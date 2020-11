Atrincherado en su campo de golf, Trump se niega a aceptar la derrota

El presidente saliente de EE. UU., Donald Trump, sigue atrincherado en su acusación, sin evidencia, de "fraude" electoral y regresó ayer a su club de golf privado de Sterling (Virginia) sin reconocer su derrota en las elecciones del martes pasado, mientras el ya mandatario electo, Joe Biden, lanzó su equipo de transición.



Sordo a las celebraciones que se prolongaron hasta la noche en Washington, y que se concentraron en frente a la plaza donde se encuentra la Casa Blanca en el centro de la capital de EE. UU., Trump volvió a salir por la mañana hacia su club de golf.



Si el sábado emitió un comunicado en el que subrayaba que "las elecciones aún no habían finalizado" y denunciaba, de nuevo sin evidencias, "fraude electoral", ayer simplemente se limitó a citar a dos periodistas de Fox, su canal favorito, que alegan irregularidades. Y Twitter etiquetó los mensajes como "en disputa".



La campaña de reelección de Trump ha prometido presentar más demandas para desafiar el resultado en varios estados clave, pero es altamente improbable que esas demandas consigan invalidar un amplio volumen de sufragios.



Pero a Trump no le bastaría con demostrar fraude ante los tribunales en un solo estado, sino que debería hacerlo en varios para cubrir el amplio trecho entre los delegados que tiene asegurados ahora en el Colegio Electoral, 214, y los que necesitaría para ser reelegido, 270. Y apenas un pequeño círculo de allegados apoyó la iniciativa de multiplicar los procesos judiciales de Trump, quien está visiblemente aislado.



Históricamente, una vez que los medios proyectan el resultado definitivo en las elecciones de EE. UU., al cabo de unas horas, el derrotado suele llamar al candidato victorioso para felicitarlo. No obstante, parece que Trump, quien se ha caracterizado por su rechazo a las tradiciones políticas, no tiene previsto reconocer la derrota en el corto plazo.



Una de las asesoras de Biden, Symone Sanders, indicó ayer que "varios republicanos" del Congreso se han puesto en contacto con el presidente electo, pero nadie del círculo cercano de Trump, al que se le ha visto visiblemente aislado.



"Creo que la Casa Blanca ha dejado claro cuál es su estrategia aquí y que van a continuar participando y agitando estos planes, en muchos casos sin base legal", dijo Sanders en una entrevista con CNN.

Simpatizantes de Dondald Trump ondean banderas y pancartas las afueras del club de golf donde se encuentra el mandatario. Foto: Bloomberg

Uno de los pocos republicanos que sí salió a felicitar a Biden fue el excandidato presidencial en 2012 y senador, Mitt Romney, quien mostró su disposición a trabajar con el presidente electo. "Me gustaría ver una salida más elegante (de Trump) pero no es parte de su carácter", reconoció Romney.



Además del silencio de Trump, sorprende el de prominentes líderes republicanos, quienes tampoco se han pronunciado al respecto. Es el caso de Mitch McConnell, el líder de la mayoría conservadora en el Senado y uno de los pesos pesados del partido, quien ha evitado comentar, por el momento, la victoria de Biden.



Por su parte, el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, insistió ayer en que "todos los votos legales deben ser contados, todos los escrutinios completados y todas las objeciones legales escuchadas". "Solo entonces EE.UU. decide quién ha ganado las elecciones", remarcó en la cadena Fox. Asimismo, el senador Lindsey Graham instó ayer a Trump a “luchar duro” y a no reconocer su derrota ante Biden.



Pero, a pesar de que hay estados en los que el reñido resultado obliga a un recuento, como es el caso de Georgia (véase nota anexa), lo cierto es que la capacidad legal de disputa de Trump es limitada, ya que la ventaja lograda por el demócrata es considerada irreversible.

Seguidores de Trump esperaban este domingo en Virginia a que el presidente saliera de su club de golf. Foto: Mike Theiler. EFE

Biden y Kamala Harris se convirtieron en la mañana del sábado en presidente y vicepresidenta electos de EE.UU., tras cuatro días de escrutinio agónico después de las elecciones del martes.



El sábado las principales cadenas de televisión emitían sus proyecciones que daban como ganador al candidato demócrata, después de que amplió su ventaja en Pensilvania en más de 30.000 votos sobre Trump, y llegó a los 279 votos al Colegio Electoral.



El presidente electo reveló ayer sus planes para la transición de poder, con la pandemia, la recuperación económica, la desigualdad racial y la crisis climática en lo más alto de sus prioridades.



Biden y su equipo lanzaron la página web oficial de la transición, en la que dieron detalle de sus planes. Pero del lado de Trump poco se ha filtrado hasta ahora sobre sus intenciones para ese largo período que se avecina hasta la toma de posesión del demócrata, el 20 de enero.



El presidente electo mantuvo ayer su rutina del domingo al acudir a misa en una iglesia cerca de su casa en Wilmington (Delaware). Biden, católico practicante, asistió junto a su hija Ashley y su nieto Hunter a la iglesia de Saint Joseph on the Brandywine.



Como suele ocurrir, el ya presidente electo salió del templo antes del final del servicio para evitar alterar al resto de feligreses dada la gran cantidad de periodistas y su séquito de seguridad. Poco después se dirigió a un cementerio cercano donde se encuentran enterrados su hijo Beau, así como su primera esposa, Neilia, y su hija Naomi.

EFE