Juez ordena buscar votos que puedan estar extraviados

Un tribunal federal estadounidense ordenó este martes una inspección minuciosa de las instalaciones de procesamiento del Servicio Postal en varios estados del país en busca de votos por correo que se puedan haber extraviado o retenido.

A petición de varios grupos defensores de los derechos civiles, como la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP, en inglés) o Vote Forward, el juez federal Emmet G. Sullivan, de Washington, ordenó a los inspectores postales registrar más de dos docenas de instalaciones de correos en busca de votos que hayan quedado atrasados o extraviados para enviarlos inmediatamente.



La orden incluye centros de procesamiento del Servicio Postal en 15 estados, incluidos Florida, Míchigan, Pensilvania, Georgia, Wisconsin y Carolina del Sur, entre otros estados considerados claves en las elecciones celebradas este martes en estados Unidos.

Tras la polémica, Bloomberg afirmó que el juez Sullivan dijo que el servicio postal tenía como objetivo “garantizar que no se haya retenido boletas”, dijo Sullivan.



“Los acusados no pudieron acelerar el proceso de revisión diaria para que se desarrollara de las 12:30 a las 3 p. m. sin interrumpir significativamente las actividades preexistentes el día de las elecciones”, dijo el Servicio Postal en una presentación al juez. En estas elecciones, el presidente Donald Trump aspira a la reelección ante el candidato demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, que lo aventaja levemente en las encuestas.

En algunos estados, según los demandantes, se han producido retrasos en el procesamiento de votos por correo, por lo que temen que los trabajadores postales no puedan entregar los votos a tiempo.



Según la organización US Election Project, al menos 65 millones de estadounidenses votaron por correo en estas elecciones debido a la pandemia de covid-19, que hizo también que otros 36 millones de electores no esperasen a la jornada electoral para emitir su voto en persona.

Según datos presentados ante el tribunal, el Servicio Postal ha admitido que unos 300.000 votos por correo en todo el país se dieron por recibidos sin que se les diera salida.



El extravío de esa cantidad de votos, equivalente a la mitad de la población de Wyoming, ha alarmado a las organizaciones defensoras de los derechos de voto porque su retención podría impedir que cumplan con los plazos de presentación para ser válidos.

El director general del Servicio Postal, Louis DeJoy, nombrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó hace unos meses una serie de medidas que afectaron los tiempos de entrega del correo, lo cual fue duramente criticado en vista de la proximidad de las elecciones.



Las últimas encuestas daban a Biden una ventaja de 7,2 puntos sobre Trump a nivel nacional, según el promedio de sondeos elaborado por la web RealClearPolitics, pero en algunos de los estados más competidos su ventaja apenas superaba el margen de error, por lo que la elección del presidente dependía anoche de los resultados de un puñado de estados considerados indecisos.

AGENCIAS

