de la relación bilateral. Pero, sin duda, pasará a la memoria como un incidente aislado y los lazos de 40 años o más se mantendrán intactos”.



En una entrevista reciente, Restrepo aseguró que Biden abordará la relación con Colombia pensando en lo que les conviene a Estados Unidos y a la región. Pero también dijo que la intromisión en la campaña estadounidense podría tener más impacto en el Congreso, donde sí es posible que se rompa el apoyo bipartidista que siempre ha existido frente el país.

Para los demócratas no será fácil olvidar que estos contribuyeron a la derrota de Biden en la Florida. Especialmente porque el voto de los colombianos en el condado de Miami-Dade fue clave en la derrota de dos congresistas de su partido. Y que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al expresar su efusivo respaldo a la candidata republicana María Elvira Salazar, selló su suerte.



De acuerdo con varias fuentes consultadas por este diario en el entorno demócrata, lo que no perdonan es que se hayan sumado a una virulenta campaña de desprestigio en contra de Biden que no tenía asidero en la realidad.



“El problema no fue expresar su favoritismo por Trump. Aunque hubiese sido preferible que se mantuvieran al margen, tienen derecho a expresar su opinión si creen que uno u otro candidato es mejor para Colombia. El problema fue haber contribuido a difundir las acusaciones falsas sobre el supuesto socialismo y ‘castrochavismo’ de Biden. E incluso participado en la estrategia, pues todos sabemos que el castrochavismo es un término propio de la política colombiana, pero que terminó siendo exportado a la campaña en Estados Unidos y utilizado como arma de guerra contra el presidente electo. Es una página que no será fácil de pasar”, le dijo a este diario una fuente en este partido.



