¿Apoyan los republicanos a Donald Trump tras las elecciones?

Algunos líderes republicanos del Congreso que aún desconfían de contrariar al presidente Donald Trump se abstienen de reconocer la victoria del demócrata Joe Biden en la carrera presidencial de 2020.



El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y la mayoría de los demás líderes republicanos en el Congreso se mantienen en silencio o dicen que se debe permitir que se desarrollen los desafíos legales al resultado.



Sin embargo, ninguno ha repetido las afirmaciones infundadas de Trump de fraude electoral generalizado y, mientras tanto, en lugares donde se desarrollan las demandas de Trump casi ningún republicano del Congreso ha felicitado a Biden o a la vicepresidenta electa Kamala Harris.

Apoyo para Trump

El senador de Missouri Roy Blunt, miembro del equipo de liderazgo de McConnell, dijo que las proyecciones de los medios sobre el ganador carecen en su mayoría de sentido, especialmente porque muchos pronósticos para las elecciones resultaron ser incorrectos.



Blunt dijo este domingo que cualquier determinación del resultado debe esperar los conteos finales de los funcionarios estatales y cualquier desafío del equipo legal del presidente.



"Eso tiene que suceder y luego seguiremos adelante", dijo Blunt en el programa This Week de ABC. "Es hora de que los abogados del presidente presenten los hechos y luego es hora de que esos hechos hablen por sí mismos", añadió.



Steve Scalise, un republicano de Luisiana, adoptó una posición similar, pues tuiteó este sábado que "todavía hay serios desafíos legales" que no se han resuelto y que "la elección no es definitiva".

Rechazo para Trump

Respecto a la declaraciones sobre un supuesto fraude electoral que hizo Trump, el pasado viernes varios republicanos se pronunciaron.



"El discurso del presidente anoche me molestó mucho porque hizo acusaciones muy, muy serias sin ninguna evidencia que las sustente (...) No tengo conocimiento de ningún fraude importante", dijo el senador republicano de Pensilvania Pat Toomey en CBS.



En Twitter, el congresista de Texas Will Hurd denunció una táctica "peligrosa y equivocada" y pidió que se contaran todas las boletas. "Dejen de difundir desinformación sin sustento... Esto se está volviendo una locura", tuiteó su colega Adam Kinzinger, un crítico habitual de Trump.



El senador Marco Rubio, rival de Trump en las primarias de 2016 pero que desde hace cuatro años se sumó al trumpismo como casi todo su partido, no criticó directamente al mandatario sino que prefirió recordar una serie de principios democráticos. Aunque también tuiteó un pasaje del Antiguo Testamento, sin comentarios: "El hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de boca".



Felicitaciones para Biden

Algunos miembros prominentes del partido, incluidos el expresidente George W. Bush y el gobernador de Maryland, Larry Hogan, felicitaron a Biden desde que las redes y Associated Press proyectaron que el exvicepresidente fue el ganador este sábado por la mañana.



El senador Mitt Romney de Utah tuiteó este sábado su reconocimiento de la victoria y envió buenos deseos, diciendo que ambos son de "buena voluntad y carácter admirable".

Algunos miembros del partido republicano presentaron sus felicitaciones a Joe Biden. Foto: Evaristo SA. AFP

La senadora Lisa Murkowski de Alaska también felicitó a los dos en una declaración tuiteada y dijo que la nación ahora recurrirá a "la transición pacífica del poder".



Bush intervino este domingo. En un comunicado, dijo que acababa de hablar individualmente con Biden y con Harris para ofrecerle sus felicitaciones. "Sé que Joe Biden es un buen hombre, que ganó su oportunidad de liderar y unificar nuestro país", dijo Bush.



Quienes parecen tener una postura tibia

Un exmiembro de la Cámara, que no quiso ser identificado por su nombre, dijo que tarde o temprano Trump y los líderes republicanos deben reconocer que las elecciones han terminado.



El exlegislador dijo que teme que si los altos funcionarios del Partido Republicano mantienen su silencio, esto ayude a promover la idea entre los votantes republicanos de que las elecciones carecen de legitimidad.

"Tengo una perspectiva diferente porque estuve en la legislatura en 2000 cuando tuvimos la debacle Bush v. Gore", dijo el excongresista republicano de Florida Dennis Ross, ahora director del Centro Americano de Liderazgo Político de la Universidad Southeastern en Lakeland, Florida.



"Creo que para Trump es una tarea muy difícil ganar", dijo Ross, quien cumplió cuatro mandatos en la Cámara hasta 2019. "Lo más probable es que Biden sea presidente". Ross dijo que "tiene que desarrollarse" a medida que los diversos desafíos legales de Trump se abren paso en los tribunales.



Ross dijo también que hace 20 años, cuando la pelea por un recuento en Florida llegó a la Corte Suprema, la carrera no se resolvió hasta diciembre. El exrepresentante Tom Marino de Pensilvania, quien también es exfiscal federal, instó a "dejar que los abogados hagan lo que tienen que hacer".



Él, como Ross, no tiene ningún problema con la postura de los líderes republicanos en el Congreso. Marino, quien dejó la Cámara en 2019 después de cinco mandatos, dijo que cualquier sugerencia de irregularidades electorales debe ser analizada "por la integridad del sistema".



Marino tenía una opinión diferente, sin embargo, sobre la influencia futura de Trump en el Partido Republicano como expresidente derrotado. "Hay muy poca lealtad en DC", dijo Marino. "Cuando sepan y sientan que Trump no será el presidente, se olvidarán de él".

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, republicano y aliado de Trump, dijo que muchos en el Partido Republicano están dispuestos a darle más tiempo a Trump, al menos por ahora.



"Esta fue una elección muy polémica", dijo Christie en ABC. "Tienes al presidente sentado en la Casa Blanca sin reconocerlo. Y creo que hay muchos republicanos que están tratando de entenderlo".



Christie dijo que la base de Trump no quiere que él ceda, pero en algún momento los abogados de Trump tendrán que presentar evidencia de que los recuentos de votos fueron incorrectos o fraudulentos o abandonar la lucha.

"Espero que más republicanos se muevan en la dirección de decir, no que no apoyemos al presidente, él ha sido amigo mío durante 20 años, pero la amistad no significa que estés ciego (...) Si no se presentan con la prueba, entonces es hora de seguir adelante", dijo Christie.

¿Por qué la cautela de algunos republicanos?

Trump todavía ejerce un poderoso control sobre el partido que muchos republicanos esperan que dure más allá de su mandato. De cara a las elecciones, el 95% de los republicanos dijeron que aprobaron su desempeño como presidente, según Gallup, y las encuestas a boca de urna mostraron que el 93% de los republicanos votaron para reelegirlo.

Los dos senadores republicanos en funciones, David Perdue y Kelly Loeffler, se alinearon estrechamente con Trump en sus campañas electorales.

El líder republicano en el senado, Mitch McConnell, celebra el acuerdo transitorio sobre el presupuesto de EE. UU. Foto: Shawn Thew. Efe

McConnell y otros republicanos del Senado también pueden necesitar la influencia de Trump para mantener el control de la cámara, que será determinada por dos elecciones de desempate de enero en Georgia.



Por su parte, los exrepublicanos del Congreso dicen que no están en desacuerdo con la forma en que McConnell, el líder republicano de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y otros están esperando que las cosas se desarrollen, incluso en los tribunales.



AFP Y BLOOMBERG

