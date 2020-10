El demoledor editorial de 'The Washington Post' contra Trump

Votar por Donald Trump es votar por un Estados Unidos en declive y poner en peligro su democracia. Ese fue el mensaje que envió el diario 'The Washington Post' en un duro editorial dirigido a los ciudadanos del país que aún están indecisos cuando falta poco más de una semana para las elecciones presidenciales.



"En el mejor de los escenarios, veremos un fallecimiento gradual, una caída de la prosperidad, una disminución de oportunidades para sus hijos y nietos, y una menguante influencia internacional mientras en casa se siguen erosionando las normas democráticas. Esto no es una conjetura. Está basado en el récord de Trump y sus promesas", dice el diario.

El 'Post' alega que la base de la prosperidad de EE. UU. está afincada en una serie de principios, entre ellos leyes predecibles, un contingente de trabajadores federales muy profesionales, un liderazgo global que le permite tener asiento en la toma de decisiones, y un dólar que es aceptado como la moneda internacional.

De acuerdo con la editorial del 'Post', Trump debilitará todas las fortalezas de EE. UU. Foto: Jeff Swensen /Getty Images/ AFP

Así mismo, el compromiso con la libertad y con que las oportunidades son para todos, incluidos los inmigrantes, que han preferido traer sus talentos a EE. UU. atraídos por ese ideal.



"Trump debilitará todas esas fortalezas. Reemplaza el imperio de la ley con sus caprichos presidenciales, escogiendo a favoritos y torciendo el sistema criminal para favorecer a sus amigos. A un paso acelerado, está politizando, corrompiendo y desangrando la moral de nuestro gobierno, nuestro servicio diplomático, nuestras agencias científicas y de salud, los que mantienen las estadísticas. Muchos dudarán a la hora de invertir, de construir nuevas empresas y crear nuevos empleos si nuestras leyes y gobierno se vuelven impredecibles y favorecen a los corruptos mientras castiga a los desfavorecidos", anota el medio.



Según el 'Post', Trump ansía la aprobación de los autócratas que le desean el mal al país mientras insulta a sus aliados. Por Trump, sostiene, China es cada vez más el poder dominante y el mundo uno menos estable.



También afirma que millones perderán sus seguros de salud, pues piensa acabar con el 'Obamacare', e insiste que solo se opone a la inmigración ilegal cuando ha reducido la legal a la mitad.

"Los científicos e ingenieros más talentosos -dice el editorial- están prefiriendo emigrar a Canadá, Australia o China, cualquier parte menos el EE. UU. de Trump", mientras en su propio país provoca que los ciudadanos se enfrenten en lugar de cooperar.



El texto sostiene que el presidente desdeña cualquier movimiento que apunta a la igualdad y antes favorece a los supremacistas blancos. Ha nombrado -dice el diario- a 56 personas a los puestos más altos en la cortes del país y ninguno de ellos es una persona de color.



"En la América de Trump, a la ciencia y la verdad se le mira con reserva. Su desastrosa respuesta al coronavirus ha costado más vidas que en cualquier otro país y la recesión causada por la pandemia nos acompañará en un segundo período.



Y su desprecio por la ciencia ha sido el centro de su fracaso frente al cambio climático: la tierra sufre y el daño de cuatro años más de regresión con Trump podrían ser irreparables", afirma el 'Post' en otro aparte.



Luego anota que en el EE. UU. que quiere el presidente, los rivales políticos son traidores que deben ser encarcelados, el rol del Congreso como veedor del ejecutivo es uno que debe ser ignorado y hasta suprimido, y la prensa que le hace escrutinio se le trata como el enemigo del pueblo

'The Washington Post' reitera que Trump trata a la prensa como el enemigo del pueblo. Foto: Jim Watson / AFP

"(Trump) le da la bienvenida a la intervención extranjera para que le ayuden en su campaña, socava el proceso electoral y amenaza con no reconocer los resultados. Si permanece en el poder, de manera fraudulenta o no, hay razones para creer que llevará a la práctica sus impulsos autoritarios. Y su incompetencia no nos protege. Ha demostrado, en este último año, que cada vez se inclina más por evadir los controles y balances que creíamos estaban garantizados por la Constitución", se afirma en el editorial.



Al final, el 'Post' se pregunta si EE. UU. está dispuesto a entregarle el control del país nuevamente a una persona que ha fracaso de manera rotunda en el manejo de crisis.



"¿Qué tal que el próximo virus sea peor que este? ¿Qué tal que la próxima emergencia sea una posible guerra nuclear dado el fracaso de Trump a la hora de controlar los programas nucleares en Corea del Norte o Irán? ¿Puede alguien creer que podrá manejar tales retos cuando encabeza una administración en la que ha expulsado a los funcionarios más experimentados y con conocimiento?", anota este diario capitalino.



El 'Post' le dice a los indecisos que si bien pueden tener algunas reservas frente al candidato demócrata Joe Biden, evalúen si esas discrepancias pesan más que el peligro que representan cuatro años más con el actual presidente.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68

