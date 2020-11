Por primera vez, Trump sugiere que puede que haya perdido elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este viernes, por primera vez desde el pasado 3 de noviembre, día de las elecciones, que puede que no siga en el poder durante otro mandato, pero no llegó a concederle el triunfo al demócrata Joe Biden, quien se quedó con 306 de los 538 votos al Colegio Electoral.



Mientras hablaba desde Rose Garden en la Casa Blanca sobre las vacunas contra el coronavirus, Trump prometió que su administración no volvería a “confinar” el país, pero dijo que otro presidente podría hacerlo.



“Esta administración no impondrá un confinamiento. Con suerte, pase lo que pase en el futuro, quién sabe qué administración será, supongo que el tiempo lo dirá, pero puedo decirles que esta administración no lo impondrá”, afirmó Trump, quien no respondió a las preguntas de los periodistas.



El mandatario subrayó que en los últimos nueve meses su gobierno “ha iniciado la mayor movilización en la historia de EE. UU. en el desarrollo y la fabricación de terapias y vacunas en un tiempo récord”.



En ese sentido, destacó que la operación lanzada por su administración para la fabricación y distribución de vacunas y tratamientos para covid-19, la llamada operación ‘Velocidad de la luz’, es “inigualable”.

“Los líderes de otros países me han llamado para felicitarnos por lo que hemos sido capaces de hacer, y hemos ayudado a muchos países con los respiradores, y todos los problemas que están teniendo”, aseguró.



En ese sentido, quiso atribuir a su gobierno los progresos de la farmacéutica Pfizer, que el lunes anunció que su vacuna contra el nuevo coronavirus era eficaz en un 90 por ciento, por encima de lo requerido por los reguladores estadounidenses, lo cual permite augurar una rápida autorización de emergencia para ponerla a disposición del público.

En la intervención de Trump hablaron también expertos de su gobierno, únicamente sobre el covid-19.

AGENCIAS