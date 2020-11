La campaña de Biden asegura que hoy podrá declarar la victoria

La campaña del candidato presidencial demócrata, Joe Biden, aseguró que este miércoles por la tarde podrá declarar la victoria porque sus datos internos apuntan a que ha conquistado Wisconsin, Nevada, Michigan y Pensilvania, estados donde aún no hay un resultado final.



(Puede leer: ¿Habrá una crisis institucional en EE. UU. tras las elecciones?)

"Joe Biden está en la senda para ganar estas elecciones y él será el próximo presidente de EE. UU. Creemos que tenemos por delante un camino claro para la victoria. Para esta tarde esperamos que el exvicepresidente tenga suficiente ventaja en algunos estados para superar los 270 delegados", dijo en una comparecencia ante la prensa la jefa de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon.



(Le sugerimos: Trump acusa a los demócratas de 'intentar robar' las elecciones)



En la noche del miércoles, Donald Trump declaró que había ganado las elecciones, a pesar de que continúa el recuento en varios estados claves, y aseguró que recurrirá al Tribunal Supremo para denunciar un presunto "fraude" en su contra.



"Este es un fraude al pueblo estadounidense. Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Francamente, hemos ganado estas elecciones", afirmó Trump desde la Casa Blanca.

Francamente hemos ganado estas elecciones FACEBOOK

TWITTER

No obstante, no podrá dirigirse a la Corte Suprema de forma inmediata y no está claro que tenga un argumento legal que pueda afectar el resultado de las elecciones. Los casos suelen llegar al tribunal mas alto del país después de un fallo de un juez local y luego de pasar por otros tribunales de apelaciones.



EFE Y BLOOMBERG

Vea el cubrimiento de las elecciones:

- Biden supera a Trump en Michigan, estado clave en las elecciones



- Cerrado final en EE.UU.: Vea cómo van Biden y Trump en votos electorales