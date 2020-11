¿Qué piensan los líderes del mundo de Joe Biden y Donald Trump?

El resultado de las elecciones de Estados Unidos de este año tiene al mundo en vilo. Debido a que ese país es la primera potencia global, el rumbo que tome el gobierno de turno acaba afectando a una gran cantidad de países en todo el planeta.



Esto implica que el panorama de las relaciones bilaterales puede ser muy distinto dependiendo de la decisión que tomen los votantes estadounidenses después de estos comicios.

Y, aunque en cada elección hay incertidumbre, esta vez por cuenta de las posiciones opuestas de Donald Trump y Joe Biden los caminos que recorra la potencia norteamericana serán muy diferentes.



Le contamos qué piensan algunos de los líderes de los países más importantes respecto a esta elección.



Jair Bolsonaro (Brasil)

Bolsonaro ha tenido fuertes enfrentamientos con las autoridades locales de su país debido a que no es partidario de los confinamientos para enfrentar al nuevo coronavirus. Foto: AFP

Donald Trump y Jair Bolsonaro han forjado una relación de simpatía no solo por sus posturas políticas, sino también por el manejo que le han dado a la pandemia del nuevo coronavirus. Ambos han abogado por evitar los confinamientos estrictos y, aunque se contagiaron, no modificaron mucho sus posturas a este respecto.



Además, se han mostrado reacios al uso de tapabocas y han defendido a capa y espada el uso de la hidroxicloroquina para hacerle frente al virus, a pesar de que este medicamento no ha demostrado ser efectivo, según los últimos hallazgos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Y, más allá de estas coincidencias, Bolsonaro no ha hecho ningún esfuerzo por disimular su agrado por Trump, quien lo ha apoyado económicamente y ha promovida la cooperación militar entre los dos países. Su figura también le ha ayudado a Bolsonaro a consolidarse como un bastión de las ideas de la derecha en Brasil.



Sin embargo, esta postura ha despertado la preocupación de opositores y analistas de ese país, pues consideran que en caso de que Joe Biden gane las elecciones, Brasil podría quedar en una incómoda posición en el ajedrez geopolítico. De hecho, el exvicepresidente estadounidense lanzó una advertencia sobre el cuidado de la Amazonia que no le cayó bien a Bolsonaro, quien calificó la afirmación como "desastrosa y gratuita".



En ocasiones pasadas el mandatario brasileño se ha enfrentado a otros países, como Francia e Irlanda, por sus políticas medioambientales y el progresivo deterioro del Amazonas. Con Estados Unidos al mando de Biden, Brasil podría tener serias complicaciones en el panorama internacional.

Nicolás Maduro (Venezuela)

Nicolás Maduro se ha mostrado abierto al diálogo después de las elecciones de Estados Unidos. Foto: Jhonn Zerpa - AFP.

Los enfrentamientos entre Donald Trump y Nicolás Maduro han hecho pensar a la comunidad internacional que lo mejor que podría pasarle al gobierno venezolano es que el presidente republicano abandone la Casa Blanca.



Entre otras acusaciones, Maduro ha señalado a Trump de urdir un plan para asesinarlo. Pero también ha habido otras muestras de hostilidad más palpables de parte del gobierno norteamericano, que ha impuesto innumerables sanciones económicas en contra del régimen y de las empresas que se atrevan a colaborar con el mismo.



Trump, además, ha promovido el discurso del castrochavismo para ganar los votos de los latinos en la Florida, un estado clave para las elecciones de EE. UU.



Mientras tanto, Maduro ha dicho que la oposición venezolana está tratando de que Trump sea presidente por cuatro años más y advirtió que no importaba quién fuera el ganador, pues este "tendrá en Venezuela un interlocutor válido".



Pero aunque Joe Biden ha mostrado una posición más abierta al diálogo, también ha censurado el actuar del régimen venezolano.



“Maduro, a quien conocí, es un dictador, así de sencillo. Y está causando un sufrimiento increíble al pueblo venezolano para mantenerse en el poder”, dijo Biden.



Xi Jinping (China)

China ha sostenido una especie de guerra comercial con Estados Unidos en los últimos meses. Foto: EFE

Durante el mandato de Donald Trump las relaciones de EE. UU. con China han pasado por puntos de tensión máxima en más de una ocasión. Sobre todo en términos económicos, la administración Trump ha sido hostil con las empresas chinas, ejemplo de ello son las restricciones a Huawei o las movidas en contra de la red social TikTok.



No obstante, funcionarios chinos citados por la agencia 'Bloomberg' aseguraron que el hecho de que Trump haya puesto en duda las relaciones internacionales y acordadas desde la Segunda Guerra Mundial ha beneficiado a China y ha permitido que cobre protagonismo en el escenario global.



