Las mascotas que regresan a la Casa Blanca con Joe Biden

Sin lugar a duda, la llegada Joe Biden a la Casa Blanca traerá consigo cambios importantes en las políticas de gobierno que ha promulgado Donald Trump, el actual presidente.



Se espera que ese sea el caso en materia ambiental, migratoria y de salud, entre otros puntos que separaron en campaña a demócratas y republicanos.



Como ha sido costumbre, también se espera que la mudanza del nuevo mandatario a la Casa Blanca, en Washington D.C., venga con cambios en la administración 'doméstica' de este lugar, considerado la residencia oficial del presidente y su familia.

Ya muchos se preguntan si la docente Jill Tracy Jacobs, esposa de Joe Biden, continuará con las extravagantes decoraciones navideñas que la actual primera dama, Melania, volvió costumbre desde que Donald Trump tomó posesión de su cargo, en enero de 2017.



Por su parte, los amantes de los animales están a la expectativa de lo que, para ellos, es una buena noticia: el regreso de las mascotas a la Casa Blanca, donde tener al menos un 'peludo' se había convertido en tradición desde 1897.

Pero Trump descontinuó esa costumbre argumentando que "aunque no le importaría tener un perro, no tendría tiempo para cuidarlo (...) ¿cómo me vería paseando a un perro en el césped de la Casa Blanca?", dijo el mandatario en febrero de 2019, en un mitin en El Paso, Texas.

Los perros de Biden

La familia de Joe y Jill Biden también está conformada por sus dos pastores alemanes.



El primero es Champ (campeón en español) a quien bautizaron en honor una frase que el padre de Joe solía decirle para darle ánimos: "Levántate, campeón", según relató 'The New York Times'.

(Si nos lee desde la app vea aquí una fotografía de los perros de Joe Biden y su esposa, Jill)



Champ tiene al menos 12 años. Fue comprado en 2008 cuando Biden era la fórmula vicepresidencial de Barack Obama, quien ese año fue elegido presidente por primera vez.



A los poco meses el cachorro se mudó junto con sus dueños al Observatorio Naval de Estados Unidos, la residencia oficial de los vicepresidentes de ese país norteamericano.



Allí vivió hasta finalizado el segundo mandato de Obama, en 2016.

"A quien más se le dificultará dejar este lugar es a Champ (...) que ha construido una familia con todo el personal y los guardias de seguridad", le contó Jill a 'The Washington Post', en 2017, cuando la familia vicepresidencial se preparaba para abandonar el Observatorio.

(Si nos lee desde la app vea aquí una foto de Champ recostado y otra de su 'hermano menor' jugando con una pelota).



Un año después adoptaron a Major, un cachorro rescatado por la Asociación Humana de Delawere (DHA por sus siglas en inglés) que los Biden ya habían cuidado durante ocho meses bajo la modalidad de hogar temporal de acogida.

Major también hará historia por ser el primer perro rescatado en vivir en la Casa Blanca.

¿Las mascotas más famosas de la Casa Blanca?

Champ y Major ya son una sensación en las redes sociales.



Una popularidad que fue impulsada con un video de la campaña de Joe Biden en octubre en el cual se abogaba por "tener perros nuevamente en la Casa Blanca".



En ese video se bautizó a los dos pastores alemanes como Dotus (Dogs of the United States) o en español "los perros de los Estados Unidos".

(¿Nos lee desde la app? Vea aquí el video propagandístico que hizo la campaña de Biden para regresar perros a la Casa Blanca).



Ese nombre (Dotus) también fue usado en la cuenta de Twitter de los animales que trinó por primera vez el pasado 8 de noviembre. Esta, hasta este 9 de noviembre, contaba con casi 150 mil seguidores.



"¡Estamos muy emocionados y ansiosos por explorar juntos el ala oeste y perseguirnos en el Rose Garden!", se leia en el primer trino de la cuenta. escrito 'en nombre' de los canes.

(Si usa la app vea aquí dos fotografías de Major, que será el primer perro rescatado en ser residente de la Casa Blanca).

Según el tabloide 'TMZ' se trató de un perfil auténtico creado por el equipo de Biden.



Sin embargo, en la noche del lunes 9 la cuenta apareció como suspendida, por lo que ahora los fanáticos de Champ y Major deberán conformarse con la cuenta de Instagram @first_dogs_usa que ya tiene 39 mil seguidores.



No hay claridad sobre si este perfil también sea administrado por el equipo de Biden, pero sus publicaciones concuerdan con el perfil suspendido de Twitter.



De cualquier modo, en ambas cuentas el primer post incluyó un mensaje en el cual se aclaraba que el propósito de estas redes 'peludas' es "compartir las "aventuras perri-presidenciales ('pawsidential adventures')" de los dos pastores alemanes que aman "comer, acurrucarse y no pueden esperar recorrer la Casa Blanca".

(Si nos lee desde la app vea aquí la primera publicación de Instagram de @first_dogs_usa).

