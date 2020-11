¿Por qué la campaña de Trump planea demandar los conteos en 3 estados?

La campaña para la reelección presidencial de Donald Trump anunció que demandará el conteo de votos en tres estados claves. En Pensilvania, Wisconsin y Michigan, lugares donde se espera que se defina quién se llevará las llaves de la Casa Blanca, el proceso se ha tardado más de lo esperado debido a la masiva participación de voto por correo.



(Lea aquí: Biden gana en Wisconsin y aumenta su ventaja sobre Trump)

Estos tres estados, con el paso de las horas, han mostrado una tendencia estadística favorable para el expresidente Joe Biden. Por lo cual la campaña del republicano acudirá a los tribunales para tratar de frenar esos conteos, sin hasta ahora presentar pruebas.



El mandatario acusó a las autoridades electorales de prohibir a los observadores que se acercaran a menos de 7,6 metros de los conteos. “Vamos a demandar para detener temporalmente el conteo hasta que haya una transparencia significativa y los republicanos puedan asegurarse de que todo el conteo se haga según la ley”, dijo el director adjunto de la campaña, Justin Clark, en un comunicado.



(Le puede interesar: Cuál es la situación del escrutinio en los 6 estados claves de EE. UU.)



Entre tanto, el equipo de Trump denunció sin evidencias que ha habido irregularidades en "varios" condados en Wisconsin y que en Michigan sus delegados no tuvieron acceso al conteo en "numerosos" locales.



En desventaja en Wisconsin, donde la cadena CNN y el diario The New York Times, citando la agencia AP, dan por ganador a Biden, Trump anunció su intención de pedir un recuento, denunciando que hay "informaciones de irregularidades" y cuestionando la "validez de los resultados".



Con un 94% de los votos escrutados, Biden aventaja a Trump por cerca de 20.000 votos. El expresidente demócrata Barack Obama ganó Wisconsin por siete puntos en 2012. Cuatro años más tarde Hillary Clinton ni se molestó en hacer campaña allí y perdió por menos de un punto.



En Michigan, la campaña de Trump interpuso una demanda en la justicia para suspender el conteo. "Hemos iniciado una demanda en un tribunal de reclamaciones de Michigan para detener el conteo hasta que nos concedan un acceso significativo", indicó en un comunicado la campaña de Trump, sin aportar pruebas de que hayan sido vedados de los locales.



(Le puede interesar: Trump y Biden, cabeza a cabeza en escrutinio que podría demorar días)



El equipo del mandatario republicano también pidió que sean revisados los votos ya computados mientras su equipo supuestamente no tuvo acceso. La campaña indicó que iba a emprender acciones legales para suspender el conteo cuando quedan por analizar votos de áreas muy favorables a los demócratas incluyendo Detroit, una ciudad donde hay una importante presencia de afroestadounidenses.



La secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, tuiteó un mapa con la frase "la paciencia es una virtud". Con Trump y Biden cabeza a cabeza en la contienda, todavía quedan por contabilizar los votos de Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Nevada, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

AFP Y EFE