Biden ve 'vergonzosa' obstrucción de Trump y dice que no lo afectará

El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, tachó este martes de "vergonzoso" que el mandatario saliente, Donald Trump, se niegue a reconocer la derrota y pronosticó que eso será una mancha en el legado de su predecesor, pero no dificultará el proceso de transición.



En su primera rueda de prensa desde que se confirmó el sábado su victoria en las elecciones de EE. UU., Biden criticó la postura de Trump, quien no admite que perdió los comicios y sigue enzarzado en una fútil estrategia legal para disputar el resultado en varios estados clave.

"Simplemente creo que es vergonzoso, para ser muy franco. No ayudará al legado del presidente (Trump)", dijo Biden. Preguntado por si tenía un mensaje para Trump, el presidente electo respondió: "Señor presidente, espero hablar pronto con usted".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Brendan Smialowski. AFP

Sin embargo, Biden opinó que la negativa de Trump a reconocer la derrota "no tendrá muchas consecuencias" en el proceso de transición, y que él podrá desarrollar sin problemas los preparativos para su llegada al poder, prevista para el 20 de enero de 2021.



"Vamos a hacer exactamente lo mismo que estaríamos haciendo si él (Trump) hubiera reconocido" la derrota, afirmó el exvicepresidente, que aseguró que podrá arreglárselas sin tener acceso a información clasificada de inteligencia, como es la tradición para todos los presidentes electos, algo que describió como "útil", pero no imprescindible, porque todavía no tiene el poder necesario "para tomar decisiones sobre esos asuntos".



Biden no confirmó las informaciones de prensa que indican que su equipo estudia medidas legales para sortear el bloqueo impuesto por Trump al equipo de transición. También afirmó que tiene los fondos necesarios para hacer frente al proceso sin la ayuda de la Administración de Servicios Generales (GSA), un organismo que depende del Gobierno federal.

La certificación rutinaria del ganador de las elecciones por parte de la GSA, que aún no ha reconocido la victoria de Biden, permite al equipo del presidente electo acceder a recursos y a las agencias gubernamentales para preparar la transición.



La rueda de prensa de Biden fue improvisada y se dio después de que el presidente electo dio un discurso para defender la reforma sanitaria de 2010 conocida como Obamacare, horas después de que el Tribunal Supremo de EE. UU. escuchó argumentos en un caso que pretende invalidarla.



"Este intento (de los republicanos de tumbar Obamacare) es, en mi opinión, simplemente cruel", aseguró Biden sobre la audiencia de este martes en el Supremo, en la que la mayoría de los jueces insinuaron que no están a favor de derogar esa ley.

