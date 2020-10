‘Si hay alguien cerca de ser considerado chavista es el mismo Trump’

Rubén Gallego es el único miembro del Congreso estadounidense de origen colombiano. Si bien nació en Chicago, aún mantiene estrechas relaciones con el país a través de su familia materna y es uno de los más juicioso a la hora de seguir los bemoles de la realidad nacional.



Gallego, exveterano de la guerra de Irak y miembro del partido demócrata, fue electo a la Cámara de Representantes por el estado de Arizona en el 2014.



(Lea también: Último debate entre Trump y Biden fue más civilizado)

Desde entonces ha ganado la reelección en dos ocasiones y ahora va para la tercera.



En entrevista con EL TIEMPO habla sobre la importancia del voto latino y dice que si hay un "chavista" en esta campaña es el presidente Donald Trump por sus ataques constantes a los fundamentos de la democracia y su coqueteo con dictadores en el mundo.



Y le advierte que los políticos colombianos que están respaldado la campaña del mandatario están cometiendo un serio error que pone en riesgo el futuro de las relaciones bilaterales.

Si hay alguien que está cerca de ser considerado un socialista o un “chavista” es el mismo Trump FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo va su campaña de reelección?

Mi carrera ya terminó en la práctica (no tiene candidatos opositores). Mis esfuerzos están dirigidos a lograr que Joe Biden gane el estado y a que el candidato Mark Kelly gane una de las curules al Senado.

Leí una encuesta reciente que dice que Biden va arriba en su estado por 9 puntos. ¿Usted realmente cree que los demócratas pueden ganar en un estado que no ganan hace 30 años?

Creo que hay muchas cosas moviéndose en nuestra dirección. Hay mucha gente joven votando por primera vez, está el voto latino que es fuerte, y hay republicanos moderados que nos están acompañando y respaldan a Biden. Creo que es muy probable que gane y no me sorprendería.



(Le puede interesar: Barack Obama vuelve al ruedo político para apoyar a Joe Biden)

¿Qué tanto cree que va pesar el voto hispano en estas elecciones?

Mucho. En Arizona creo que bastante. Hay muchos más hispanos registrados para votar y creo que vamos a superar el voto que recibió Hillary Clinton en 2016 por unos 100.000 a 200.000 votos. Los números están mejorando en Florida y a nivel nacional.

Pero también he leído reportes que dicen que a Trump le está yendo mejor con los hispanos que en el 2016. ¿No es eso grave para sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca?

Cada encuesta es diferente. Pero lo que yo veo, basado en el entusiasmo y lo que veo en el terreno, es que no es así. Estoy en el equipo nacional de Latinos por Biden y tenemos a miles de jóvenes latinos llamando a otros latinos para que voten. Y lo que se siente es mucha energía.

Y qué más socialista que recibir servicio de salud gratuito del gobierno, pero solo pagar US $ 750 en impuestos. No hay socialista más grande que Trump FACEBOOK

TWITTER

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: Jim Watson / AFP

Uno de los mensajes de la campaña de Trump para los hispanos es que con Biden se va a imponer el socialismo en EE. UU. ¿Qué opina?

Si hay alguien que está cerca de ser considerado un socialista o un “chavista” es el mismo Trump.



(Además: EE. UU. dice que Irán y Rusia intentan interferir en las elecciones)



Es él quien quiere cancelar las elecciones, es el quiere impedir la transferencia de poder, es el que le coquetea a dictadores como (Vladimir) Putin y (Recep Tayip) Erdogan.



Y qué más socialista que recibir servicio de salud gratuito del gobierno, pero solo pagar US $ 750 en impuestos. No hay socialista más grande que Trump.



Lo que sí debo decir es que estoy perturbado por estos políticos de derecha en Colombia que se están involucrando en la campaña. Una cosa es que existan colombianos a nivel local en EE. UU., ciudadanos de EE. UU., que se involucren.



Pero que haya políticos colombianos que se estén involucrado en nuestras elecciones no está pasando desapercibido. Como el único colombiano electo en EE. UU. al Congreso puedo decir que habrá consecuencias en el futuro de las relaciones entre ambos países.

Los republicanos van a abandonar a Colombia y estos políticos de derecha lo que están haciendo es poniendo en riesgo un apoyo que beneficia a ambos

países FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo se ha enterado de que eso está sucediendo?

