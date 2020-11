La eufórica llamada de Kamala Harris a Biden: '¡Lo hemos conseguido!'

La vicepresidenta electa de EE.UU., Kamala Harris, publicó este sábado en Twitter un vídeo del momento en el que llamó por teléfono a su compañero de fórmula, el presidente electo Joe Biden, después de que los principales medios proyectaran que ganarán las elecciones.



"¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido, Joe! Vas a ser el próximo presidente de Estados Unidos", dijo Harris por teléfono, antes de soltar una carcajada de alegría.



El breve vídeo muestra a Harris al aire libre, vestida con ropa deportiva, el pelo recogido y gafas de sol, y con una amplia sonrisa en la cara.



La hasta ahora senadora demócrata acababa de hacer historia al convertirse en la primera mujer elegida jamás como vicepresidenta de EE.UU., y la primera de raza negra y raíces asiáticas que llegará a la Casa Blanca.



Harris, de 56 años e hija de padre jamaicano y madre india, publicó poco antes otro mensaje en Twitter en el que aseguraba que estas elecciones no solo se trataban de Biden o de ella.



"Se trata del alma de EE.UU. y de nuestra voluntad de luchar por ella. Tenemos mucho trabajo por delante, empecemos", escribió la senadora.



Biden, que tiene previsto dar un discurso en horario de máxima audiencia, reaccionó también por primera vez en Twitter a la proclamación de su victoria, y se declaró "honrado" de que haber sido elegido para liderar el país.



"El trabajo que nos queda por delante será duro, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, tanto si votaron por mí como si no. Estaré a la altura de la fe que han depositado en mí", prometió el presidente electo.



Las principales cadenas de televisión proyectaron la victoria de Biden y Harris poco antes de las 11:30 de la costa este (16:30 GMT), cuando Biden amplió su ventaja en Pensilvania a más de 30.000 votos sobre el presidente estadounidense, Donald Trump.



Poco antes, Trump había proclamado en Twitter que había ganado la reelección "por mucho", algo falso.



Actualmente, Biden suma 284 delegados o 273, dependiendo de si se toma en cuenta Arizona o no, donde algunos medios no han proyectado todavía su victoria allí, lo que sí que hicieron otros la noche electoral como la agencia AP y Fox News; mientras que Trump tiene 214.

EFE