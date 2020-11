'Las autoridades son capaces de expulsar a intrusos de la Casa Blanca'

Un portavoz de Joe Biden, el candidato demócrata a la Casa Blanca, insinuó el viernes que podrían "expulsar" a Donald Trump de la Casa Blanca si el presidente de Estados Unidos se niega a admitir la derrota, resultado que parece cada vez más probable.

Joe Biden, de 77 años, está prácticamente con un pie en la Casa Blanca este viernes después de tomar la delantera en el conteo de votos en el estado clave de Pensilvania, pero Trump parece decidido a desafiar el veredicto de las urnas.



Aún no fue declarado ningún ganador en las elecciones y los recuentos de votos prosiguen. "Los estadounidenses decidirán el resultado de esta elección", resaltó el viernes un portavoz de Biden, Andrew Bates.



"Y las autoridades estadounidenses son perfectamente capaces de expulsar a los intrusos de la Casa Blanca", agregó.



En un recuento que avanza lentamente, la tendencia se revirtió a primera hora de la mañana: con ventaja desde las elecciones del martes en Pensilvania, el exvicepresidente demócrata ahora está por delante del presidente republicano por una pequeña ventaja.



Si el exvicepresidente de Barack Obama gana en Pensilvania, se convertirá en el 46º presidente estadounidense el próximo 20 de enero, independientemente del resultado del conteo en los demás estados.



Pero Donald Trump volvió a mostrar su descontento y agitar el fantasma de un fraude el jueves, sin agregar nuevos elementos para apoyar su declaración.



AFP