Pues a mi han estado contactado de manera frecuente. Y me causa alarma que estos políticos de derecha se estén metiendo. La razón por la cual hemos podido dar toda esta ayuda a Colombia a lo largo de los años es por que ha sido un esfuerzo bipartidista.



(Lea también: Investigación denuncia barreras del sistema migratorio en EE. UU.)



Al flanco más de derecha del partido republicano no les importa Colombia, son aislacionistas. Y lo serán más si Biden gana. Colombia va a necesitar apoyo del partido demócrata, de gente como yo, para mantener esta relación especial.



Por eso no entiendo a qué juegan. Los republicanos van a abandonar a Colombia y estos políticos de derecha lo que están haciendo es poniendo en riesgo un apoyo que beneficia a ambos países. Y eso es especialmente cierto si Biden gana, como yo espero que suceda.

Han salido reportes de su estado y de otros como Texas donde se habla de que las autoridades están tomando medidas para suprimir el voto. ¿Qué tan preocupados están por eso?

En estos momentos hay una clara campaña para suprimir el voto. Y si bien eso les puede ayudar en elecciones cuando los márgenes son pequeños, no va a beneficiar a Trump.



Está elección ya está sentenciada. Lo que está pasando en Texas es que el gobernador republicano sabe que Trump va a ganar o perder por un puñado de votos y por eso se están concentrando en preservar el control del Senado y la Cámara a nivel estatal.



Ya están abandonando a Trump y buscan salvar su propio pellejo. Y por eso mismo vuelvo al tema de los políticos en su país. Si los mismos republicanos están abandonado a Trump, es francamente estúpido que ellos se quieran asociar con el perdedor.



(Sobre este tema: ¿Son realmente confiables las encuestas en Estados Unidos?)

Y vuelvo y le insisto que esos colombianos que se están metiendo en la campaña (de Trump) están jugando con fuego FACEBOOK

TWITTER

El exvicepresidente de EE. UU. y candidato a la Casa Blanca, Joe Biden. Foto: Jim Watson. AFP

¿Qué opina del llamado de Trump a los ciudadanos para que se conviertan en guardianes del voto?

Me preocupa. Pero el entusiasmo en términos electorales es como el agua cuando circula. Siempre encuentra el camino. Como el presidente sabe que va a perder está tratando de deslegitimar la campaña.

Trump salió del hospital y su mensaje fue que no hay que tenerle miedo a este virus porque él lo derrotó. ¿Cómo cree que esa postura va a influir en esta recta final de las elecciones?

Creo que esa postura lo va terminar de hundir. Los estadounidenses no son estúpidos y por eso sus índices de aprobación son tan bajos. Creen que su respuesta frente al virus ha sido irresponsable, que le ha faltado liderazgo e integridad.



(Le recomendamos: Líderes del mundo que se verían perjudicados si Trump sale del poder)



Y ese mensaje es peligroso por que le da a la gente una sensación falsa de seguridad cuando en realidad estamos en una situación que es peligrosa.

¿Qué tan confiado está que Biden va a ganar?

Muy confiado. La gente ya decidió cómo quiere votar. No hay muchos aún con dudas. Y están haciendo colas de horas solo para votar en contra de Trump. Y vuelvo y le insisto que esos colombianos que se están metiendo en la campaña están jugando con fuego y hay mucha gente que está tomando atenta nota de su comportamiento.

¿Cuál es su mensaje para los miles de colombianos que viven en EE. UU. y que van a votar en estas elecciones?

Que somos gente patriótica, que somos los que hemos estado poniéndole la cara a esta pandemia mientras el presidente niega que existe. Somos los trabajadores, los médicos, los enfermeros quienes damos la batalla y este presidente nos ha abandonado.



Y ahora tenemos la oportunidad de que alguien como Biden, que tiene una relación muy especial con Colombia y su gente, se ponga al frente de las cosas. Un Biden que entiende que un hemisferio occidental seguro pasa por la mano de una fuerte relación con Colombia. En términos de los intereses de Colombia, el exvicepresidente es quizá uno de los mejores candidatos que han existido en EE. UU.



(Le puede interesar: Preocupantes denuncias por intimidaciones a votantes en EE. UU.)

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington