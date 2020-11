¿Qué puede pasar en EE. UU. si se alarga el conteo de votos?

El conteo de votos que han llegado por correo está retrasando el resultado final de las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump dijo que prepara a su equipo legal para demandar ante la Corte Suprema de Justicia el escrutinio en estados claves, donde aún hay papeletas por contar.

Sin embargo, el camino para Trump en los tribunales no es tan sencillo y rápido. No podrá dirigirse a la Corte Suprema de forma inmediata y no está claro si su campaña tiene un argumento legal que pueda afectar el resultado de las elecciones, según afirmó la agencia Bloomberg en un artículo.



(Le recomendamos leer: Camino de Trump a Corte Suprema no sería tan rápido como querría)



Ese medio explicó que los casos suelen llegar al tribunal más alto del país después de un fallo de un juez legal y luego de otros tribunales de apelaciones, lo cual podría retrasar la estrategia del republicano.



En el 2000 también se retrasó el resultado, cuando George Bush y Al Gore disputaban la presidencia. Bush se ganó las llaves de la Casa Blanca en Florida, luego de que la Corte Suprema fallara a su favor para frenar el reconteo de votos, pero la decisión solo llegó en diciembre de ese año.



En Estados Unidos la posesión del nuevo presidente siempre ocurre en enero, y por ahora, es improbable que el resultado de este año tarde hasta esa fecha. Sin embargo, para entender cómo funcionan estas batallas judiciales le contamos, en detalle, cómo fue el caso entre Bush y Al Gore en el año 2000.



(Lea aquí: En vivo: Siga el conteo que definirá quién será Presidente de EE. UU.)

Los antecedentes

Los estadounidenses llevan desde el miércoles sin conocer el nombre de su próximo presidente, algo que no ocurría desde 2000.



En aquel momento, tuvieron que esperar cinco semanas para que se designara al republicano George W. Bush como presidente, en desmedro del demócrata Al Gore, tras una batalla legal que tuvo al país en vilo y requirió un arbitraje sin precedentes de la Suprema Corte.

Florida, el estado clavo en el 2000

El 7 de noviembre de 2000, día de las reñidas elecciones que opusieron a Bush, a la sazón gobernador de Texas, y al entonces vicepresidente Gore, el suspenso comenzó con resultados muy cerrados en el estado de Florida, con una brecha de menos de 0,5 entre ambos aspirantes.



(Lea también: Tras comicios, conteo de votos mantiene la tensión en EE. UU.)



Las cadenas de televisión adjudicaron primero a Gore ese estado clave, luego a Bush, para después esperar un desenlace ante resultados tan parejos.



Se denunciaron varias irregularidades en Florida, que entonces gobernaba Jeff Bush, hermano del candidato republicano: una urna fue hallada en una escuela, se invalidaron miles de votos en el condado de Palm Beach, de población mayoritariamente negra, entre otras.

Aunque tal vez nunca se sepa con total certeza la identidad del ganador (...) la identidad del perdedor está perfectamente clara: la confianza del país en sus jueces FACEBOOK

TWITTER

Votantes depositan sus papelestas en Florida, durante la elección de este 2020. Foto: EFE

Batalla judicial

La larga batalla legal comenzó tras el reclamo de Gore, el 9 de noviembre, de realizar un recuento manual en cuatro condados del estado, entre ellos Palm Beach.



En el corazón del embrollo: las máquinas perforadoras utilizadas en Palm Beach para escrutar los votos no marcaban bien las papeletas, saturando a la comisión electoral, que era la que debía decidir sobre la validez del voto.



El 26 de noviembre, Florida proclamó la victoria de Bush por una diferencia de 537 votos. Gore rechazó ese resultado, alegando que no se habían contabilizado miles de votos.



El 8 de diciembre, la Suprema Corte de Florida falló a favor del aspirante demócrata, ordenando el recuento manual de más de 45.000 papeletas ignoradas por las máquinas. Pero la Suprema Corte de Estados Unidos detuvo ese proceso, al dar lugar a un pedido de Bush.



(Lea aquí: Récord: Biden es el candidato presidencial de EE. UU. con más votos)



Donald Trump y Joe Biden. Foto: EFE / AFP

La Corte Suprema decide

El 12 de diciembre, el alto tribunal, en su primera intervención en una elección presidencial, decide que se agotó el tiempo para un recuento manual, al vencer el plazo para que los estados resuelvan conflictos derivados de comicios y designen a sus electores en el Colegio Electoral.



Así, Bush fue elegido presidente por 271 votos del Colegio, uno más de los 270 requeridos. Gore no llegó a la Casa Blanca pese a registrar más sufragios a nivel nacional, algo que no ocurría desde 1888.



(En otras noticias: ¿Cómo funciona el polémico Colegio Electoral en Estados Unidos?)



El magistrado de la Suprema Corte John Paul Stevens, que votó contra el fallo, dijo: "aunque tal vez nunca se sepa con total certeza la identidad del ganador (...) la identidad del perdedor está perfectamente clara: la confianza del país en sus jueces".



INTERNACIONAL Y AFP