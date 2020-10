Organizadores apagarán micrófonos de Trump y Biden durante el debate

La comisión de debates presidenciales de Estados Unidos anunció el lunes que silenciará los micrófonos del presidente, Donald Trump, y de su rival, el demócrata Joe Biden, cuando no estén respondiendo preguntas durante el debate final del jueves para evitar las interrupciones que perturbaron su último encuentro.



Cada candidato contará con dos minutos para responder las preguntas del moderador, tiempo en el que el micrófono del otro estará apagado. Una vez que ambos hayan usado ya sus dos minutos, habrá una discusión abierta en la que ninguno de los micrófonos se desconectará.



"La esperanza de la comisión es que los candidatos sean respetuosos con el tiempo del otro, lo que fomentará un discurso civilizado para beneficio de la audiencia", afirmó el organismo en un comunicado.



Pero el jefe de la campaña de Trump, Bill Stepien, reaccionó airado al anuncio. "El presidente Trump está comprometido a debatir a Joe Biden independientemente de los cambios de último minuto procedentes de una comisión parcializada, en su último intento por dar ventaja a su candidato favorito", aseguró en una nota.



Stepien dijo que Trump pensaba plantear una serie de acusaciones sobre Hunter, el hijo de Joe Biden, todas sin fundamento legal hasta ahora. El empeño del magnate republicano por perseguir estas sospechas en Ucrania llevaron a su juicio político en la Cámara de Representantes a comienzo de año.



"Si los medios no le hacen estas peguntas a Joe Biden, lo hará el presidente y no habrá escapatoria para él", completó Stepien.



En el último debate, en septiembre, Trump interrumpió a Biden en 71 ocasiones, mientras que el exvicepresidente demócrata hizo lo mismo en 22, reportó la página de noticias Axios.



Los dos candidatos debían haber celebrado un debate el pasado jueves, pero la comisión cambió las reglas para permitir que fuera en formato virtual después de que el presidente diera positivo por coronavirus.



Trump decidió entonces no acudir y los dos participaron en emisiones televisivas simultáneas en cadenas contrarias. El debate del jueves será la última vez que ambos rivales se vean las caras antes de la elección del 3 de noviembre.

AFP