3 mentiras de Trump por las que cadenas de TV cortaron su transmisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este jueves un discurso desde la Casa Blanca, el cual dejó de ser transmitido por distintos medios de comunicación, como 'NBC', 'ABC', 'CBS' y 'Msnbc', que señalaron como falsa la información que dijo el mandatario. Estas son algunas de las mentiras o afirmaciones que Trump hizo y no sustentó.



(En contexto: Cadenas de TV estadounidenses cortan discurso de Trump).

El presidente dijo que ganaría las elecciones si hay un conteo de "votos legales". "Si cuentan los votos legales, yo fácilmente gano", aseguró al inicio de su discurso.



"Quiero que se cuente cada voto legal, quiero apertura y transparencia sin salas de recuento secretas, sin papeletas misteriosas y que no se emitan votos ilegales después del día de las elecciones", añadió más adelante.



No siendo suficiente con insinuar que hay votos que no son legales, sin presentar ninguna prueba al respecto, hizo acusaciones contra estados del país y contra el partido de su rival, Joe Biden, el Demócrata.



"Pensilvania y otros estados clave son todos parte de una máquina demócrata corrupta", aseveró Trump.



(Lea aquí: Siga el minuto a minuto de las elecciones en EE. UU.).

Sin embargo, el tema que más causo revuelo fue el referente al fraude electoral. De hecho, medios de todo el mundo criticaron este viernes a Trump por mencionar la existencia de fraude en los comicios presidenciales, sin sustento alguno.



En Francia, el canal informativo 'Bfmtv' organizó, en la mañana de este viernes, una conversación con politólogos y periodistas expertos en la política de Estados Unidos sobre el tema 'Las televisiones en Estados Unidos, en guerra contra Trump'. En ella se analizó por qué los canales interrumpieron la transmisión del discurso del presidente al considerarlo plagado de mentiras.



'Le Monde' destacó en su versión electrónica que "Donald Trump denuncia sin pruebas 'un robo electoral'". El diario francés considera que "el presidente saliente se agarra a la teoría del complot que desarrolla desde hace meses en mítines, entrevistas, conferencias de prensa y mensajes publicados en su cuenta de Twitter".



La emisora 'France Info', por su lado, subraya que mientras Joe Biden hace llamamientos para tener paciencia y esperar el desarrollo del escrutinio, "Donald Trump utiliza un tono diferente" con sus declaraciones.



(Lea también: Trump acusa a los demócratas de 'intentar robar' las elecciones).



En Italia, el diario 'La Repubblica' destacó que en la larga acusación, de 16 minutos, y sin preguntas de los periodistas, Trump repitió obsesivamente lo que llevaba escribiendo en Twitter todo el día.

Diferentes cadenas de televisión dejaron de transmitir el discurso de Donald Trump. Foto: Brendan Smialowski. AFP

"Acusaciones, sin una pizca de prueba, algo que muchos medios estadounidenses destacan de inmediato", dice el diario, que añade que el mandatario "no se rinde y no da señales de amainar, aunque en el discurso nocturno parecía cansado y menos combativo de lo habitual".



En el Reino Unido, fue especialmente crítico el diario 'The Guardian', que señala que el presidente estadounidense está "llenando el retraso (en el recuento de votos) con afirmaciones falsas de que le robaron, mediante el fraude, su 'inevitable victoria'".



(Le puede interesar: Facebook advierte potenciales mensajes 'engañosos' de Trump de fraude).



"La verdad es que, principalmente por la covid-19, unos dos tercios de los votantes depositaron anticipadamente sus votos, también por correo, frente a un tercio que lo hizo de esta manera en 2016. Contar esas papeletas es más lento porque han de abrirse y verificarse", apunta el periódico.



Los principales diarios de Bélgica destacaron la "decadencia" y "peligrosa reacción" sin precedentes de Trump. El periódico 'Le Soir' llevó en su portada digital el titular "Trump mantiene que le roban las elecciones: la decadencia de un presidente", y señaló que el republicano hizo un "discurso delirante" en elq ue no aporta ninguna prueba.



