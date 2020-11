Donald Trump: el republicano que remeció a Washington

Con un estilo muy alejado de aquel con el que tradicionalmente se ha hecho política en EE. UU., Donald Trump llegó con insultos, burlas y provocaciones a la presidencia en 2016, tras derrotar contra todo pronóstico a Hillary Clinton.



(En contexto: Una crisis institucional, el temor que ronda las elecciones de EE. UU.)

Ahora, el exmagnate neoyorquino se prepara para una reelección en la que las encuestas lo vuelven a tener como perdedor y que se perciben como un referéndum a su mandato.



Nacido en Nueva York, Trump, de 74 años, heredó a los 23 años el emporio inmobiliario de su padre, Fred.



Desde entonces, y hasta llegar a la Casa Blanca, se dedicó a expandir su negocio familiar, que incluye hoteles, casinos, campos de golf y decenas de productos asociados a la marca Trump.



“El show es Trump, y hay actuaciones con entradas agotadas en todas partes. Me divierto haciéndolo y seguiré divirtiéndome”.



La frase, recuerda la agencia AFP, fue tomada en una entrevista que le concedió a la revista Playboy en 1990. Y aunque estas palabras tienen 30 años, retratan el carácter con el que se ha tomado la presidencia del país.



A la vez síntoma y multiplicador de los miedos, este presidente showman siempre se negó, una vez como inquilino de la Casa Blanca, en asumir el rol unificador.



(Lea además: Habla el colombiano que se ha volcado de lleno a favor de Trump)



Cuando anunció su candidatura en 2015, por ejemplo, se refirió a los inmigrantes ilegales como “violadores” y “criminales”. Y durante las recientes protestas contra el racismo en el país ha tachado a los manifestantes de miembros de la “izquierda radical” y no ha condenado públicamente a los grupos supremacistas.

Trump estuvo en Tampa con su esposa, Melania. Foto: PETER FOLEY. Efe

Ante los constantes ataques del presidente y su carencia conciliadora para llevar las riendas de EE. UU., diarios como 'The New York Times' y 'The Washington Post' han escrito demoledores editoriales advirtiendo sobre el talante del presidente.



Las mismas investigaciones de periódicos han revelado detalles inéditos de la vida del mandatario. Por ejemplo, su imagen de millonario quedó empañada en esta campaña, luego de que The New York Times reveló que Trump solo había pagado 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016, ya que sus compañías habían acumulado pérdidas.



El republicano les ha respondido a estos medios acusándolos de “deshonestos”, “corruptos”, “enemigos del pueblo” y promotores de noticias falsas.



Por otro lado, su mandato también ha estado sumido en escándalos. Entre las polémicas que han rodeado a Trump durante su presidencia están la investigación por la supuesta injerencia rusa en las elecciones del 2016, el retiro de EE. UU. del Acuerdo de París sobre el clima, un juicio político por los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso y el retiro del país de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



También ha sido muy criticado por el manejo que le ha dado a la pandemia y por contradecir los consejos de los expertos y científicos.



Trump siempre le ha apostado al desarrollo de una vacuna para antes de las elecciones, pese a que el epidemiólogo experto de la Casa Blanca ha advertido que este tratamiento puede no estar listo sino hasta el próximo año.



(Le puede interesar: ‘Apoyo bipartidista para Colombia está en riesgo’: Dan Restrepo)



Entre sus propuestas como candidato de cara al próximo periodo presidencial, Trump se ha centrado en reactivar la economía tras el descalabro que ocasionó la pandemia. “El plan de Trump, en la medida en que tal plan exista, aborda los mismos temas que la Administración ha seguido en los últimos cuatro años”, afirmó John Ricco, analista de la Universidad de Pensilvania”.



En cuanto a su política exterior, su plan de gobierno contempla como objetivos “detener las guerras sin fin y regresar a las tropas de EE. UU.”; “mantener y expandir la fuerza militar de EE. UU.”; “acabar con los terroristas globales que amenazan con dañar a los estadounidenses”.



En cuanto a su vida personal, tiene cinco hijos tres mujeres diferentes y diez nietos. En público, nunca ha dejado de elogiar a Melania, la exmodelo eslovena que hoy es su esposa.



Trump ha sido cercado durante su campaña presidencial a los círculos cristiano, evangélicos y conservador del país. Sin embargo, sus revelaciones sobre supuestas aventuras extramatrimoniales, en particular con la estrella porno Stormy Daniel, y las acusaciones de agresión sexual no suelen encajar bien con sus constantes declaraciones sobre los valores de la familia.



Lo cierto, hasta ahora, es que ningún escándalo lo ha tumbado, y aunque las encuestas lo dan como perdedor, aún se mantiene el fantasma de 2016, cuando se pensó que no le ganaría a Hillary Clinton.



REDACCIÓN INTERNACIONAL Y AFP