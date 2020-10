'Intervención de políticos colombianos en elecciones es vergonzosa'

En una dura columna de opinión publicada este sábado por 'CNN', dos congresistas demócratas le piden a los políticos colombianos dejar de intervenir en las elecciones presidenciales de EE. UU. y advierten que el apoyo bipartidista con el que siempre ha contado el país está en riesgo si esa tendencia continúa.



La columna fue escrita por los representantes Gregory Meeks y Rubén Gallego, este último de origen colombiano.



"EE. UU. y Colombia son amigos cercanos y les hablamos con honestidad. Es por eso que, como representantes electos, tenemos un claro mensaje: colegas, muéstrennos respeto y no se metan en nuestras elecciones", dicen los congresistas.



En la columna de 'CNN' ambos legisladores sostienen que, en las últimas semanas, han notado una "tendencia perturbadora" de políticos colombianos tomando partido en las elecciones presidenciales.



Y mencionan, por nombre propio, a los senadores María Fernanda Cabal y Carlos Felipe Mejía y al representante Juan David Vélez, los tres miembros del Centro Democrático (CD) y quienes han salido a respaldar abiertamente al presidente Donald Trump.



Así mismo, señalan al senador Gustavo Petro, de Colombia Humana, por ofrecer su apoyo a Joe Biden.



Según los congresistas, los miembros del CD están repitiendo los "inventos" que Biden, el candidato de los demócratas, es un comunista o socialista radical.



Y anotan que Cabal, incluso, insinuó que Biden es controlado por Antifa, una colectividad asociada con la izquierda racial en EE. UU.



"Por el bien de nuestros dos países esta conducta debe acabar ya…Suficiente, es suficiente", afirman los legisladores, quienes, en todo caso, subrayan que las voces de Cabal, Vélez Mejía y Petro no hablan por la mayoría de los políticos del país ni por el Gobierno de Iván Duque, que si estaría respetando sus instituciones.



El apoyo a Colombia en EE. UU., afirman los legisladores, nunca ha dependido de si hay un republicano o un demócrata en la Casa Blanca o de quién ocupe la Casa de Nariño.



"Por eso quedamos en 'shock' cuando supimos que estos ataques provenían de uno de nuestros más firmes aliados", señalaron.



Para ellos, además, lo que vienen haciendo estos políticos equivale a una "interferencia en las elecciones". Un tema muy sensible, dicen, si se tiene en cuenta la intervención de Rusia en los pasados comicios y las personas que terminaron bajo arresto por tratar de manipularlos.



"Biden no es ningún comunista y, al propagar este mensaje, estos políticos están desinformando a los votantes de EE. UU. y de su propio país. El juicio inescrupuloso de algunos legisladores daña la imagen y credibilidad de todo el país. Sus comentarios no son éticos y jugar con el trauma de muchos colombianas que escaparon de la violencia de las guerrillas de izquierda y los venezolanos que huyeron de la tiránica dictadura de Nicolás Maduro es vergonzoso", sostiene en su columna, tras advertir que entre los dos países existe una alianza que tardó décadas en construirse.



Según ellos, si bien republicanos y demócratas discrepan en muchas cosas, en el caso de Colombia siempre ha existido consenso.

"¿Se pueden imaginar ustedes la negociación de nuestros logros más grandes -desde el Plan Colombia hasta el Tratado de Libre Comercio- sin el apoyo de los dos partidos? Lo dudamos. ¿O que tal el apoyo de la candidatura de Colombia a la Ocde o la Otan? La Casa Blanca cambia de dueño cada tantos años. Pero el apoyo a Colombia es una rara constante. Tomar parte en nuestras elecciones amenaza con socavar esta relación estratégica", dicen ya al final, antes de anotar que ninguno de ellos quiere que esa alianza sufra.



Finalmente, mencionan que su intención, gane o no gane Biden, es seguir respaldando al país -e incluso incrementar la ayuda- ahora que Colombia enfrenta retos como el nuevo coronavirus, la crisis económica y de migrantes venezolanos, y el incremento de la delincuencia.



