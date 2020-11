Arizona y Wisconsin certifican la victoria del demócrata Joe Biden

Arizona y Wisconsin certificaron la victoria del demócrata Joe Biden este lunes, asestando el último golpe a la campaña del presidente Donald Trump, que busca revertir su derrota.



El primero en confirmarlo fue Arizona, donde Biden ganó la votación según el escrutinio oficial en Phoenix realizado por la secretaria de Estado Katie Hobbs. El proceso fue supervisado por el gobernador Doug Ducey, el fiscal general Mark Brnovich y el presidente del Tribunal Supremo estatal, Robert Brutinel.



La certificación marca la declaración oficial de que Biden ganó el estado y desencadena el nombramiento de electores que emitirán los 11 votos del Colegio Electoral de Arizona a favor de Biden cuando se reúnan el 14 de diciembre, a menos que intervenga un tribunal.



Esta es otra pérdida más en los esfuerzos de Trump y sus aliados para revertir su derrota electoral al desafiar los resultados en los tribunales y buscar detener la certificación en algunos estados, a pesar de que los expertos legales dicen que hay falta de evidencia. Las tácticas de Trump se encontraron con numerosas derrotas en los tribunales.



En cuanto a Wisconsin, la presidenta de la Comisión de Elecciones de ese estado, Ann Jacobs, también confirmó oficialmente el resultado de la elección el lunes y se lo envió al gobernador demócrata Tony Evers para que designe electores para los 10 votos electorales del estado.



La acción de Jacobs también inicia un período de cinco días para que Trump apele el resultado de un recuento. La campaña de Trump solicitó y pagó $ 3 millones por un recuento de dos condados fuertemente demócratas que confirmaron la victoria de Biden en el estado e incluso aumentó su margen de victoria de más de 20,000 votos sobre Trump.



La campaña de Trump atacó las prácticas en torno al voto ausente cuando solicitó el recuento en los dos condados, pero los funcionarios electorales del estado han defendido repetidamente la integridad de la elección.

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho acusaciones, sin evidencia, de un supuesto fraude electoral. Foto: Kevin Dietsch. EFE

Antecedentes

El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, se encuentra entre los que participan, este lunes, en una reunión de "investigación de hechos" en un hotel de Phoenix con legisladores y simpatizantes republicanos para discutir "irregularidades electorales y fraude".



Giuliani fue parte de una reunión similar la semana pasada en Pensilvania en la que Trump llamó para quejarse sin evidencia de que las elecciones fueron fraudulentas.



Wisconsin era el último estado en disputa que quedaba para certificar sus resultados.

Pensilvania, Michigan y Nevada certificaron las victorias de Biden la semana pasada, y Georgia hizo oficial su victoria el 20 de noviembre.



La victoria de Biden en Arizona no califica para un recuento automático porque el margen de victoria no es mayor al 0,1% y no hay otra disposición para que un candidato perdedor solicite un recuento, según la oficina del secretario de estado.



La presidenta del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, dijo que el partido tiene la intención de presentar una impugnación de los resultados de las elecciones una vez que se complete el escrutinio.

Debe haber como mínimo una diferencia del 0,1% en los votos para que un recuento automático tenga lugar. Foto: Erik S. Lesser. Efe

La certificación procedió después de que un juez del condado de Maricopa desestimó una demanda del Partido Republicano de Arizona el 19 de noviembre, que buscó forzar al condado más poblado del estado a completar un recuento manual de algunas boletas, a pesar de no tener evidencia de fraude electoral o errores de software.



Los demócratas acusaron al Partido Republicano estatal de intentar que el condado no cumpliera con la fecha límite de certificación del estado. Hasta ahora Trump se niega a ceder, pero reconoció durante una entrevista este domingo en Fox News que la lucha para revertir su derrota en la reelección "probablemente" no llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos, que era el objetivo de su equipo legal.



El presidente y sus abogados también pidieron que las legislaturas controladas por los republicanos en los estados indecisos ignoren las victorias del voto popular de Biden y nombren listas de electores de Trump en competencia, pero varios líderes legislativos dijeron que eso no sucederá.



Por su parte, los expertos legales dicen que las legislaturas estatales pueden anular el nombramiento de los electores de Biden después de las certificaciones de voto.



La Administración de Servicios Generales de EE. UU. reconoció a Biden como el aparente ganador y el presidente pidió a sus agencias que cooperen. Esa designación desencadenó un proceso de transición formal, que le dio al presidente electo y a su equipo acceso a funcionarios de la agencia, libros informativos y otros recursos gubernamentales, incluidos unos 6 millones de dólares en fondos.



BLOOMBERG

