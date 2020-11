¿Estados Unidos perdió su alma? / Opinión

Mientras escribo, la elección presidencial de Estados Unidos sigue sin decidirse. El exvicepresidente Joe Biden ha dicho que cree que va camino de ganar. El presidente Donald Trump ha dicho, sin reservas pero también sin pruebas: “Ganamos esta elección”.

(Lea: Trump dice que Biden 'no debería' declararse ganador)



En su discurso en la Convención Nacional Demócrata en agosto pasado, Biden proclamó que la elección era una “batalla por el alma de Estados Unidos”. Si aceptamos esta metáfora, podríamos concluir que los resultados electorales incompletos muestran que el diablo ya tiene un control firme sobre una gran parte. Gane o pierda, Trump habrá recibido los votos de unos 70 millones de estadounidenses, (Biden se ha llevado unos 73 millones).



Dado que se emitieron alrededor de 160 millones de votos y 239 millones de estadounidenses estaban habilitados para votar, y asumiendo generosamente que cinco millones de los que no votaron estaban enfermos o enfrentaron otros obstáculos, eso suma 74 millones de ciudadanos cuyas almas están manchadas por no preocuparse lo suficiente por el destino de su país y del mundo como para emitir su voto. Por lo tanto, parece que para las almas de un total de 144 millones, o cerca de seis de cada diez votantes habilitados, la batalla ya está perdida.

(Lea también: 'Las autoridades son capaces de expulsar a intrusos de la Casa Blanca')

Mentiras mortales

La elección se llevó a cabo en un momento en que la covid-19 había matado a más de 240.000 estadounidenses. Eso es más que en cualquier otro país.



'The Washington Post' publicó una recopilación de videos de Trump diciendo, en 40 ocasiones distintas, desde febrero hasta justo antes de las elecciones, que el virus “se va”. Bob Woodward, uno de los periodistas más respetados de EE. UU., reveló en su libro 'Rage' que Trump le dijo en una entrevista que sabía desde el principio que el virus era mucho más peligroso que la gripe. Sin embargo, públicamente estaba diciendo lo contrario, socavando así el argumento a favor de bloqueos que, en otros países, han mantenido las infecciones y muertes a una pequeña fracción de la tasa por millón de personas.



También están los incendios de agosto en California y Oregón, que obligaron a evacuar a casi un cuarto de millón de personas. Los científicos dijeron que el calentamiento global había aumentado la probabilidad de tales incendios. Eso debería haber proporcionado un trasfondo ideal para que Biden convenciera a los votantes de la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de EE. UU., que se encuentran entre las más altas en términos per cápita.

(Le recomendamos: Nancy Pelosi se refiere a Joe Biden como 'presidente electo')

Biden demostró su compromiso con la reducción del calentamiento global al nombrar a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, quien anteriormente había defendido el Green New Deal, para copresidir su panel sobre política climática. Luego comprometió al Partido Demócrata con un plan para garantizar que el país tenga un 100 por ciento de energía limpia y cero emisiones netas para 2050. La política de Trump, en cambio, fue adoptar los combustibles fósiles y revertir los modestos pasos del presidente Barack Obama para fomentar el uso de energías renovables.



Como si esto no fuera suficiente, en 2016 Trump violó la costumbre de los candidatos presidenciales al negarse a publicar sus declaraciones de impuestos. Pero The New York Times publicó detalles que mostraban que en diez de los últimos 15 años, Trump no pagó impuestos sobre la renta en absoluto, y en dos de los cinco años restantes pagó solo 750 dólares. Esa información dejó a los lectores con la opción de creer que Trump era un estafador de impuestos, o que su imagen de ser un hombre de negocios de gran éxito era falsa.



Dado todo eso, Biden debería haber ganado de manera aplastante. En cambio, el resultado se decidirá por un estrecho margen o en los tribunales. La elección ha frustrado las esperanzas de todos los que pensaban que los estadounidenses aprovecharían la oportunidad para repudiar, de manera decisiva, a un presidente que no ha demostrado ninguna preocupación por la ética.

Cero ética

En 2004 publiqué El presidente del bien y del mal: la ética de George W. Bush, explicando dónde y por qué no estaba de acuerdo con las opiniones de Bush sobre la equidad en la política fiscal, el aborto y uso de embriones humanos en investigación médica; el lugar de la fe religiosa en la vida política, su incapacidad para apoyar instituciones globales esenciales como las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, y sus decisiones de ir a la guerra con Afganistán e Irak. Muchos de mis amigos me preguntaron si escribiría un libro similar sobre la ética de Trump. Mi respuesta fue que, aunque estaba totalmente en desacuerdo con la ética de Bush, él tenía puntos de vista éticos que valía la pena discutir. Trump no lo hace.



El primer discurso televisado de Bush en horario de máxima audiencia fue sobre la ética del uso de embriones humanos, almacenados congelados y no deseados por aquellos de quienes provenían del óvulo y el esperma, para crear líneas de células madre. Es inimaginable que Trump hiciera algo similar.



El único hilo coherente en las opiniones de Trump sobre cuestiones éticas controvertidas es que apoya lo que le permite promover sus ambiciones. Cuando, en 1999, estaba explorando la posibilidad de convertirse en el candidato del Partido Reformista a la presidencia, dijo “Soy proelección en todos los aspectos”, incluso diciendo que no prohibiría los abortos en el tercer trimestre de gestación. Fue solo cuando se sintió atraído por la posibilidad de postularse para presidente con los republicanos que anunció su oposición al aborto.



Lo mismo pasa con el tema de la raza. En junio tuvo la oportunidad de hacer algo cuando la raza se convirtió en el tema dominante a raíz del asesinato de George Floyd.

La elección frustró las esperanzas de todos los que pensaban que los estadounidenses aprovecharían la oportunidad para repudiar a un presidente que no ha demostrado ninguna preocupación por la ética FACEBOOK

TWITTER

Pero no hizo ningún intento de usar su posición como presidente para unir a la nación y superar la evidente injusticia racial. Prefirió utilizar las protestas para afirmar que Biden quería “desfinanciar a la Policía”.



Se podría pensar que mis preocupaciones éticas carecen de la fuerza emocional que mueve a la mayoría de los votantes. Entonces, mi última razón por la que deberíamos estar consternados de que Trump atrajera tantos votos es una historia desgarradora.

(Le puede interesar: ¿Podría haber recuento de votos en los estados clave de la elección?)

El sufrimiento de niños

En 2017, para disuadir a las familias de buscar asilo en EE. UU., la administración Trump comenzó a poner a los hijos de los migrantes irregulares en campos de detención, separados de sus padres. En octubre pasado, The New York Times informó que la administración no había podido ponerse en contacto con los padres de 545 de los niños que estaba detenidos. De estos, 60 tenían menos de cinco años cuando fueron separados de sus padres. Parece probable que la administración Trump los haya dejado, de hecho, huérfanos. Si alguna vez hubo una historia que debería haber provocado indignación y una demanda de cambio, fue esta. Pero la historia parece haberse hundido sin dejar rastro.



Si Biden logra la victoria, tendrá dificultades para restaurar las preocupaciones éticas en un país con tantos votantes que se han vuelto indiferentes al bienestar de quienes están fuera de sus comunidades. Si, por el contrario, Trump logra aferrarse al poder, nos enfrentamos a cuatro años más en los que EE. UU. llega a reflejar de manera más desleal el narcisismo de su presidente.

PETER SINGER

© Project Syndicate.

*Filósofo, profesor de Bioética en Princeton