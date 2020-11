Convocan a protestas contra Trump mientras sigue el recuento de votos

Una decena de protestas para mostrar el rechazo al presidente y candidato electoral Donald Trump han sido convocadas en Nueva York para este miércoles, mientras la Policía mantiene su presencia en el centro de Manhattan.



Hasta nueve manifestaciones con lemas como "Rechaza el fascismo" o "No dejemos que Trump robe las elecciones" se han convocado para hoy a partir de las 15.00 hora local (20.00 GMT) en los distritos de Brooklyn, Manhattan y Queens.



Estas convocatorias, realizadas por grupos de izquierda que también lideraron las movilizaciones antirracistas y contra la brutalidad policial los pasados mayo y junio, tienen lugar mientras continúa el recuento en 5 de los 50 estados del país, de los que depende el resultado final de las elecciones que se juegan Trump y el candidato demócrata, Joe Biden.



Estos estados -Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia y Nevada- han advertido que necesitarán más horas e incluso días para contar todas las papeletas, debido en parte al aumento del volumen de voto por correo a raíz de la pandemia.



Además, todavía se desconocen los resultados definitivos para el Congreso, aunque los republicanos parecen haber salvado el Senado y reducido su desventaja en la Cámara Baja al contrario de lo que pronosticaban las encuestas, que daban a los demócratas el control total del Legislativo.



En la comercial 5ª avenida de Manhattan, en Nueva York, la mayoría de las tiendas seguían acorazadas con paneles de madera protegiendo sus escaparates por miedo a que estallen disturbios.



La calle está vallada en muchos de sus sectores en los que son visibles grupos de policías, especialmente a la altura de la Torre Trump, que durante años fue la residencia principal del mandatario, antes de que la trasladara a Florida.



El comisario de la Policía de Nueva York, Dermot Shea, advirtió el martes que habrá "tolerancia cero" por parte de sus agentes ante posibles disturbios en la Gran Manzana tras el cierre de los colegios electorales y con la llegada de los primeros resultados.



Por su parte, el jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Terence Monahan, en su última intervención insistió en que habrá miles de agentes sobre el terreno para permitir las manifestaciones pacíficas pero dispuestos a actuar con "cualquiera que quiera actuar violenta y destructivamente".

Las protestas en Portland no derivaron en actos violentos. Foto: Christian Monterrosa. EFE

Protestas en Portland

Manifestantes quemaron anoche banderas estadounidenses y marcharon por la ciudad de Portland armados con rifles de asalto y canciones de protesta, pero sin desatar violencia, en la tensa noche electoral del martes en Estados Unidos.



Esta ciudad liberal de Oregón, en el noroeste del país, se había preparado en previsión de posibles enfrentamientos armados tras meses de protestas y choques entre activistas de izquierda, milicias de derecha y agentes federales desplegados por el gobierno de Donald Trump.



Mientras en la madrugada Trump proclamaba su victoria en la elección pese a que el escrutinio está lejos de haber terminado, los activistas se congregaron afuera del corte federal de Portland, epicentro en esta ciudad de las protestas antirracistas que se produjeron en todo el país en el verano boreal.



"No nos gusta ninguno de los dos candidatos, voté avergonzado por Biden, pero si Trump obtiene otros cuatro años, la gente se enojará", dijo un manifestante de 20 años, que pidió que lo llamaran "L", mientras se quemaban dos banderas estadounidenses frente al edificio de la corte federal.



Muchos gritaban consignas contra Trump y contra el alcalde de la ciudad, Ted Wheeler, detestado por los manifestantes y quien fue reelegido el martes; mientras otros bailaban al ritmo del hip hop. El FBI advirtió sobre la posibilidad de enfrentamientos armados en Portland durante la elección, pero no hubo señales de actividad nocturna por parte de grupos de derecha como los Proud Boys.



Y en la madrugada del miércoles, no se habían producido choques entre la policía y los manifestantes, algunos de los cuales ya habían participado en una marcha pacífica de Black Lives Matter (Las vidas negras importan), de unas 400 personas, en el este de la ciudad.



La marcha, que se prolongó durante tres horas, fue encabezada por un convoy que contó con al menos media docena de activistas armados con rifles de asalto, cuchillos y una escopeta. "Escuché que Trump tiene el impulso ahora", dijo Ty Ford, de 20 años, uno de los líderes de las protestas.



"Va a ser un tumulto. Cuando se sepa, será una locura". "Es como elegir entre dos males, pero honestamente, nos arreglamos con Biden", señaló "D.D.", otro de los líderes de 22 años.



Los reclamos van desde la abolición del ICE (policía migratoria) hasta justicia para las víctimas de la brutalidad policial, incluyendo a los afroestadounidenses George Floyd y Breonna Taylor. La marcha terminó con una interpretación de la canción "Hallelujah".



También hubo momentos distendidos cuando los líderes de la protesta invitaron a los curiosos que miraban la marcha desde las ventanas de sus apartamentos para que se unieran a la manifestación. "Oye, saca la cabeza por la ventana y cuéntanos cómo van las elecciones, y luego tal vez te puedes calzar y venir a ayudarnos a iniciar una revolución", gritó un activista.

AFP Y EFE