El demócrata que le apunta a unir a Estados Unidos

Joe Biden es un veterano político demócrata que ha tenido dos oportunidades fallidas de llegar a la presidencia de Estados Unidos: en 1988 y en 2008. A sus 77 años, este 3 de noviembre tiene la tercera, contra Donald Trump.

Tras un recorrido de casi medio siglo de ejercicio en la arena política estadounidense, Biden espera llegar a ser el inquilino de la Casa Blanca con su promesa de unificar el país.



El candidato demócrata, cuyo nombre completo es Joseph Robinette Biden Jr., y quien superó la tartamudez, se crio en Scranton, Pensilvania, en el seno de una familia católica irlandesa.



Biden entró al Senado de EE. UU. como uno de los parlamentarios más jóvenes en la historia en 1972, cuando tenía 29 años, y si llega a salir elegido presidente se convertiría en el candidato de más edad en posesionarse en ese cargo.



Tras pasar más de tres décadas de servicio en el Capitolio, fue durante ocho años el vicepresidente de Barack Obama, el primer mandatario afroestadounidense en la historia política de ese país. Desde ese cargo se ganó el apoyo y el reconocimiento del electorado demócrata.

Durante esta campaña presidencial, Biden ha exhibido un lado humano y conciliador, lo que contrasta con el estilo de Trump, quien siempre se ha presentado como un conquistador que jamás duda y que todo lo puede. “Las divisiones en nuestro país se están ampliando y nuestras heridas se hacen más profundas”, dijo Biden durante un discurso de campaña en Georgia.



Y no es para menos. El próximo presidente de EE. UU. debe enfrentar una profunda crisis económica y de salud que se cierne sobre el país debido a la pandemia de covid-19.



Además, deberá hacerle frente a los problemas de racismo y violencia, cuyo tema también ha estado en la agenda de la campaña presidencial tras la muerte de George Floyd a manos de un agente policial.



El demócrata ha enfocado su campaña, particularmente, en esos temas. Biden ha propuesto una amplia disponibilidad de pruebas gratuitas de covid-19 para la gente, el uso generalizado de tapabocas y la eliminación de todas las barreras de costos para el cuidado preventivo.

Joe Biden y su esposa Jill. Foto: EFE

También ha reconocido que en el país hay un “racismo sistémico” y trató de enviar un mensaje positivo al país al nombrar como su fórmula vicepresidencial a Kamala Harris, quien se convirtió en la primera afro en el país en obtener esa candidatura.

Por otro lado, Biden también ha hecho hincapié en la deficiente gestión que ha tenido Trump durante la pandemia, que en EE. UU. ha causado más de 230.000 muertes, cifra que lo deja como el país con más decesos por el virus.



En la economía, la agenda de Biden apunta a los ciudadanos más pobres e incluye una cantidad de medidas que implicarían un cambio brusco con respecto a la actual administración republicana, con un retorno a las políticas de Barack Obama.



En un artículo de opinión que Biden escribió para este diario, el exvicepresidente sostuvo que bajo su plan “a nadie que gane menos de 400.000 dólares al año se le aumentará un centavo más en el valor de sus impuestos”.



Pero en su larga carrera como político también hay manchas. Algunas de sus decisiones le valieron críticas, incluyendo de la propia Harris, quien recordó durante las primarias demócratas que como senador se opuso a un sistema contra la segregación en las escuelas que consistía en llevar a niños afros a escuelas de blancos.



Otros episodios como parlamentario también ensombrecen su campaña, como su apoyo a la guerra de Irak en 2003 y, en abril de este año, las acusaciones de agresión sexual por parte de una colaboradora suya mientras se desempeñaba como congresista en Washington.



En su momento, varios sectores pidieron la renuncia del candidato. El exvicepresidente optó por el silencio, pero luego negó que esos hechos de abuso hubieran ocurrido. “Quiero encarar las acusaciones. No son verdad. Esto nunca ocurrió”, dijo Biden en ese entonces.



En cuanto a su vida familiar, Biden ha sufrido profundas pérdidas personales que han influido en su historial político. En 1972, su primera esposa y su hija de un año murieron en un accidente automovilístico.



Luego, en 2015, su hijo Beau falleció, víctima de un cáncer. Con respecto al dolor que le generó la muerte de Beau, reconoció que es un pesar que “nunca se va” de su vida.

De hecho, la tragedia impidió que se lanzara a la presidencia en 2016. “Cada mañana me levanto (...) y me pregunto: ¿Estaría orgulloso de mí?”, reconoció Biden en un evento este año.



REDACCIÓN INTERNACIONAL Y AFP