FBI alerta sobre posible violencia durante las elecciones en EE. UU.

Este martes los estadounidenses salen a votar para escoger a su próximo presidente, sin embargo, hay miedo entre los ciudadanos por el probable desencadenamiento de actos violentos en el marco de las elecciones.



De hecho, el FBI alertó sobre posibles enfrentamientos armados en Portland, símbolo de profundas divisiones en Estados Unidos, durante la jornada electoral.



Esta ciudad del estado de Oregón (noroeste) bastión de los demócratas ha sido escenario de continuas protestas contra el racismo y la brutalidad policial, a raíz de la muerte del afrodescendiente George Floyd.



Esas manifestaciones han chocado con tropas federales, que por semanas dispersaron las protestas con gases lacrimógenos y balas de goma, así como con milicias de extrema derecha como los Proud Boys.



Y esta elección en un ambiente tan polarizado dispara las alarmas por posible violencia, incluso letal, en las calles, sobre todo del centro, donde ya los comerciantes han protegido sus negocios con tablones de madera.

"Lo que más preocupa es la posibilidad de enfrentamientos armados entre grupos opuestos", que "podrían escalar a una situación peligrosa", dijo este lunes a la AFP la agente del FBI en Portland, Renn Cannon.



"Si se calientan los ánimos podríamos terminar con un acto trágico y desafortunado de violencia". Cannon recordó cómo un partidario de un grupo ultraderechista fue asesinado en agosto a tiros por un activista alineado con el movimiento izquierdista Antifa, que fue abatido por la policía días después.



Un grupo que organiza una manifestación para este miércoles -la rama de Portland de la organización izquierdista Demócratas Socialistas de Estados Unidos (DSA)- dijo a AFP que en caso de ganar Biden estaba preparado para enfrentar "violencia derechista que salga a las calles a expresar su frustración porque su candidato no ganó".



"Es nuestro deber aparecer y contrarrestarlos", dijo la copresidenta Olivia Katbi Smith, advirtiendo que si los manifestantes no se movilizaban masivamente, las milicias "atacarán a la gente".

"Habrá movilizaciones de derecha contra nosotros después de las elecciones", señaló Katbi Smith, que advirtió manifestaciones de decenas de miles de personas si Trump se declara ilegítimamente victorioso.

Medidas preventivas

La gobernadora de Oregón, Kate Brown, emitió por su parte este lunes una orden ejecutiva para que las fuerzas estadales asumieran el control de la policía de Portland, anulando una orden municipal que prohibía el uso de gas lacrimógeno.



También puso en alerta a la Guardia Nacional. "Esta es una elección como ninguna otra en nuestras vidas", señaló Brown, que advirtió sobre la presencia de supremacistas blancos.



Aunque Oregón es un estado que sin dudas el demócrata Joe Biden se adjudicará en la carrera a la Casa Blanca, Portland se ha convertido en un centro de protestas de todas las ideologías, con militantes republicanos de zonas rurales vecinas enfrentado con los activistas de una ciudad históricamente de izquierda.



El FBI está "muy atento" ante cualquier amenaza que pueda "reducir la capacidad de las personas para ejercer sus derechos de la primera enmienda (libertad de expresión) o para ejercer el derecho al voto", dijo Cannon, que señaló que la oficina de esta agencia federal en Portland, con 250 agentes, ha dedicado recursos adicionales a combatir delitos electorales, como la supresión del voto, el fraude y las ciberamenazas extranjeras.



Algunos electores comparten los temores de las autoridades, como Leigh Smith, una cocinera de 35 años que votó este lunes cerca de la corte federal, epicentro de las primeras protestas. "Es una situación comodín, puede ser tranquilo, o muy caótico", indicó.



Ayuda el hecho que el electorado en Oregón vota mayoritariamente por correo, lo que de plano descarta largas filas en los centros de votación. Pero la gran preocupación está en lo que pueda pasar si el resultado de la elección no se conozca por días, quizás semanas.



"Si estarán armados o no, no lo sé", indicó Cannon, que para este lunes no identificó amenazas.



El miedo se extiende a Texas

En Texas, un estado cuya población es tradicionalmente amante a las armas, también hay un temor latente sobre una posible escalada de violencia en las calles si Biden gana las elecciones.



Las leyes estatales permiten portar armamento de manera visible, una regla que a menudo aprovechan grupos que defienden a capa y espada la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que precisamente protege el derecho a la tenencia de armas, para exponer su arsenal sin problema en manifestaciones.



Este contexto y el hecho de que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, desplegará tropas de la Guardia Nacional en las grandes ciudades del estado vislumbran un panorama complicado en el día de las elecciones presidenciales y posteriores.

"Hay muchísimas colas de gente para comprar armas y munición, que dan la vuelta al bloque, y esto realmente me preocupa mucho. Vemos violencia por racismo, contra religiones minoritarias y el colectivo LGTBQI", comenta a Efe Dona Murphey, doctora en Neurociencia por el Colegio de Medicina de Baylor (Texas) y cofundadora del comité de acción política Doctors in Politics.



La realidad es que la ventas de armas, según datos del Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes (NICS, en inglés) de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), han crecido exponencialmente en las semanas previas a las

elecciones presidenciales: En octubre se realizaron 192.000 verificaciones de antecedentes de armas en el estado de Texas, un aumento sustancial de las 178.000 hechas en septiembre.



"No creo que aquellos que quieran ver un cambio en nuestra presidencia sean los instigadores de violencia. Estoy preocupada de que grupos de extrema derecha en nuestras comunidades y en todo Estados Unidos no acepten perder (las

elecciones)", analiza Murphey desde un suburbio de Houston (Texas).



Para ella, la idea de que una potencial transición de poder no sea pacífica está provocando "ansiedad" y lamenta que actualmente esto sea “una posibilidad real”.



AFP Y EFE

