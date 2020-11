En vivo: Minuto a minuto de las elecciones de EE. UU.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, se juegan este lunes en las urnas las llaves de la Casa Blanca, en unas elecciones a las que el país llega en una extrema polarización.



(Lea también: Trump y Biden hablan con EL TIEMPO antes de las elecciones en EE. UU.)



Biden lidera las encuestas nacionales y la mayoría de las encuestas estatales. Según el promedio nacional de Real Clear Politics, el demócrata tiene un 50,7 por ciento de la intención de voto, mientras el republicano tiene un 43,9 por ciento.

Hasta este lunes, casi 100 millones de personas habían votado de manera anticipada y se espera que este martes otros 60 millones depositen su voto.



Para llegar a la Casa Blanca hay que obtener al menos 270 votos en el Colegio Electoral de 538 integrantes. Y en muchos de los estados con peso en ese cuerpo que cambian sus preferencias partidarias en cada ciclo electoral, la diferencia entre ambos postulantes está dentro del margen de error.



(Le puede interesar: Una crisis institucional, el temor que ronda las elecciones de EE. UU.)



Por eso, tanto los candidatos como sus compañeros de fórmula se volcaron este lunes al estado de Pensilvania, considerado unos de los estados claves en estas elecciones, pues aporta 20 votos del Colegio Electoral.



Este es el minuto a minuto de las elecciones de EE. UU.



(Lea aquí: Los estados que van a definir la Casa Blanca)

Apertura de colegios electorales

Los primeros colegios electorales de EE.UU. abrieron este martes a las 6:00 a.m. hora local (11.00 GMT) para dar comienzo a una jornada histórica en la que el país decide entre el actual presidente y candidato republicano, Donald Trump, o su rival, el demócrata Joe Biden.



Ocho de los 50 estados de EE.UU. (Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia) comenzaron a votar a esa hora, mientras que algunos electores pudieron depositar su papeleta una hora antes en Vermont, donde los centros electorales abren entre las 5:00 a.m. (10.00 GMT) y las 10:00 a.m. hora local (15.00 GMT).



Los centros electorales abrirán de manera escalonada en el resto de estados de EE.UU., que está dividido en nueve husos horarios.



(Le recomendamos: Conozca la carrera por la Casa Blanca con conceptos de la A a la Z)



A la puerta de un instituto en la localidad de Arlington (Virginia), que funciona como centro electoral, unas dos decenas de personas hicieron fila durante media hora antes de que comenzaran oficialmente los comicios.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con AFP y Efe

Además

- EE. UU. llega a las elecciones con una polarización extrema



- ¿Quién va ganando la presidencia de EE. UU. según las encuestas?



- ¿Por qué las elecciones en EE. UU. son el primer martes de noviembre?