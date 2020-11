‘Fake News’: ¿Encontraron votos a favor de Trump desechados?

Fotografías de bolsas y cajas llenas de sobres del correo con votos causaron duda sobre los resultados de las elecciones estadounidenses que concluyeron en el triunfo del candidato demócrata, Joe Biden.



El mensaje que acompaña las imágenes asegura que se trata del hallazgo de votos por correo que se hicieron a favor de Trump, pero que no fueron entregados.



Sin embargo, algunas de las fotos no son recientes e incluso una de ellas fue tomada en Venezuela, en 2013. En esta imagen se observan varios militares que cargan cajas marcadas con las siglas CNE (Consejo Nacional Electoral).



En ese año, Henrique Capriles acusó a Maduro de fraude electoral. “Si este caballero dice que él sabe quiénes no votaron, entonces está diciendo que la elección es fraudulenta, porque la ley dice que el voto es secreto”.



Afirmaciones que surgieron luego de que Nicolás Maduro manifestó que conocía la identidad de los 900.000 chavistas que no lo apoyaron en esos comicios.

Tirando los votos a favor de Trump a la basura cualquiera pic.twitter.com/3AXAlhGII3 — ELKIN ISAZA (@elkin_isaza) November 5, 2020

Otra de las capturas corresponde a un reporte que hizo ‘ABC News’ a principios de octubre. En este se informó sobre un hombre, residente de Santa Mónica, California, quien encontró en dos canecas de basura el correo de su barrio.



Aunque sí había votos dentro la de correspondencia, estos no fueron abiertos, por lo que no se determinó que estos fueran exclusivamente a favor de Donald Trump.



“Pensé que alguien estaba haciendo una broma, nadie tendría que botar a la basura los sobres con los votos”, dijo Osvaldo Jímenez, quien hizo el descubrimiento, al medio.



El hombre recogió todo el correo, llamó a la Policía y lo entregó. Según el informe del canal, tanto las autoridades como el servicio de código postal están investigando el hecho, no obstante, todavía no se pronuncian al respecto.

Otra de las imágenes que se hizo viral fue compartida por Sebastián Machado, un supuesto trabajador de las estaciones de votación del condado de Erie en Pensilvania. En esta se aprecian varias cajas de correo con votos que están en una carretera.



“He votado a la basura más de 100 votos a favor de Trump, Pensilvania se va a volver azul (haciendo referencia al color del partido demócrata)”, se leía en la publicación.



Sin embargo, ‘The Associated Press’ aseguró que la junta de elecciones del condado de Erie le confirmó al medio que la publicación es falsa y que Machado no ha trabajado nunca en el lugar.



“La persona que hace las declaraciones no trabaja de ninguna manera con el condado de Erie, ni participa en el proceso de elección del condado”, expresó la junta al medio.



Además, señaló que “el individuo no es un votante registrado y tampoco reside en el área”. Asimismo, se informó que el hecho aún es objeto de investigación y que puede acarrear la imputación de “cargos criminales” para el hombre que divulgó la información falsa.



