Nancy Pelosi podría perder poder en una Cámara más dividida

El prestigio y el poder de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, sufrieron un golpe cuando las derrotas demócratas del martes la llevaron a lo que podría ser su último mandato en el Congreso con una mayoría reducida y una conferencia republicana envalentonada.



En general, los demócratas no alcanzaron las expectativas en las elecciones del martes, lo que dejó a Pelosi con menos espacio para maniobrar en un grupo ideológicamente diverso y posiblemente aún compitiendo con un Senado liderado por republicanos, incluso si el demócrata Joe Biden terminaba superando al presidente Donald Trump.



Al menos siete titulares demócratas de la Cámara de Representantes perdieron sus carreras por la reelección, incluidos los moderados de primer mandato en Florida, Nuevo México y Carolina del Sur, e incluso el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes.



Esto tiene implicaciones inmediatas para la influencia de Pelosi, que lidera las negociaciones del partido con la administración Trump sobre una nueva ronda de alivio del coronavirus.



Ha habido quejas, incluso de algunos de los demócratas que perdieron el martes, sobre su enfoque de arriba hacia abajo en las conversaciones y su determinación de esperar un paquete valorado en mas de US$ 2 billones.



Pelosi también enfrentará la presión de un ala progresista creciente del Partido Demócrata, que tendrá influencia adicional con un puñado de nuevos miembros que ganaron las primarias contra los titulares de mayor rango.



Mientras que los republicanos describen a Pelosi como un pararrayos liberal, los miembros de la izquierda de su partido se quejan de que en realidad ha sido demasiado tímida cuando se trata de propuestas como Medicare para todos y las medidas ambientales incluidas en el Nuevo Pacto Verde.

“Una mayoría reducida lo complica todo”, dice el representante Gerald Connolly, demócrata de Virginia. “Amplifica las voces y la capacidad de aquellos dentro del caucus que quieren remodelar, cambiar o reducir lo que es un proyecto de ley”.



Esto establecerá un ajuste de cuentas entre los demócratas de la Cámara de Representantes, ya que algunos moderados culpan de su derrota en parte a la adopción progresiva de temas como restar fondos a la policía e inclinarse a ser etiquetados como socialistas, según un alto legislador cercano a Pelosi.



La jefa de la Cámara de Representantes a menudo señala su historial de equilibrar las opiniones variadas de las facciones dentro de su partido. “Estoy acostumbrada a generar consenso en mi propio grupo”, dijo en una entrevista reciente en MSNBC.



Pero este nuevo examen de conciencia se produce solo dos semanas antes de que los demócratas recién electos y los que regresan se reúnan en Washington para elegir a los líderes del partido para el próximo Congreso.



El legislador dijo que si bien Pelosi es una líder hábil, su rígido control del caucus y las conversaciones de estímulo perjudican a los miembros que necesitan definirse a sí mismos para sus electores.



Pelosi, de 80 años, prometió hace dos años que no buscaría quedarse como presidenta más allá de 2023, una decisión tomada para pacificar las demandas dentro de su partido de una nueva generación de liderazgo.



Ya ha dicho que volverá a postularse como presidente, pero no ha hablado de sus planes mas allá de eso. Eso significa que los próximos dos años pueden ser no solo los últimos de Pelosi como presidente, sino también su último periodo en el Congreso.

Connolly también dijo que su resultado se debió al enorme desempeño de los demócratas en las elecciones intermedias de 2018, al tomar distritos que favorecían sólidamente a Trump. Pero reconoció que el resultado de las elecciones de este año no coincidieron con el tamaño de las ambiciones de los demócratas.

La pelea por el Senado

En el Senado de EE. UU. también se libra un duro pulso para definir quién tendrá la mayoría de curules. Al cierre de esta edición, los republicanos acumulaban 48 escaños y los demócratas, 47 de los 51 necesarios para obtener la mayoría, según los conteos de medios de ese país.



Los demócratas requerían cuatro sillas más para asegurarse el control, pero todo parecía indicar que los republicanos se afianzarán el control del Senado una legislatura más, la cual tienen desde el 2014.



Si no logran victorias para reclamar escaños ocupados por el Partido Republicano en Carolina del Norte o Alaska, tendrían que cambiar ambas curules del Senado de Georgia, lo cual sería una hazaña casi épica.



La caída de los márgenes de voto del senador republicano David Perdue contra el demócrata Jon Ossoff mientras continuaba el conteo de votos aumentó las probabilidades de una segunda vuelta en Georgia. El portavoz de Perdue, Ben Fry, reconoció ayer la posibilidad de una segunda vuelta, pero dijo que Perdue tenía sustancialmente más votos en la primera ronda y predijo la victoria al final.



“Los republicanos derrotaron a rivales demócratas bien financiados en Carolina del Sur, Iowa y Montana, mientras tomaban la delantera en el campo de batalla clave de Carolina del Norte”, escribió a propósito The Washington Post.



Tras estos resultados preliminares, las bolsas mundiales subieron ayer, ya que los inversores asumen que con el Senado en manos de los republicanos la posibilidad de un aumento de impuestos disminuye.



“El probable control republicano del Senado debería frenar los intentos de subir impuestos y de mayor regulación empresarial”, explicó el director de inversiones de AJ Bell, Russ Mould.

