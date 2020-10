Asesores de Biden, con pocas esperanzas de tratar con Guaidó: NYT

En un exhaustivo análisis sobre los planes que tiene el candidato demócrata Joe Biden para América Latina en caso de ser presidente de EE. UU., el diario New York Times dio a conocer algunas declaraciones de asesores cercanos al exvicepresidente sobre Venezuela, Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó.



(Vea aquí: Habla el colombiano que se ha volcado de lleno a favor de Trump)

En el artículo titulado ‘Los planes de Biden para América Latina: combatir la corrupción, el cambio climático y fomentar las inversiones’, ese medio estadounidense asegura que fuentes cercanas al exvicepresidente de Obama “expresaron poca esperanza de que seguirán tratando a Guiadó, quien no logró persuadir a las fuerzas armadas que rompieran filas con Maduro”.



El contexto de esta mención tiene que ver con el fallido plan de la administración Donald Trump en su política de tratar de sacar a Nicolás Maduro del poder. “Las sanciones que impuso Estados Unidos a Venezuela no han logrado su objetivo”, continúa este artículo del Times.



En ese sentido, un asesor sénior le dijo al NY Times que “una Casa Blanca con Biden buscaría establecer negociaciones con Maduro una vez que haya fecha para votar y presionarlo a que se comprometa a organizar elecciones justas”.



Por otro lado, este jueves, durante un acto que tuvo lugar en Florida, Joe Biden prometió que evitará la expulsión de venezolanos que escapan del régimen de Maduro. Además, también dijo que cambiará la política de su país hacia Cuba si le gana a Trump en las elecciones del próximo martes.



(Lea también: Biden y Trump visitaron Florida en recta final de campaña en EE. UU.)

Fuentes cercanas a Biden expresaron poca esperanza de que seguirán tratando a Guiadó FACEBOOK

TWITTER

El candidato demócrata aparece codo con codo con el presidente republicano en Florida, un estado decisivo para el resultado de la consulta y que cuenta con una nutrida población de origen hispano.



Biden calificó de “matón” a Maduro y denunció la decisión de la administración Trump de enviar a cientos de venezolanos y cubanos “de vuelta a sus dictaduras”. Trump “ni siquiera quiere otorgar un estatus de protección temporal a los venezolanos que huyen del opresivo régimen de Maduro”, lamentó el postulante demócrata durante un discurso de campaña en el condado de Broward, cercano a Miami.



(En otras noticias: Los modelos que apuntan a una contundente victoria de Joe Biden)



“Yo lo haré”, dijo. Este Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés) permite a las personas originarias de países en conflicto o que sufren una crisis humanitaria trabajar legalmente en Estados Unidos sin gozar de un permiso de residencia.



Un proyecto de ley para proteger a unos 200.000 venezolanos fue aprobado en 2019 en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, pero no avanzó en el Senado, controlado por los republicanos.



Por su parte, el presidente republicano dijo a sus partidarios reunidos en Tampa, también en Florida, que Joe Biden había “traicionado” a los hispanos durante su larga carrera en Washington.



(Le puede interesar: El demoledor editorial de 'The Washington Post' contra Trump)



"Yo siempre los he amado y creo que ellos siempre me han amado", sostuvo. Los cubanoestadounidenses constituyen la mayor proporción de votantes hispanos en Florida y tradicionalmente se han inclinado por los republicanos.



INTERNACIONAL

*Con información de AFP