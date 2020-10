Kamala Harris suspende sus viajes por casos de covid-19 en su entorno

La candidata demócrata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, suspendió sus viajes hasta el domingo tras dos casos de covid-19 en su entorno, anunció el jueves la campaña de Joe Biden, señalando que la senadora no estuvo en "contacto cercano" con ellos recientemente.



Dos personas vinculadas a Harris dieron positivo al nuevo coronavirus: su directora de comunicaciones, Liz Allen, y un miembro de la tripulación de vuelo que no pertenece al personal, informó la gerente de la campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, en un comunicado.



Harris no necesita ponerse en cuarentena, pero en un "exceso de precaución", mantendrá sus compromisos virtualmente y recién volverá al terreno el lunes 19, añadió.



Ambas personas volaron con la candidata demócrata el 8 de octubre. Los tres llevaban máscaras, dijo O'Malley Dillon.



Harris se ha realizado dos pruebas de PCR desde entonces, ambas negativas, dijo la campaña demócrata, precisando que la senadora no había estado en contacto con los contagiados en las 48 horas antes de que dieran positivo.



La noticia se conoce en medio de una campaña presidencial alterada por la pandemia de coronavirus y dos semanas después de que el presidente Donald Trump diera positivo al virus.



AFP