El otro gran diario francófono del país, 'La Libre Belgique', titula "Trump miente y acusa firmemente a los demócratas", y destaca que el presidente acusó de fraude electoral "sin el mínimo fundamento y multiplicando las mentiras". Por su parte, el diario 'Der Standaard' afirmó que "Biden suspira por el triunfo, pero Trump enciende una mecha en un polvorín de manera nunca vista".



(Además: ¿Habrá una crisis institucional en EE. UU. tras las elecciones?).

'De Morgen' indicó que Trump "utilizó la sala de prensa de la Casa Blanca para realizar una perorata nunca vista sobre el 'gran fraude democrático'".



Los medios alemanas destacaron la soledad del presidente estadounidense en su lucha desesperada por permanecer en el poder, y la pérdida de apoyos en sus propias filas tras sus declaraciones.



El semanario 'Der Spiegel' se refiere a Trump como "el okupa", que libra una "guerra sucia por el Despacho Oval".



"Trump se queda solo. El presidente estadounidense se aferra al poder, pero sus opciones al éxito caen casi con cada hora que pasa. Una señal de advertencia para él: ya sólo sus seguidores más estrechos luchan a su lado", dice la publicación, que asegura que "Donald Trump lo intenta todo para permanecer de alguna manera en el cargo".



(Le recomendamos: Ganar el Senado, una expectativa que se reducía para los demócratas).



Para el 'Süddeutsche Zeitung', los argumentos para sustentar sus "acusaciones infundadas" de fraude son "desesperadas".



Para el diario español 'El País', "Trump, acorralado por el escrutinio, acusa sin pruebas a Biden de robar la elección".

Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Foto: Kevi Dietsch. Efe

'El Mundo' habló de que "Donald Trump reclama la victoria ante el imparable avance de Joe Biden" y apela al fraude, mientras 'La Vanguardia' recuerda el corte televisivo sufrido por el presidente durante su discurso ante los fallidos intentos legales para parar el escrutinio.



"Mentiras y ataques: la cosa se le complica a Trump", se tituló en la página web del medio austriaco 'ORF' sobre las elecciones, en la que destaca que el aspirante a la reelección se presentó en un discurso televisado como "víctima de un fraude electoral".



(Lea aquí: El demócrata que le apunta a unir a Estados Unidos).



El diario progresista 'Der Standard' se refiere también a esa intervención del presidente asegurando que no aportó indicio alguno de sus acusaciones de manipulación electoral. 'Kurier', otro diario nacional austriaco, menciona que varios dirigentes republicanos pidieron al presidente que deje de difundir informaciones falsas.



"Donald Trump, cuatro años de fuego y furia" es uno de los titulares que se puede leer en la edición en línea del diario portugués 'Público', mientras que en la portada impresa destaca que "Biden apela a la calma, Trump insiste que hay fraude".



El semanario 'Expresso' tituló este viernes en su versión digital: "La proximidad de Biden para ganar los comicios y asestar un 'jaque mate' a Trump". 'Jornal de Noticias' destacó en su portada impresa el discurso de Trump, que considera la "radicalización como legado de un mandato de cuatro años".



(Lea también: Convocan a protestas contra Trump mientras sigue el recuento de votos)



La prensa eslovena centró sus comentarios y críticas en lo que consideran un vergonzoso apoyo del presidente del país, Janez Jansa, a Trump. La felicitación prematura a Trump levantó la alarma en el mundo diplomático y presentó a Eslovenia "como un Estado que tiene a un primer ministro lábil y políticamente irracional", denunció el periódico 'Mladina'.



Los principales partidos de la oposición criticaron que la "inapropiada" felicitación a Trump hacen que Jansa sea indigno de ejercer el cargo y aún menos de presidir la Unión Europea en el segundo semestre de 2021.



Siendo una excepción, la prensa cercana al primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, dio credibilidad a las denuncias de fraude de Trump.



"Enorme tensión en EE. UU. por el gran número de indicios de fraude", titula el diario digital 'origo.hu', el cuarto más leído en el país. Este mismo portal asegura que "Joe Biden ha pagado sumas impresionantes a Facebook, mientras se censuraban las publicaciones de Trump".



INTERNACIONAL*

*Con infomación de AFP

