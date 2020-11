Así fue el día de los candidatos a la Casa Blanca

Un par de horas después de que se abrieran los centros electorales, el presidente de EE. UU., Donald Trump, hizo ayer su primer pronunciamiento y dijo sentirse “muy bien” sobre sus chances de ser reelegido.

Trump insistió –al visitar una sede de campaña del Partido Republicano en Arlington, Virginia, en las afueras de Washington– en que los estadounidenses tenían el “derecho a conocer quién ganó” en el día de la elección y dijo que no estaba pensando “ni en el discurso de concesión (de la derrota) ni en el de aceptación” de la victoria en los comicios. Aun así, el presidente reconoció: “Perder nunca es fácil, no para mí, no lo es”.



“Creo que vamos a tener una victoria, pero solo cuando haya una victoria”, afirmó durante una entrevista con 'Fox News'. “No hay motivos para juegos”, sentenció, augurando una “muy sólida posibilidad de ganar”.

Trump aseguró que la posibilidad de ganar era “muy sólida". Foto: Campaña de Donald Trump.

Mientras Trump fustigaba a su rival demócrata, Joe Biden, y advertía sobre el riesgo de que el país se volviera “socialista”, el exvicepresidente estadounidense arrancó la jornada electoral asistiendo a una misa en la iglesia católica de Saint Joseph on the Brandywine Wilmington, Delaware, donde reside.

En esa iglesia, a la que va todos los domingos, están las tumbas de su hijo Beau, y de su primera esposa e hija, que fallecieron en un accidente.



Después de eso, Biden fue a su primera parada en Scranton, Pensilvania, ciudad de la que es oriundo, pero en la que no pasó su infancia.

Allí, el candidato demócrata visitó a varios líderes sindicales y se detuvo brevemente en la casa donde nació e inscribió en las paredes: “Desde esta casa a la Casa Blanca, por la gracia de Dios. Joe Biden, 3 de noviembre de 2020”.



Posteriormente, el demócrata se trasladó a Filadelfia, capital del estado, donde les pidió a los estadounidenses salir a votar en las horas que restaban para el cierre de las elecciones.



Megáfono en mano, Biden se dirigió a un numeroso grupo en el norte de Filadelfia y aseguró: “Este año vamos a tener más gente votando que en toda la historia de Estados Unidos”, y auguró más de 150 millones de votos, un número que sería un récord. El exvicepresidente quiso pasar el día en las calles, ver a las multitudes y escuchar los cánticos.

Joe Biden aseguró que es la elección de "la esperanza sobre el miedo". Foto: Jim Watson. AFP

La discreta campaña de Biden, con mitines de vehículos y tapabocas generalizados, contrastó con el ritmo frenético de Trump y sus reuniones multitudinarias sin distancia física y con mucha parafernalia donde fue común ver su lema: “Devolver la grandeza a Estados Unidos”.



En la tarde, Biden insistió en que la jornada era decisiva. “Este es nuestro momento para elegir: esperanza sobre el miedo, unidad sobre división, ciencia sobre ficción, verdad sobre mentiras”, trinó.

Trump, quien hace un mes estuvo hospitalizado por covid-19, y su esposa Melania Trump, quien también resultó contagiada, esperaron los resultados de las elecciones con su familia y personal superior en el ala este de la Casa Blanca.



Por su parte, Biden regresó a su cuartel general de Wilmington para esperar al cierre de los colegios y los primeros resultados, y recluirse con su familia.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y EFE