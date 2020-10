‘Vamos a ganar la elección con el apoyo de los hispanos’

El presidente estadounidense, Donald Trump, está seguro de que logrará la reelección. En una entrevista escrita con el diario El Universal de México, aseguró que la economía, los empleos que ha creado y el apoyo hispano son sus mejores armas. Esto fue lo que dijo el mandatario sobre asuntos claves:

Economía

“Vamos a ganar esta elección porque el pueblo estadounidense sabe que creamos la economía más asombrosa de nuestra historia. Una economía que creó empleos y prosperidad para todos los estadounidenses. De hecho, llevamos el desempleo entre los hispanos en EE. UU. a su nivel más bajo en la historia.



Obviamente, el virus de China golpeó nuestra economía, como golpeó todas las economías en el mundo. Pero estamos viendo nuestra economía rugir de regreso a pesar de los esfuerzos de Joe Biden y de la izquierda radical, en el otro bando, de ralentizar las cosas para herirme políticamente. Pero no van a engañar a los estadounidenses”.



El voto latino

“¿Saben qué me va a ayudar a ganar? El increíble apoyo que estoy teniendo de la comunidad hispana. Son muy trabajadores, estadounidenses patriotas que no quieren ver nuestra economía cerrada. No quieren ver las fuerzas de seguridad mutiladas ni anarquistas violentos invadiendo nuestras calles.



Creen en la libertad y la oportunidad para los individuos y las familias, no en más control y regulaciones de los burócratas gubernamentales. No quieren ver este país adoptar las mismas políticas socialistas que han llevado grandes países como Cuba y Venezuela a la ruina. Así que vamos a ganar esta elección con un apoyo sin precedentes de los hispanos”.



Relación con México

“La relación entre EE. UU. y México está mejor que nunca. Tengo una relación increíble con el presidente (Andrés Manuel)López Obrador (...) Mis políticas han ayudado a hacer nuestro país grande otra vez, y lo mantendremos grande, y cuando las cosas salen bien para nuestro país, también salen bien para México (...).



“Joe Biden representa todas las políticas fallidas del pasado. Tuvo altos cargos públicos en el gobierno de EE. UU. por 47 años. ¿Qué hizo para mejorar las relaciones con México? ¿Ayudó a solucionar el problema de la migración? ¿El problema de las drogas? Veamos lo que hemos hecho en solo 47 meses. Reemplazamos el Nafta (TLCAN), uno de los peores tratados comerciales de todos los tiempos, con el USMCA (T-MEC), que es el mejor acuerdo comercial en la historia. Es grandioso para EE. UU., es grandioso para México y es grandioso para Canadá.



“(...) Las prioridades en nuestra relación con México han sido, y seguirán siendo, migración, tráfico de personas, seguridad y comercio. Hemos estado trabajando juntos muy bien en estos temas, y hemos logrado un avance increíble para beneficio de las personas a ambos lados de la frontera. Ambos sabemos que necesitamos poner esa frontera bajo control y mantenerla bajo control. Ningún país puede tener seguridad o prosperidad si no tiene bajo control sus propias fronteras”.



Migración

“(…) Si la pandemia nos demostró algo, es la importancia de que una nación controle sus propias fronteras. Siempre habrá gente en este mundo buscando una vida mejor. Con suerte, podrán encontrarla en sus propios países. Si quieren mudarse a otro país, hay una forma legal de hacerlo. Nuestro mensaje es simple: la gente necesita respetar nuestras leyes.



“No es justo para la gente que ha esperado su turno, siguiendo las reglas, que otras personas entren al país ilegalmente. No es justo para los trabajadores estadounidenses. Y no es justo para los mismos migrantes indocumentados, que enfrentan peligros horribles en su viaje a EE. UU.



Es cruel alentar a las personas a tratar de emigrar ilegalmente a EE. UU. y solo es un gran negocio para los traficantes de personas y contrabandistas. Es por eso que vamos a seguir trabajando de cerca con el Gobierno mexicano para asegurarnos de que las personas de todo el mundo no crean que pueden entrar a EE. UU. ilegalmente a través de México.



“Ningún presidente ha hecho más para acabar con el tráfico de personas y el contrabando, y voy a seguir luchando hasta que pongamos a los traficantes y contrabandistas fuera del negocio”.



