El panorama frente al recuento de votos en las elecciones de EE. UU.

Después de conocerse los resultados de las elecciones de Estados Unidos, en las que el demócrata Joe Biden venció al presidente Donald Trump, todo indicaba que varios estados del país tendrán que realizar recuentos de votos para confirmar los resultados de los comicios.



La campaña de Trump ya había indicado que pedirá recuentos en Wisconsin, Míchigan, y probablemente lo haga en Arizona, Nevada y Pensilvania. Además, ya se confirmó que se hará uno en Georgia. Pero las reglas en cada estado son diferentes y no todos tienen los mismos chances de prosperar.



En el estado de Wisconsin, por ejemplo, un recuento es posible siempre y cuando el margen de la votación esté por debajo del 1 por ciento



Dado que el resultado fue 49,6 por ciento para Biden y 48,9 para Trump (0,7 por ciento) es un hecho que habrá que volver a contar. Pero ese recuento podría tardar hasta una semana.



Por supuesto, con una diferencia de 20.500 votos, cualquier cosa podría pasar. Más si se revierte la votación, pues el presidente Trump podría recuperar 10 votos al colegio electoral. Aún así, es un número muy alto de sufragios y no es muy probable que prospere.



De otro lado, en el estado de Míchigan el mandatario estdounidense también pidió un recuento. Allí perdió por casi 150.000 votos.



Sin embargo, el estado lo permite siempre y cuando el afectado pueda demostrar que tiene chances de ganar. Algo que en este caso parece imposible, pues se trata de una ventaja de más del 2,7 por ciento a favor de Biden que no calificaría para recuento en ningún otro estado del país.



En el caso del estado de Nevada, es casi seguro que habrá recuento, pues sus normas permiten solicitarlo sin importar el margen de la votación. La única condición es que quien lo pide pague el proceso si el resultado se mantiene y no logra darle la vuelta.

En Pensilvania, la secretaria de Estado, Kathy Boockvar, estaba obligada a ordenar un recuento si el margen es de 0,5 o menos. Esa diferencia es de 0,6 a favor de Biden, que tiene 49,7 frente al 49,1 de Trump. Un margen que se espera que crezca.



Pero hay otra norma que permite el reconteo de sufragios en condados individuales si hay votantes que lo reclaman.



Con respecto a Arizona, otro estado en cuestión, el recuento es muy improbable porque las leyes solo lo prevén si el margen está por debajo del 0,1 por ciento. En este caso, unos 3.000 votos de diferencia. Biden le lleva la delantera a Trump por unos 18.000.



Y en el caso de Georgia, un recuento es legal un cuando el margen es inferior al 1 por ciento. Y la diferencia allí es de 0,2 por ciento a favor de Biden, quien tiene 49,5 frente al 49,03 de Trump.



De hecho, el secretario de Estado de Georgia -máxima autoridad electoral-, Brad Raffensperger, confirmó que habrá un recuento de votos.

