Rusia niega que trate de interferir en las elecciones estadounidenses

El Kremlin negó este jueves las acusaciones de la inteligencia estadounidense acerca de que Rusia trata de interferir en las elecciones del próximo 3 de noviembre.



"Las acusaciones contra Rusia están llegando todos los días, todas son absolutamente infundadas, no se basan de nada. Más bien, es un tributo a los procesos políticos internos asociados con las próximas elecciones" presidenciales en EE. UU., sostuvo en su rueda de prensa diaria el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



El secretario de prensa de la Presidencia rusa comentó esta cuestión "con pesar".



El director de la Inteligencia Nacional de EE. UU., John Ratcliffe, alertó este miércoles que Irán y Rusia han obtenido información de votantes estadounidenses y que están tratando de interferir en los comicios.



"Queremos alertar a la población de que hemos identificado que dos actores extranjeros, Irán y Rusia, han tomado acciones específicas para influir en la opinión pública en relación con nuestras elecciones", dijo Ratcliffe en una comparecencia del FBI a 13 días de los comicios.

Según el director de la Inteligencia Nacional, tanto Rusia como Irán han accedido a datos de votantes estadounidenses, una información que Teherán ya habría usado para perjudicar al presidente, Donald Trump, de acuerdo a Ratcliffe.



"Ya hemos visto -dijo- a Irán enviar falsos correos electrónicos diseñados para intimidar a votantes, incitar tensiones sociales y perjudicar al presidente Trump".



Ratcliffe también denunció que Teherán está distribuyendo un vídeo "que sugiere que individuos pueden votar de forma fraudulenta", algo que según dijo "no es cierto". "Estas acciones son intentos desesperados de adversarios desesperados", añadió.



Sobre Rusia, el director de la Inteligencia Nacional dijo que no hay evidencias de que haya utilizado por el momento la información que ha obtenido.



Esta comparecencia llega después de que votantes demócratas en estados como Florida o Alaska hayan recibido en los últimos días correos electrónicos intimidatorios supuestamente enviados por el grupo ultraderechista Proud Boys.



Los correos, que según Estados Unidos fueron enviados en realidad por Irán, amenazaban a los demócratas para que votasen por Trump.



En la misma comparecencia, el director del FBI -agencia encargada de velar por la seguridad electoral, Christopher Wray, dijo que "no tolerará injerencia extranjera" en las elecciones estadounidenses.



"Hemos trabajado por años para construir resiliencia en nuestra infraestructura electoral y hoy esa infraestructura sigue sólida. Deben estar seguros de que su voto cuenta", aseguró Wray.



EFE