El último mensaje publicado por Vielka Pulido, joven 'influencer' asesinada en México

El miércoles 3 de abril, los usuarios de las redes sociales se conmocionaron con el asesinato de Vielka Pulido, una creadora de contenido de tan solo 21 años de edad que residía en México junto a su pareja.

El fatal incidente ocurrió a las afueras de un gimnasio en la ciudad de Puebla.

Pulido y su compañero estaban a punto de abordar un automóvil BMW blanco cuando fueron sorprendidos por dos individuos armados que llegaron en un vehículo gris. Los atacantes abrieron fuego contra la pareja, disparando más de 10 veces y asesinándolos al instante.

Vielka Pulido Foto:Redes sociales @labendi Compartir

El hecho ha dejado perpleja a los seguidores de la joven, especialmente por una publicación en la cuenta de Threads de la joven, fechada el 1 de marzo, en la que escribió su último mensaje público: "Los ángeles me cuidan, me tiran y no me atinan".

Vielka Pulido Foto:Redes sociales @labendi Compartir

La Fiscalía General del Estado de Puebla ha intensificado su labor investigativa, "con respecto a la privación de la vida de dos personas, identificadas como Vielka Elideth A., de 21 años de edad, y Joel Abraham S., de 38 años de edad, ocurrida en la zona de Calzada Zavaleta".

La Fiscalía aseguró que realizó diligencias como el procesamiento del lugar del hecho, la necropsia a los cuerpos y actos de investigación pertinentes para identificar a los responsables y la forma en que se cometió el asesinato.

En el comunicado N°072 afirman que el ataque preliminarmente fue dirigido principalmente contra la persona del sexo masculino.

Asímismo aclaran que se está llevando a cabo la identificación del vehículo utilizado por los posibles responsables, así como el seguimiento de su ruta de escape.

DANIELA GUTIÉRREZ MUNAR

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

