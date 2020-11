Proyecciones de los medios confirman la victoria de Biden en Arizona

El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, ganó las elecciones presidenciales de la semana pasada en Arizona, según confirmaron este jueves las cadenas NBC, CNN y CBS o el diario The New York Times.



Medios como la cadena Fox News, la emisora NPR o la agencia AP proyectaron Arizona para Biden la misma noche electoral cuando el demócrata aventajaba por 200.000 votos al actual mandatario Donald Trump.

Sin embargo, los otros medios consideraron prematura esa decisión y lo cierto es que ese margen se ha ido reduciendo día tras día a medida que avanzaba el conteo hasta los actuales 11.434 votos con el escrutinio prácticamente completado.



El hecho de que fuera precisamente Fox News el medio favorito de Trump el primero en proyectar la victoria demócrata en Arizona enfureció al mandatario, que se ha mostrado convencido de sus posibilidades de darle la vuelta al resultado. Biden suma ahora 1'668.664 votos (49,4 %) por los 1'657.250 de Trump (49,06 %).



Es la primera vez que un candidato presidencial demócrata gana en el estado de

Arizona desde que lo hiciera el expresidente Bill Clinton en 1996.



Con la confirmación de Arizona para Biden, el demócrata suma 290 delegados en el Colegio Electoral, superando los 270 que lo convirtieron en presidente electo, mientras que Trump tiene 217.



Aún falta por declararse un ganador en dos estados, Carolina del Norte, con Trump a la cabeza; y Georgia, con Biden como favorito.



Aunque Biden fue declarado ganador de las elecciones el sábado al superar los 270 delegados, Trump aún no ha reconocido su derrota y ha denunciado, sin pruebas, un fraude electoral en su contra.



El presidente saliente tiene bloqueado el proceso de transición hacia el nuevo Gobierno y ha presentado demandas en tribunales de diversos estados para invalidar votos y darles la vuelta a los resultados por la vía judicial.

Trump insiste en que hubo fraude en las elecciones. Sin embargo, las autoridades dicen que "no hay evidencia de eso". Foto: Brendan Smialowski. AFP

Y ¿qué pasa con la estrategia de Trump de cuestionar los resultados?

Por otro lado, y con este panorama, la estrategia de Trump de tratar de impugnar el conteo de votos cada vez pierde más oxígeno. Con la proyección de Arizona, Biden suma 290 votos al Colegio Electoral (de los 270 necesarios) y le saca aún más ventaja.

Pero, además, la tesis que maneja la campaña Trump de que supuestamente hubo fraude en EE. UU. también la siguen desmontando. De hecho, este jueves, las autoridades electorales del país dieron una rueda de prensa conjunta en la que afirmaron que "no hay evidencia de votos perdidos o cambiados ni de sistemas de votación alterados".



Por el momento, el escrutinio continúa en algunos estados claves, incluido Pensilvania, y se acaba de anunciar un recuento manual en Georgia. Pero cada estado tiene un plazo para que las autoridades electorales certifiquen el resultado y validen el recuento de votos: Georgia tiene hasta el 20 de noviembre; Pensilvania hasta el 23, Arizona hasta el 30.



"No creo que tengamos que esperar a que cada estado certifique formalmente sus resultados", dijo John Fortier, especialista en elecciones del Bipartisan Policy Center, una organización que busca tender puentes entre demócratas y republicanos.



"Creo que en algún momento, probablemente en los próximos días, con el avance del conteo y quizás el rechazo de ciertos recursos legales, veremos que las diferencias son demasiado grandes como para esperar una reversión mediante acciones legales", agregó. "Creo que así es como se va a resolver el asunto".



El 14 de diciembre es la fecha límite real, pues es cuando los grandes electores de cada estado deben reunirse en el Colegio Electoral para elegir formalmente al presidente, una votación en principio dictada por la mayoría del voto popular en las respectivas demarcaciones.

Este año, en Estados Unidos hubo un masivo envío de votos por correo como consecuencia de la pandemia. Foto: Tannen Maury. EFE

China felicita a Biden

China felicitó este viernes a Joe Biden y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta electos de Estados Unidos, por su victoria en los comicios presidenciales del pasado 3 de noviembre.



"Respetamos la elección del pueblo estadounidense y trasladamos nuestras felicitaciones al señor Biden y la señora Harris", aseguró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, durante la rueda de prensa diaria. "Entendemos que el resultado de las elecciones estadounidenses se decidirá según sus leyes y procedimientos", agregó Wang.



Se trata de la primera vez que China reconoce oficialmente los resultados de los comicios en Estados Unidos, casi una semana después de que Biden declarara su victoria.



Pekín y Washington mantienen unas tensas relaciones que se han ido deteriorando rápidamente desde marzo de 2018, cuando el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, inició una guerra comercial.



Lo que comenzó como un intercambio de aranceles y unas negociaciones para intentar equilibrar la balanza comercial (vencida ampliamente del lado chino) se ha ido ampliando a otros sectores. Con el paso de los meses, la situación ha derivado en una "guerra fría" que enfrenta a ambas potencias también en el plano tecnológico y a nivel estratégico, con roces cada vez más frecuentes en las aguas del Mar del Sur de China.



El todavía presidente de EE. UU. ha acusado a China en reiteradas ocasiones de ser la responsable de la pandemia de covid-19 y ha llegado a hablar del "virus chino" en referencia a la pandemia que ha azotado fuertemente también a su país.

EFE y AFP