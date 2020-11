¿Por qué Rusia y China no han felicitado a Biden tras ganar en EE. UU?

Han pasado dos días desde cuando el demócrata Joe Biden fue proclamado presidente electo de Estados Unidos, pero ni Rusia ni China lo han felicitado por haber ganado en las elecciones del 3 de noviembre frente al presidente Donald Trump.



Por un lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, felicitará al demócrata en cuanto estén los resultados oficiales de las elecciones presidenciales estadounidenses, dijo este lunes su portavoz, Dmitri Peskov.

"Quiero decir lo siguiente: consideramos adecuado esperar la información oficial de las elecciones", dijo en su rueda de prensa. El portavoz del Kremlin recordó que el presidente ruso "ha dicho en reiteradas ocasiones que respetará cualquier elección del pueblo estadounidense y estará dispuesto a trabajar con cualquier presidente de EE. UU.".



Peskov recalcó que, en cualquier caso, las autoridades rusas esperan establecer un diálogo con el próximo presidente de EE. UU. y "acordar conjuntamente las vías para normalizar las relaciones bilaterales", que se encuentran en un momento muy bajo.



El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: EFE/EPA/ALEXEI DRUZHININ

"Especialmente porque una parte significativa de estas relaciones bilaterales, en particular la estabilidad estratégica y seguridad, atañen no solo a nuestros dos pueblos sino, de facto, a todos los pueblos del mundo", añadió el portavoz del Kremlin, en referencia al control de armas nucleares.



Por otro lado, China se abstuvo de felicitar a Biden, aduciendo, este lunes, que todavía no se conoce el resultado final de los comicios.



"Tomamos nota de que Biden se declaró ganador en las elecciones", dijo ante la prensa un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin. "Hasta donde sabemos, el resultado de las elecciones quedará determinado por las leyes y los procedimientos en vigor en Estados Unidos", agregó, dos días después de la victoria del candidato demócrata, rebatida por el presidente saliente, Donald Trump.

No obstante, en noviembre de 2016, cuando Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos, Xi Jinping lo felicitó al día siguiente de los comicios.



Aunque la derrota del candidato republicano podría suponer un alivio para

China, inmersa en una guerra comercial iniciada por Washington en 2018, algunos expertos apuntaron que Pekín podría temer que Biden lo presione más en materia de derechos humanos.



Preguntado al respecto, el portavoz chino sostuvo que su país seguiría determinado a defender "su soberanía, su seguridad y su desarrollo". "Esperamos que la próxima administración estadounidense dé muestras de una voluntad de conciliación", declaró.



El presidente chino, Xi Jinping. Foto: EFE

China probablemente busca evitar la ira de un líder estadounidense que todavía está impugnando el resultado. El silencio de Xi contrasta con la actitud de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-Wen, quien rápidamente felicitó a Biden por medio de un tuit: los "valores sobre los que hemos construido nuestra relación no podrían ser mas fuertes".



Otros países como México o Brasil también se abstuvieron de enviar un mensaje a

Biden.



AFP, Efe y Bloomberg

