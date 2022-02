Un triste caso ha conmocionado a Estados Unidos y al resto del mundo. Se trata de Drayke Hardman, un niño de 12 años de edad, quien era víctima de bullying en su escuela, lo que lo habría llevado a acabar con su vida.

La hermana mayor de Drayke, de 16 años, fue quien encontró al pequeño sin vida en su casa. El padre de ambos, Andy Hardman, intentó auxiliarlo mientras lo trasladaban a un centro médico, donde estuvo durante algunas horas en estado crítico hasta que fue declarada su muerte.



Los padres de Drayke, Samie y Andy Hardman, una familia de Utah (Estados Unidos), decidieron compartir la historia de su hijo para concienciar a los adultos sobre la crianza de sus hijos y denunciaron que su pequeño sufría acoso físico y verbal desde varios meses atrás por parte de un compañero de escuela.



El mensaje de la madre

A través de su cuenta en Instagram, Samie Hardman, escribió un mensaje que ha roto los corazones de personas de todo el mundo por reflejar en él su dolor, sin embargo, también aprovechó su publicación para alentar a las personas a ser siempre generosas y amables con los demás.

“Este es el resultado de la intimidación, mi chico guapo estaba peleando una batalla de la que ni yo podía salvarlo. Es real, es silencioso y no hay absolutamente nada que puedas hacer como padre para quitar este profundo dolor. No hay señales, solo palabras hirientes de otros que finalmente robaron NUESTRO Drayke de este lugar cruel.



Este chico conocía el amor, todos los días de su vida, él era nuestro mundo, mi mundo, el mundo de su padre, el mundo de su hermana... giramos alrededor de este chico... Conocer a Drayke era amarlo, tenía un fuego que se encendía por la gente, su personalidad ingeniosa y esos ojos azules de bebé conquistaron al mundo. Él es mi chico, la única persona que en un momento dado simplemente se detendría y me daría un abrazo, me diría 100.384.849 veces al día ‘Mamá, simplemente te amo’, estaba obsesionado por el baloncesto y el jazz. Siempre le decía a su papá y a sus hermanas que iba a ser la estrella más baja de la NBA, para que pudiera formar equipo con @spidadmitchell y pudieran conquistar el baloncesto.



Bueno, amigo, eres mi gracia salvadora, eres el guía de caza de papá y ahora eres el protector eterno de tus hermanas mayores. No estoy seguro de cómo navegar esta vida sin ti. Se suponía que pasaría el resto de mi vida contigo, y tú pasaste el resto de la tuya conmigo.



Mi corazón está destrozado, no sé cómo arreglarlo, o si alguna vez lo haré, pero pasaré cada minuto enseñando bondad en memoria de mi amigo favorito. Su propósito aquí era enseñar bondad, mostrar amor y lo hizo absolutamente, tomó a cualquiera como amigo para que tuvieran uno. Una vez que estabas en la tribu de Drayke, estabas allí para siempre.



No puedo empezar a expresar lo agradecida que estoy por mi gente, por las llamadas, los textos, todos los mensajes. Intento responder, lo hago, pero no sé cómo en este momento. Diré que abracen a sus bebés, abrácenlos fuerte. Enséñales a vivir y a amar ferozmente.



Enseñen amabilidad y #HáganloForDrayke”.



El mensaje del padre

Por su parte, Andy Hardman, además de dejar ver su dolor a través del mensaje, culpó al sistema por la tragedia ocurrida y señaló que son muchos los casos de acoso escolar que se registran al interior de las escuelas en Estados Unidos y que deben parar ya.

“Todavía hay personas increíbles en este mundo y hemos sentido mucho ese amor de muchos de ustedes. He querido compartir mis sentimientos, pero me ha costado encontrar las palabras. Ahora es mi momento de ser la voz de mi héroe, mi único hijo que nos fue arrebatado.



Cerré los ojos 51 horas después de comenzar la RCP con la esperanza de salvar la vida de mi hijo. Escuchar los gritos de su hermana de 16 años que presenció algo que nadie debería. Esta es mi pesadilla... cada momento que cierro los ojos. Mientras que mi hijo nunca volverá a abrir los ojos en esta vida.



Me inclino sobre mi hijo realizando RCP y siento que no tendré la fuerza para continuar mientras mis brazos se debilitan y arden por el agotamiento. Luchando en el fondo de mi mente con que Drayke ya se había ido bajo la presión de cada movimiento hacia abajo. Mientras el vómito que aspira se filtra por su preciosa boquita.



Una palabra... ACOSO!!!



Me desperté esta mañana más enojado que nunca en mi vida. ¿Me culpo a mí mismo? ¿Culpo a mi dulce niño? ¡Culpo al sistema! ¡Culpo al hecho de que estos acosadores existan! ¿Cómo hay tanto odio en nuestro mundo que permitimos que los niños lastimen a otros niños? Es simple… lo hacemos el uno al otro y ellos aprenden que está bien alimentar su falta de confianza. Creen que los hace geniales.



Mi hijo nunca se casará, nunca será padre. Él nunca tendrá un futuro de ningún tipo. Todo por culpa de un niño cobarde. ¿Por qué este chico merecía tratar a mi hijo como si no fuera humano? Lo que sucede en él y sus cobardes amigos basura es que se convierten en defensores del odio. ¿Son los padres? No tengo las respuestas, pero sé que ¡ESTO TIENE QUE PARAR AHORA!



Yo #LoHagoPorDrayke”

Ambas publicaciones acumulan ya más de 3 millones de interacciones de personas que han expresado un mensaje de condolencia para la familia Hardman y se han unido al llamado para generar conciencia sobre el acoso físico y verbal que sufren los niños en las escuelas.