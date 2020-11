Varias ciudades se blindaron para la jornada electoral

Estados Unidos se encontraba anoche en estado de alerta máxima ante la posibilidad de que el resultado de las elecciones desatara caos y violencia en todo el país.

Dado el grado de polarización extrema que se respira y tras una de las campañas más hostiles que se recuerden en toda la historia, las autoridades hacían planes para blindarse y contener posibles brotes en diversas ciudades del país, donde los ánimos estaban caldeados y los nervios de punta mientras se aguardaba por los resultados definitivos.

Desde Washington D. C. hasta Los Ángeles y Chicago, cientos de locales comerciales habían protegido sus vitrinas con láminas de madera y hasta habían contratado guardaespaldas para proteger sus negocios de posibles destrozos y saqueos.



La imagen se repitió ayer en los almacenes del Distrito de Diseño, en el centro de Miami, Florida; así como en el centro de Filadelfia, Pensilvania, que tenía una importante presencia policial; en el eje comercial del Promenade de Santa Mónica, California –donde desde temprano los trabajadores intentaban reforzar la seguridad de una gran parte de las tiendas– y en Portland, Oregón, ciudad en la que se han dado protestas contra el racismo y la violencia policial en los meses pasados.

protestas contra el racismo y la violencia policial en los meses pasados.Justo allí, el FBI había advertido ayer de posibles enfrentamientos armados. Asimismo, en varias tiendas y edificios icónicos de Nueva York, como el Empire State Building, en el centro de Manhattan, cubrieron también sus fachadas con tablones de madera por miedo a que se desataran protestas como las ocurridas a finales de mayo y principios de junio, cuando fueron saqueados decenas de negocios en el contexto de las protestas que estallaron para denunciar la violencia policial tras el asesinato de George Floyd.



Y en Chicago, donde también tuvieron lugar importantes movilizaciones raciales a mediados de este año, la Policía anunció que permanecería atenta para garantizar la tranquilidad e incluso capacitó a su personal para facilitar que unas eventuales manifestaciones y grandes concentraciones transcurran “de manera segura”.



En la capital estadounidense, de hecho, las manifestaciones comenzaron anoche mismo en inmediaciones de la Casa Blanca, donde se congregaron seguidores del demócrata Joe Biden en la llamada ‘Black Lives Matter Plaza’, una sección peatonal de la calle que fue renombrada con el nombre del movimiento el verano pasado. “Vinimos aquí a sentir la energía y a estar aquí y para asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas”, dijo Ruby Estoy, una manifestante.

Además, la Casa Blanca estaba rodeada por vallas en un amplio perímetro que incluía los edificios aledaños del Departamento del Tesoro y del Executive Office Building, lo que hacía casi imposible vislumbrar la mansión presidencial desde la calle.



El ambiente de alta tensión creció ayer a lo largo del día producto también de campañas de desinformación que alertaban a los votantes tanto por teléfono como por redes sociales sobre posibles irregularidades en los comicios y actos de violencia. En Pensilvania, muchos electores reportaron recibir llamadas donde se les pedía no salir a votar y alertaban sobre disturbios en puestos de sufragio.



Para las autoridades no pasó desapercibido, además, que en el tramo final de esta carrera a la presidencia se batieron todas las marcas de ventas de armas que existían previamente.



Especialmente entre personas que nunca antes habían comprado armas. De acuerdo con Smith and Wesson, uno de los principales fabricantes en el país, al menos cinco millones de ellos adquirieron un arma. En particular mujeres, minorías y personas con inclinación liberal que antes jamás lo habían considerado.

Las elecciones de este 3 de noviembre han sido atípicas por muchos sentidos: incertidumbre, pandemia y polarización. Foto: Christian Monterrosa. EFE

“Personas que normalmente no piensan en armas se han visto forzadas a considerar cosas que no hacen parte de su universo”, decía Dan Eldridge, que tiene una tienda de armas en Virginia. Algo preocupante si a eso se suma que en Estados Unidos ya de por sí hay más armas que personas.



En gran parte, el incremento se ha visto provocado por los reportes de gente armada patrullando puestos de votación y protestando por las medidas de confinamiento decretadas en algunos estados y por las manifestaciones de violencia que han surgido tras casos de brutalidad policial.



La cadena Wallmart, que vende armas y municiones también, tuvo que retirar su mercancía de los mostradores por temor a que fueran robadas.

En buena parte, el desenlace pacífico de esta crisis depende del tono de los mismos candidatos y su mensaje a los electores. Si Trump o Biden declaran victoria de manera prematura o salen a los medios a decir que las elecciones les fueron robadas, podrían desatar una hecatombe. Y eso, además, dependía de los mismos resultados electorales.



Una victoria nítida de cualquiera de los dos, si bien causaría decepción entre sus simpatizantes, sería más fácilmente asimilada por el otro bando.Pero si el conteo está apretado en uno o más estados y hay denuncias de fraude y amenaza de demandas ante las cortes, las cosas podrían salirse de control.

Mucho también depende del tiempo que tarden los estados en dar los resultados. Si bien las normas dan un margen entre dos y cinco semanas para presentar los resultados oficiales (depende de cada estado), la expectativa es que ofrecerán resultados preliminares confiables a la mayor brevedad para evitar este tipo de estallidos.



Pero hay estados, como Pensilvania, que podrían ser claves en esta elección, donde se estima que no estarán listos antes del viernes.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

*Con información de AFP y EFE