En caso de que Biden quede elegido, podría haber más cooperación entre ambos países, pero también podría existir una serie de alianzas que no incluyan al gigante asiático, reseñó 'Bloomberg'.



Xi Jinping, por su parte, ha mantenido una posición neutral respecto a las elecciones y no se ha pronunciado en favor de uno u otro candidato, por lo cual la posición de China ha sido objeto de muchas especulaciones.

Kim Jong-Un (Corea del Norte)

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un, durante un desfile militar. Foto: AFP

Con Trump la relación entre EE. UU. y Corea del Norte cambió mucho. De hecho, Kim Jong-Un y el mandatario estadounidense se han reunido en tres ocasiones y, según sostiene la agencia 'EFE', han compartido correspondencia en cerca de 27 ocasiones.



Allí ambos hablaron en muy buenos términos y el líder norcoreano se refirió a Trump como "su excelencia".



Esta cercanía y el hecho de que Joe Biden ha mostrado una posición de desconfianza con relación al gobierno de Corea del Norte hacen pensar que Kim Jong-Un podría preferir la victoria de Trump.



De hecho, Biden ha asegurado en varias ocasiones que no se reuniría con el norcoreano si no hay unas medidas previas, que seguramente tienen que ver con la reducción de su armamento nuclear, un objetivo que la Administración Trump no ha podido cumplir.



Hoo Chiew-Ping, profesora adjunta de la Universidad Nacional de Malasia, le dijo a la agencia 'EFE' que "existe el riesgo de desligar (del diálogo) a Corea del Norte solo por el hecho de denunciar la estrategia de Trump", como ha hecho Biden, y recuerda lo "importante" de mantener el clima logrado desde 2018 y el peligro de permitir que el régimen rompa puentes para seguir desarrollando armas de destrucción masiva.

Emmanuel Macron (Francia)

Macron es uno de los líderes más importantes de Europa y ha tenido varios desacuerdos con Trump. Foto: EFE

Las relaciones entre Estados Unidos y Francia, al igual que ha pasado con otros países de Europa en la era Trump, se han vuelto más frías e incluso han atravesado momentos duros. En temas de defensa, economía y relaciones internacionales con otros países, Trump y Macron han dejado ver que tienen profundas diferencias.



En varias oportunidades, el gobierno francés ha manifestado que la colaboración de los norteamericanos podría ser más fuerte en regiones como el Medio Oriente.

Mientras tanto, Trump ha impulsado a Europa a mantener la financiación de la Otan, que ha sido criticada por Macron, quien incluso dijo que esa institución ya tenía "muerte cerebral" en una oportunidad.



Macron no se ha pronunciado en favor de ningún candidato, más aún porque en las últimas semanas ha estado enfrentando el problema del terrorismo por parte de extremistas musulmanes y una creciente tensión con países como Turquía.



Pero hay un consenso en torno a que la victoria de Joe Biden podría mejorar las relaciones con Francia, sobre todo porque el exvicepresidente ha mostrado un deseo por estar abierto al diálogo con sus aliados internacionales.

Boris Johnson (Reino Unido)

Boris Johnson también sufrió de covid-19 este año. Foto: EFE

Estados Unidos parece ser el aliado más cercano del Reino Unido en un momento en el que trata de tomar distancia de Europa por medio del Brexit, que no es otra cosa que la salida de la Unión Europea, con todos los acuerdos económicos y políticos que eso implica.



Esta necesidad de encontrar nuevos aliados pone a los diplomáticos del Reino Unido en una posición incómoda, pues, aunque Johnson es cercano a Trump, su eventual salida del poder implicaría un cambio de tono en las relaciones de ambos países.



“Boris tiene un problema. Los demócratas lo ven como un imitador de segunda de Trump”, dijo el ex embajador británico en Washington Christopher Meyer, citado por el diario español 'La Vanguardia'.

Vladimir Putin (Rusia)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. Foto: EFE

Los indicios de que 'hackers' rusos influyeron en las elecciones de 2016 que dieron como ganador a Donald Trump provocaron una gran desconfianza de parte de Estados Unidos en el gobierno de Vladimir Putin.



Lo que más preocupa es que de acuerdo con 'The Washington Post', la CIA ha encontrado indicios de que la injerencia rusa podría repetirse en las elecciones actuales.



Al margen de esto, Trump ha manejado una relación fría con Rusia, se han ejecutado algunas sanciones económicas y los acercamientos diplomáticos han sido escasos. No obstante, es probable que Putin piense más la subida de Joe Biden al poder, pues los demócratas miran su gobierno incluso con más reticencia que los republicanos.

* Con información de EFE